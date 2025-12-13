El problema de salud que obligó a Nicolás Behringer, campeón de La Voz Argentina, a vender el auto que ganó como premio

Nicolás Behringer, el ganador de La Voz Argentina, contó las tres razones por las que vende su auto

Este viernes, Nicolás Behringer, reciente campeón de La Voz Argentina, sorprendió a sus seguidores al anunciar que venderá el auto que ganó como premio en el certamen. A través de un video en su cuenta de Instagram, el músico adelantó que existen tres motivos principales detrás de esta decisión y aseguró que la última razón sorprendería a muchos.

“Como muchos saben, voy a vender el auto que me gané, pero no les conté las tres razones principales, y estoy seguro que la tercera los va a sorprender y les va a servir también”, expresó Behringer al iniciar su mensaje. Luego, comenzó a detallar los factores que lo llevaron a tomar esta determinación.

En primer lugar, el cantante abordó la cuestión económica y explicó su perspectiva sobre el valor real del vehículo: “Número 1: un auto es un pasivo. ¿Qué significa esto? Un activo te da dinero, un pasivo te lo quita”. Con esta afirmación, dejó en claro que, desde su punto de vista, mantener el auto implica más gastos que beneficios, ya que no le genera ingresos y representa una carga financiera.

La segunda razón está vinculada a su estilo de vida. Behringer señaló que su modo de vivir no requiere un automóvil propio y que, por el contrario, le resulta más práctico prescindir de él: “Todo lo que yo tengo, literal, me entra en un auto que puedo pedir en cualquier lado, así que pagar todos los impuestos y cosas que tienen que ver con el pasivo que es el auto… no lo uso para generar ingresos y no lo necesito”. De este modo, el músico subrayó que su rutina diaria y sus necesidades personales no justifican la posesión de un vehículo, especialmente considerando los costos asociados.

Nicolas Behringer se consagró campeón de La Voz Argentina en el team Luck Ra

La tercera razón, que definió como la más importante, está relacionada con su salud. Behringer recordó los obstáculos que enfrentó al decidir dedicarse al canto y cómo, pese a las dificultades, siguió adelante: “Cuando yo quise dedicarme a estudiar canto, me dijeron que básicamente lo que yo quería hacer era como que alguien que tuviera la mitad de su cuerpo paralizado quisiera dedicarse a hacer carreras. No me detuve y fui igual por eso. Aprendí por mi cuenta”.

El cantante explicó que, tras realizarse estudios médicos, los resultados indicaron la necesidad de someterse a dos intervenciones quirúrgicas: “Me hice los estudios para ver cómo podía hacer… básicamente me tengo que hacer una septoplastia y una amigdalectomía”. Detalló que la septoplastia servirá para corregir el tabique nasal desviado, lo que actualmente le impide respirar correctamente por un lado de la nariz. Además, describió cómo esta condición afecta su vida cotidiana: “La primera sirve para corregir el tabique interno, que lo tengo desviado… no puedo respirar de este lado, y cada vez que me resfrío, toda la mucosa… se me va al oído entonces me agarra otitis de manera crónica”.

Nicolas Behringer habló a corazón abierto ante sus fans

Behringer también compartió los síntomas que padece a raíz de estos problemas de salud: “Vivo como con una sensación de fiebre, de gripe, de malestar. Tengo de manera crónica también mareos, vértigo, tinnitus”. Para respaldar sus palabras, mostró las tomografías que evidencian el desvío del tabique nasal y la necesidad de las intervenciones.

Para cerrar, el joven dijo: “Si yo lo pude hacer, si yo lo puedo hacer, y cómo voy a seguir logrando millonadas de cosas, yo sé que ustedes también pueden. Habían canciones que con intentarlas ya una vez me quedaba afónico. Y con este malestar crónico que tengo no vivo de mal humor, no trato mal a la gente como excusa. No doy lo peor de mí, siempre pongo lo mejor de mí. Si yo puedo, ¿por qué vos no? Así que gracias por tanto. Les voy a seguir contando lo que va pasando".

Al finalizar su mensaje, el músico transmitió un mensaje de aliento a quienes lo acompañan desde sus inicios, resaltando la importancia de la perseverancia y la confianza en uno mismo para superar los desafíos. De igual forma, cientos de sus seguidores se manifestaron en sus redes mostrando su apoyo al joven.