Marixa Balli criticó a Luis Caputo por su frase acerca de que nunca compró ropa en Argentina: “Es ofensivo”

La exvedette, quien cerró sus locales en Flores por la crisis en la industria textil, criticó las declaraciones del ministro de economía (Video: A la Barbarossa/ Telefe)

Hace una semana Marixa Balli anunció el cierre de los locales de su marca Xurama en el barrio de Flores, motivada por la crisis de la industria textil y luego de casi 20 años de la apertura de su negocio. Invitada a A la Barbarossa (Telefe) se refirió al momento que vive y se sumó a las críticas por las declaraciones del ministro Luis Caputo: “Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo”.

“¿Qué te pasa cuando lo escuchás al ministro Toto Caputo decir esto?“, indagó Robertito Funes, que reemplaza a Georgina Barbarossa en el programa. ”Sos ministro, trabajás en la política argentina, no podés decir que nunca compraste ropa en la Argentina“, comenzó diciendo la actual figura de MasterChef Celebrity (Telefe) con una risa irónica.

”No podés decirlo porque aparte tenés la posibilidad de viajar. Para la gente que vive en la Argentina y que no puede viajar, que apenas puede pagar el boleto de colectivo, es ofensivo esto”, aseguró, risueña. “Lo digo con buena onda, eh. Soy apartidaria. ¡Basta, no me jodan más!”, acotó, buscando desmarcarse de quienes buscan ubicarla al frente de alguna bandera política.

Marixa Balli realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales para vender las liquidaciones de su local (Instagram)

“Soy realista. Soy una ciudadana realista de lo que laburo y me rompo el alma", señaló. En ese momento se sumó Paulo Kablan, también muy crítico con las frases del ministro. “Marixa, para que se cometa un robo tiene que haber ladrones. Y en ese lugar estarías vos que te dedicás o te dedicabas a producir ropa. No es así. Son laburantes, en todo caso, tienen costos altos, cobran mucho o lo que sea, pero no son ladrones. Para que exista un robo tiene que haber ladrones”, analizó.

En ese momento la actual figura de MasterChef Celebrity (Telefe) señaló los costos de tener un negocio como el suyo: “Lo que pasa es que vos tenés que pagar cargas sociales, 35% de ganancias, ARBA, y todo lo que hay que pagar. Los impuestos son muy caros. Bajen los impuestos y todo va a poder ser mucho más normal. O sea, colaboren con la empresa, no solo con las grandes empresas que son millonarios, con las mini pymes, porque este país se sostiene con los trabajadores”.

“Entonces, ¿ayudamos a los trabajadores o lo vamos a hacer bosta porque nosotros podemos comprar en Europa, o en cualquier lado, porque viajamos mucho?“, concluyó.

La exvedette y empresaria se refirió a las críticas que recibió luego de su decisión (Video: A la Barbarossa/ Telefe)

La exvedette también se refirió al impacto que tuvo el cierre de su marca y algunas reacciones negativas que obtuvo: “Tenés la gente que te critica y que dice ‘vendés zapatos truchos’. Las fábricas son muy pocas en Argentina y casi todas trabajan para muchísimas marcas y hasta algunas muy importantes. La mano de obra y la calidad es la misma y puede modificar si alguien quiere un cuero“.

“Siempre eso de 'esta estuvo en La Salada y la vamos a denigrar’? Uno es como es y yo no voy a modificar si estoy acá, allá o en la China. Lo que hago es cobrar poquito, que sea económico, accesible. Pero en este país parece que lo accesible es berreta. Tienen ese mambo. Por eso hay gente a la que le tenés que cobrar caro para que crean que están comprando algo supremo“, sostuvo.

La empresaria señaló uno de los conflictos que tuvo con los proveedores de su marca que la desalentaron a continuar en el rubro. “Suben y suben los insumos que son importados. Digo, pero cómo puede ser si el dólar está relativamente estable y no hay inflación. ¿Por qué me subís? Te responden: ‘No, porque mañana puede subir’. Llega un momento... Yo soy una mujer que lo hace todo sola. Estoy cansada. Tengo derecho a cansarme, a agotarme veintipico de años”.

La empresaria y figura de MasterChef Celebrity compartió en LAM su dolor y resignación frente al cierre del negocio de su histórica marca de calzado e indumentaria (Video: LAM/ América TV)

“Estuve muchos años en Saladillo, en Mar del Plata porque yo tenía mis locales ahí. Tampoco soy un invento de La Salada. O sea, que se dejen de joder con eso diciendo 'esta que estuvo en La Salada y que fue amante de no se quién‘. Chicos, La Salada es un lugar que ayuda a muchísima gente y a muchas familias para que puedan sostener su vida, sus hijos, van, compran cositas y las revenden“.

“Casi todo lo importado se hace en China. Cuando vos vas a Estados Unidos comprás un pantalón espectacular, veinticinco dólares, y es espectacular es porque lo reciben de China con menos impuestos”, concluyó.