Teleshow

La romántica declaración de Nicolás Cabré a Rocío Pardo en medio de la noche de los Premios Carlos: “Ya gané”

Tras una temporada repleta de éxitos, el actor emocionó al dedicarle unas palabras a su esposa frente a las cámaras

Guardar
La pareja, que vivió una noche a flor de piel, habló con alegría ante las consultas de Pablo Layús (Intrusos – América)

Nicolás Cabré eligió instalarse este verano en Villa Carlos Paz junto a su esposa, Rocío Pardo, para trabajar codo a codo en la dirección de la comedia Ni media palabra, que se presenta en el Teatro Holiday. La pareja, que viene apostando fuerte tanto en lo personal como en lo profesional, logró destacarse durante la temporada teatral y fue una de las grandes nombres en la noche de los premios Carlos 2026. Pero, más allá de los galardones y el reconocimiento al proyecto que comparten, Cabré se robó todas las miradas en plena ceremonia al sorprender con una declaración romántica dedicada a su flamante pareja.

Durante la ceremonia de los Carlos, la pareja acaparó la atención de la prensa, y fue el periodista Pablo Layús quien tuvo la oportunidad de acercarse a Cabré para consultarle cómo vivía ese gran momento, rodeado de premios y afectos. “Somos privilegiados, hacemos de lo que nos gusta, disfrutamos y tenemos un elenco hermoso… Estamos bien”, reconoció Cabré, con una sonrisa amplia, mientras se encontraba al lado de su esposa. La respuesta dejó ver el clima de satisfacción y alegría que atraviesa la pareja, pero fue más allá cuando Layús le preguntó sobre el significado de esa noche. Cabré, sin dudar, hizo una declaración que sorprendió por su romanticismo y espontaneidad: “Recién me preguntaban y, lo digo de verdad, hace dos años la conocí a ella en los Carlos. Yo ya gané”, afirmó, sellando la entrevista con una frase que rápidamente se replicó entre los presentes y en las redes sociales.

La obra, dirigida por Cabré
La obra, dirigida por Cabré y Pardo, se llevó dos premios Carlos en esta edición (Mario Sar)

Momentos antes de la intervención de Cabré, fue Pardo quien dialogó con el periodista y se mostró emocionada por el reconocimiento al trabajo de todo el equipo. “No tengo el número final de cuántos ganamos porque tenemos muchas producciones. Pero la verdad es una caricia para los artistas. Estamos muy contentos”, expresó.

Además de los premios, la noche estuvo atravesada por gestos de afecto y respeto. Rocío fue consultada por los dichos de la China Suárez en La Mañana con Moria (El Trece), donde la actriz se refirió a la buena relación que mantiene con Pardo debido al cuidado que brinda a Rufina, la hija que tuvo con Cabré. Sin rodeos, la actriz respondió: “Es lo que siempre digo, mientras la familia está bien, afuera también lo va a estar. Es fundamental. Si tuviera una hija, me gustaría que pase lo mismo. Así que hay que priorizar eso sobre todas las cosas”. La declaración fue celebrada por muchos, que vieron en sus palabras un ejemplo de madurez y empatía en los vínculos familiares.

Mariano Martínez, Bicho Gómez y
Mariano Martínez, Bicho Gómez y Nicolás Cabré estuvieron al frente de Ni media palabra (Gentileza Prensa)

La noche de los premios Carlos fue especialmente exitosa para Cabré y Pardo. Ni media palabra se llevó el galardón a Mejor Comedia, mientras que Cabré fue distinguido como Mejor Actor. El espectáculo sumó además varias nominaciones en categorías como Mejor Libro, Mejor Actor de Reparto y Mejor Diseño Escenográfico, entre otras, consolidando así el trabajo conjunto de la pareja en la dirección y producción de la obra.

Este desafío compartido llegó poco después de que Cabré y Rocío pasaran por el altar, marcando un nuevo capítulo en sus vidas tanto en lo personal como en lo profesional. La convivencia diaria en la villa serrana y el trabajo codo a codo en el teatro sumaron un ingrediente extra a la relación, que ambos describen como “natural” y “fluida”. “Es un desafío hacer la dirección juntos y creo que armamos un buen equipo en el que cada uno se enfoca en lo que al otro no le gusta. Es un trabajo complejo, pero así vamos armando las piezas. Nos llevamos bien, pensamos muy parecido y todo fluye naturalmente”, explicó Rocío en declaraciones a Teleshow antes del estreno, anticipando el clima de colaboración que caracterizó el proceso creativo.

La experiencia en Carlos Paz, los logros obtenidos y el reconocimiento del ambiente artístico dejaron en claro que Cabré y Pardo, además de compartir la vida, lograron construir una sociedad artística sólida y exitosa. Entre premios, declaraciones de amor y una temporada inolvidable, la pareja se consolida como una de las protagonistas indiscutidas del verano teatral 2026.

Temas Relacionados

Rocío PardoNicolás CabréNi media palabraPremios Carlos 2026Villa Carlos PazTeatro argentinoChina Suárez

Últimas Noticias

El tierno momento de Thiago Medina y Daniela Celis junto a sus hijas a la hora de la siesta: “Mamá cargosa”

El exparticipante de Gran Hermano mostró su cariño por la madre de sus pequeñas en la intimidad de su casa

El tierno momento de Thiago

La discusión de Jimena Barón y Matías Palleiro la casa nueva: “No estamos de acuerdo con nada”

La cantante mostró el lado B de la remodelación de su nueva casa junto a su pareja

La discusión de Jimena Barón

La muerte de Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia médica en la causa contra Aníbal Lotocki

El foco de la investigación ahora apunta directamente a los controles y tratamientos que recibió la modelo y actriz fallecida el 31 de agosto de 2023

La muerte de Silvina Luna:

Maxi López habló luego del triunfo de MasterChef Celebrity por sobre La Hija del Fuego: “Contra quién competimos es secundario”

El exdelantero habló sobre la batalla por el rating que se hizo el lunes por la noche

Maxi López habló luego del

Tamara Báez sorprendió a su novio por su cumpleaños con un inesperado regalo: “Lo tenía planeado hace días”

A poco tiempo de su regreso de Pinamar, la influencer le dedicó unas tiernas palabras a su pareja y compartió el detalle que tuvo con él en su día especial

Tamara Báez sorprendió a su
DEPORTES
Fue el jugador más alto

Fue el jugador más alto de Argentina, lo buscó Boca, hizo más de 100 goles y a los 47 años fue anunciado en su nuevo club

Los comentarios de una leyenda de Francia sobre las mujeres que generaron un escándalo: “El fútbol no es para caderas anchas”

Sorpresa: un ex goleador de Boca Juniors fue ofrecido a River Plate y está siendo evaluado por Gallardo

La joya de las Inferiores que perdió Boca Juniors por la patria potestad y será refuerzo del último campeón de Italia

“El respeto es titular”: la campaña que lanzó la Conmebol de cara a la temporada 2026

TELESHOW
El tierno momento de Thiago

El tierno momento de Thiago Medina y Daniela Celis junto a sus hijas a la hora de la siesta: “Mamá cargosa”

La discusión de Jimena Barón y Matías Palleiro la casa nueva: “No estamos de acuerdo con nada”

La muerte de Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia médica en la causa contra Aníbal Lotocki

Maxi López habló luego del triunfo de MasterChef Celebrity por sobre La Hija del Fuego: “Contra quién competimos es secundario”

Tamara Báez sorprendió a su novio por su cumpleaños con un inesperado regalo: “Lo tenía planeado hace días”

INFOBAE AMÉRICA

Asesinaron a Saif Al Islam

Asesinaron a Saif Al Islam Gadafi, hijo del ex dictador libio, en un ataque comando en su residencia

Panamá mantiene crecimiento exportador en 2025 y cierra con $980 millones

Seis nuevas muertes bajo custodia reavivan las alertas por la crisis sanitaria en la cárcel más violenta de Ecuador

Ecuador suspendió minería en Napo y paralizó plantas de beneficio en el sur del país

Panamá da primer paso formal para ingresar al programa de exención de visas de Estados Unidos