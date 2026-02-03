La romántica declaración de Nicolás Cabré a Rocío Pardo en medio de la noche de los Premios Carlos: “Ya gané”

La pareja, que vivió una noche a flor de piel, habló con alegría ante las consultas de Pablo Layús (Intrusos – América)

Nicolás Cabré eligió instalarse este verano en Villa Carlos Paz junto a su esposa, Rocío Pardo, para trabajar codo a codo en la dirección de la comedia Ni media palabra, que se presenta en el Teatro Holiday. La pareja, que viene apostando fuerte tanto en lo personal como en lo profesional, logró destacarse durante la temporada teatral y fue una de las grandes nombres en la noche de los premios Carlos 2026. Pero, más allá de los galardones y el reconocimiento al proyecto que comparten, Cabré se robó todas las miradas en plena ceremonia al sorprender con una declaración romántica dedicada a su flamante pareja.

Durante la ceremonia de los Carlos, la pareja acaparó la atención de la prensa, y fue el periodista Pablo Layús quien tuvo la oportunidad de acercarse a Cabré para consultarle cómo vivía ese gran momento, rodeado de premios y afectos. “Somos privilegiados, hacemos de lo que nos gusta, disfrutamos y tenemos un elenco hermoso… Estamos bien”, reconoció Cabré, con una sonrisa amplia, mientras se encontraba al lado de su esposa. La respuesta dejó ver el clima de satisfacción y alegría que atraviesa la pareja, pero fue más allá cuando Layús le preguntó sobre el significado de esa noche. Cabré, sin dudar, hizo una declaración que sorprendió por su romanticismo y espontaneidad: “Recién me preguntaban y, lo digo de verdad, hace dos años la conocí a ella en los Carlos. Yo ya gané”, afirmó, sellando la entrevista con una frase que rápidamente se replicó entre los presentes y en las redes sociales.

La obra, dirigida por Cabré y Pardo, se llevó dos premios Carlos en esta edición (Mario Sar)

Momentos antes de la intervención de Cabré, fue Pardo quien dialogó con el periodista y se mostró emocionada por el reconocimiento al trabajo de todo el equipo. “No tengo el número final de cuántos ganamos porque tenemos muchas producciones. Pero la verdad es una caricia para los artistas. Estamos muy contentos”, expresó.

Además de los premios, la noche estuvo atravesada por gestos de afecto y respeto. Rocío fue consultada por los dichos de la China Suárez en La Mañana con Moria (El Trece), donde la actriz se refirió a la buena relación que mantiene con Pardo debido al cuidado que brinda a Rufina, la hija que tuvo con Cabré. Sin rodeos, la actriz respondió: “Es lo que siempre digo, mientras la familia está bien, afuera también lo va a estar. Es fundamental. Si tuviera una hija, me gustaría que pase lo mismo. Así que hay que priorizar eso sobre todas las cosas”. La declaración fue celebrada por muchos, que vieron en sus palabras un ejemplo de madurez y empatía en los vínculos familiares.

Mariano Martínez, Bicho Gómez y Nicolás Cabré estuvieron al frente de Ni media palabra (Gentileza Prensa)

La noche de los premios Carlos fue especialmente exitosa para Cabré y Pardo. Ni media palabra se llevó el galardón a Mejor Comedia, mientras que Cabré fue distinguido como Mejor Actor. El espectáculo sumó además varias nominaciones en categorías como Mejor Libro, Mejor Actor de Reparto y Mejor Diseño Escenográfico, entre otras, consolidando así el trabajo conjunto de la pareja en la dirección y producción de la obra.

Este desafío compartido llegó poco después de que Cabré y Rocío pasaran por el altar, marcando un nuevo capítulo en sus vidas tanto en lo personal como en lo profesional. La convivencia diaria en la villa serrana y el trabajo codo a codo en el teatro sumaron un ingrediente extra a la relación, que ambos describen como “natural” y “fluida”. “Es un desafío hacer la dirección juntos y creo que armamos un buen equipo en el que cada uno se enfoca en lo que al otro no le gusta. Es un trabajo complejo, pero así vamos armando las piezas. Nos llevamos bien, pensamos muy parecido y todo fluye naturalmente”, explicó Rocío en declaraciones a Teleshow antes del estreno, anticipando el clima de colaboración que caracterizó el proceso creativo.

La experiencia en Carlos Paz, los logros obtenidos y el reconocimiento del ambiente artístico dejaron en claro que Cabré y Pardo, además de compartir la vida, lograron construir una sociedad artística sólida y exitosa. Entre premios, declaraciones de amor y una temporada inolvidable, la pareja se consolida como una de las protagonistas indiscutidas del verano teatral 2026.