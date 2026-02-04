El contundente descargo de Melody Luz por los ataques a su imagen: “Son realmente insoportables”

Melody Luz mostró sus dotes en la danza y recibió fuertes críticas a su cuerpo

La bailarina Melody Luz se convirtió en tendencia durante las últimas horas tras realizar un contundente descargo en Instagram por los comentarios sobre su cuerpo. Su reacción, cargada de honestidad y hartazgo, dejó expuesta la presión estética que enfrentan las mujeres en redes sociales.

La situación comenzó cuando compartió un video bailando en sus historias. Aunque el foco estaba en su destreza artística, la atención de algunos seguidores se desvió hacia su panza. “¿Estás embarazada o inflamada?”, fue una de las primeras preguntas que recibió a través de la caja de mensajes.

Melody Luz hace un gesto de desaprobación mientras mira hacia arriba, con un texto superpuesto preguntando si está embarazada o inflamada (Instagram)

Lejos de ignorar el comentario, la bailarina respondió con una selfie y un gesto explícito, dejando en claro su postura frente a las críticas. Pero su respuesta no se limitó a una imagen: optó por expresar su malestar de forma directa y sin filtros.

“Es un poco desgastante intentar mostrar lo que me gusta hacer y que solo opinen de cómo tengo la panza. No necesito ni quiero cambiar nada de mi alimentación ni de mi cuerpo porque estoy bien”, afirmó en una de sus historias al marcar distancia respecto de los estándares impuestos desde el exterior.

Melody Luz publica un descargo en redes sociales para visibilizar la presión estética y la alta incidencia de Trastornos de la Conducta Alimentaria en Argentina

La artista también reveló que actualmente está logrando subir de peso, un proceso personal que lejos de ser celebrado por sus seguidores, fue objeto de observaciones y juicios. “Mismo al fin estoy logrando subir de peso”, aseguró al hacer visible una realidad que para muchas mujeres se vive en silencio.

En su descargo, no esquivó el debate sobre los trastornos de la conducta alimentaria y la influencia social en la percepción del cuerpo. “Quizás se acostumbraron a ver panzas chatas porque, por si no sabían, Argentina es el segundo país con más TCA del mundo. Quizás no lo sepan porque personas como ustedes los generan con sus comentarios”, sostuvo al momento de apuntar directamente al círculo vicioso entre mirada ajena y salud mental.

Melody Luz expresa su frustración ante comentarios intrusivos sobre su físico después del embarazo, destacando la presión social que enfrentan las madres

El señalamiento sobre la posición de la Argentina en el ranking mundial de TCA subraya la magnitud del problema y la responsabilidad colectiva en la reproducción de estereotipos dañinos. Las redes sociales, convertidas en tribuna de opiniones, amplifican la presión y dificultan la aceptación personal, especialmente en figuras públicas.

La catarata de opiniones negativas no terminó allí. Otra seguidora le preguntó: “¿Usaste faja, Melo, después del embarazo? Porque la nena ya tiene un año y se nota la pancita”. Ante esto, la respuesta de Melody Luz fue tajante: “Son realmente insoportables”.

En sus historias, la bailarina fue más allá y reflexionó sobre la diversidad de críticas que reciben las mujeres: “Después critican también las tetas de plástico, las lipos, las inyecciones. Se preguntan cómo las mujeres podemos llegar a eso. Ah, porque las no tetas, la panza no chata, los labios finos también están mal...”.

Melody Luz cuestiona la crítica a las intervenciones estéticas y la imperfección natural, promoviendo que las mujeres vivan con libertad su propio cuerpo

El reclamo de la artista pone el foco en la contradicción permanente a la que se ven sometidas las mujeres con respecto a su imagen. La presión social, lejos de limitarse a un solo aspecto, abarca todo el espectro físico y emocional, llevando a muchas a buscar soluciones extremas o, por el contrario, a enfrentar un desgaste constante por intentar encajar.

En medio del revuelo, aclaró que sus planes inmediatos no incluyen volver a ser madre. “Mis energías están en mis proyectos laborales, no en otro hijo”, puntualizó paea de una vez por todas despejar rumores y reafirmar su prioridad actual.

Con una frase que resume el espíritu de su descargo, la bailarina animó a otras mujeres a priorizar su propia voz: “Entonces, chicas, muéstrense y hagan lo que se les canta el ort* porque gente al pedo que no hay p... que les venga bien hay en todos lados”.