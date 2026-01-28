Marixa Balli cerró su local en Flores y contó cómo la afectó: “Voy a cambiar de rubro”

La figura de MasterChef Celebrity se refirió a cómo la crisis afectó su negocio (Video: A la Barbarossa/ Telefe)

El impacto de la crisis del sector textil llevó a Marixa Balli a tomar una decisión difícil en su faceta como empresaria: cerrar su local principal en la tradicional zona comercial de Flores. Tras años de actividad, la actual figura de MasterChef Celebrity (Telefe) optó por mudarse a un espacio más reducido sobre la Avenida Rivadavia para liquidar el stock restante y dar paso a una nueva etapa profesional.

La propia Balli relató en A la Barbarossa (Telefe) contó que el último año fue particularmente crítico para su negocio: “El 2025 fue el peor año. Imaginate cómo está Flores, cerré el local de calle Bogotá porque no va la gente. No camina gente, no te compra. La gente está de muy mal humor y llega un momento que te agota”, compartió la exvedette.

En ese mismo sentido, la artista remarcó la magnitud de los cambios que debió implementar: “Tuve que rescindir todos los contratos, obvio. Igual tengo empleados, pero desde 2005 hasta ahora no me había pasado”, expresó al describir el ajuste forzoso que enfrentó en Xurama, su negocio de indumentaria y calzado.

“El 2025 fue el peor año. Imaginate cómo está Flores, cerré el local de calle Bogotá porque no va la gente. No camina gente, no te compra", se sinceró Marixa Balli

La mudanza no solo implica una reducción de espacio, sino también la intención de cerrar una etapa. “Cerré todo y dejé un local chiquito sobre Avenida Rivadavia, donde tengo todo en liquidación porque voy a cambiar de rubro”, anticipó Marixa sobre el giro a su vida comercial que prepara.

A pesar del cierre, la empresaria se permitió una mirada esperanzada hacia el futuro y hacia los consumidores: “Espero que en algún momento cambiemos y podamos mejorar, y que la gente se pueda dar el lujo de comprar algo. Ya bajó la venta en Flores, que es el lugar más económico y el polo más importante que tiene la Argentina. La gente, cuando tiene un dinerito, compra y lo disfruta”, concluyó la cantante de “La Cachaca”.

“Cerré todo y dejé un local chiquito sobre Avenida Rivadavia, donde tengo todo en liquidación porque voy a cambiar de rubro”, contó la figura de MasterChef Celebrity

La jornada en las cocinas de Masterchef Celebrity cambió el ánimo de Marixa Balli, después de varias semanas difíciles. Los muffins de naranja con ganache de chocolate que presentó ante el jurado en la gala del lunes marcaron un antes y un después en su desempeño.

La devolución de Germán Martitegui sorprendió a todos: “Para mí lo tenés que probar y decirme cuál es el error. ¿Lo encontrás?”. La exbailarina se animó a probar su propio plato y, tras hacerlo, escuchó la respuesta del chef: “No tiene ningún error”.

En ese momento, la emoción se apoderó de la participante, que apenas pudo reaccionar: “¡Muda! ¿En serio? No me hagan llorar, que hace un montón que no lloro… Qué emocionante”. Entre lágrimas, Balli confesó: “Me emociona la cocina, déjense de joder, no puede ser”.

“Espero que en algún momento cambiemos y podamos mejorar, y que la gente se pueda dar el lujo de comprar algo", expresó la exvedette

El jurado fue enfático en los elogios. Martitegui detalló: “Tiene un aroma a naranja que lo comenzás a sentir antes de comerlo y que es espectacular. La ralladura le queda genial arriba y la mermelada está muy bien hecha. El sabor y la humedad son maravillosos”.

Donato de Santis reforzó la valoración positiva: “Lo hiciste con mucho cariño y precisión. Te concentraste con el tema de hoy, así que muy bien”. Por su parte, Damián Betular sumó su mirada técnica: “¿Me hubiese gustado más mermelada? Sí, pero está bien derretido el chocolate, la ralladura de naranja, sacaste a tiempo los muffins, así que muy buen trabajo”.

La noche también tuvo un detalle especial. Wanda Nara celebró el nuevo amuleto de Marixa: el gorro de cocinera que llevó para cocinar y que, según dijo, será su nuevo amuleto de buena suerte.

Balli, visiblemente conmovida, cerró la velada con una confesión: "Realmente le pongo tanto, estoy tan compenetrada que es muy fuerte para mí una buena devolución”.