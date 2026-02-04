Nicolás Behringer, el campeón de La Voz Argentina, se sometió a una cirugía clave para seguir cantando

El ganador del reality de canta había vendido el auto que le dieron de premio para poder costear la operación (Video: Instagram)

El pasado 13 de octubre, Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025 (Telefe), llevándose 70 millones de pesos, un contrato discográfico con Universal Music y un auto 0 KM. Sin embargo, apenas dos meses después, el joven sorprendió a sus seguidores al anunciar que había decidido vender el vehículo: no solo no lo necesitaba y sus gastos lo hacían perder dinero, sino que además la plata le serviría para afrontar dos operaciones fundamentales para su salud y para poder avanzar en su carrera musical.

“Cuando yo quise dedicarme a estudiar canto, me dijeron que básicamente lo que yo quería hacer era como que alguien que tuviera la mitad del cuerpo con parálisis quisiera dedicarse a hacer carrera”, relató Nicolás en un video publicado en diciembre, en el que explicaba las dificultades físicas que debía enfrentar. Tras varios estudios, el cantante supo que debía someterse a una amigdalectomía y una septoplastía para corregir el tabique desviado y poder respirar mejor. “Cada vez que me resfrío, la mucosa se me va al oído y me agarra otitis. Vivo con una sensación de fiebre, de gripe, de malestar. Tengo de manera crónica mareo, vértigo, tinnitus, que es un pitido en el oído que te agarra cada rato”, explicó.

A finales de enero, Behringer compartió con sus seguidores que ya había encontrado al cirujano plástico que lo operaría y que el doctor le redujo el costo de 10 mil a menos de 2 mil dólares. “El procedimiento es sencillo. Se me va a corregir el tabique y los cornetes, se me va a hacer un orificio en el tímpano, a ponerse un diábolo que es como un embudo para que mi oído pueda limpiar todo lo que tiene adentro hace tantos años y se me van a extirpar las amígdalas. Esto me va a tener frenado unos dos meses más”, contó. Aclaró además que las operaciones lo ayudarían a grabar las canciones de los dos álbumes que ya tenía escritos, y que la fecha de la intervención estaba programada en La Plata.

Luego de vender el auto y ganar el reality de canto, Nicolás se animó a operarse la nariz (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ganador de La Voz mostró cómo quedó su nariz

Finalmente, el 3 de febrero, Nicolás pasó por el quirófano y celebró el éxito de la operación en sus redes. Publicó una foto desde la camilla de la clínica, con bata blanca, yeso y una gasa en la nariz, levantando el pulgar: “Salió todo bien familia, no se preocupen”, escribió. El Dr. Santiago Echeverría, encargado de la cirugía reconstructiva nasal, también compartió un video del ingreso del cantante a la sala operatoria, donde Nicolás se mostró ansioso pero feliz. “Voy a modificar lo menos posible la nariz de manera externa pero modificarla mucho de manera interna, que yo considero que son causas de insuficiencias respiratorias”, explicó el médico.

Ambos compartieron el antes y el después de la cirugía, mostrando el cambio estético y la mejora funcional. Tras la intervención, Nicolás agradeció el apoyo recibido: “No saben la fuerza que me da leerlos, los amo. Gracias por tanto amor, voy a ser fuerte”. Así, el cantante mostró que, lejos de quedarse en el éxito, apuesta a la resiliencia y a la salud para poder seguir creciendo y cumpliendo sueños.

"No saben la fuerza que me da leerlos, los amo, gracias por tanto amor, voy a ser fuerte", escribió como agradecimiento a los fans (Instagram)

La historia de Nicolás Behringer no solo habla de talento y esfuerzo, sino también de resiliencia y determinación para enfrentar los obstáculos que se interponen en el camino de los sueños. Tras el éxito en La Voz Argentina y la difícil decisión de priorizar su salud, el joven artista demostró que el verdadero triunfo no solo está en el escenario, sino también en la capacidad de reinventarse y seguir adelante, agradeciendo cada muestra de apoyo y apostando a un futuro donde la música y el bienestar puedan ir de la mano.