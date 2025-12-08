El espectacular casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en un bosque cordobés: todas las fotos (Instagram)

La boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo se transformó en uno de los acontecimientos más destacados del espectáculo argentino, tanto por la unión de dos figuras reconocidas como por la originalidad y el encanto de la celebración.

El sábado 6 de diciembre de 2025, la pareja eligió la Estancia Bosque Alegre, un entorno natural cerca de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, para celebrar una ceremonia íntima y cargada de detalles únicos. La publicación de un álbum fotográfico en redes sociales permitió a sus seguidores asomarse a los momentos más emotivos y originales de la jornada, en la que Rufina Cabré, hija del actor, tuvo un rol central.

“Mucha felicidad y amor. Gracias a todos los que fueron parte de un día tan especial. Fue mágico”, escribió la pareja en posteos conjuntos desde sus cuentas de Instagram en donde compartieron la felicidad de una boda inolvidable.

La mágica boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Córdoba

Toda la belleza de Rocío Pardo antes de la ceremonia de casamiento

Los recién casados junto a Rufina Cabré

La ceremonia y la fiesta se desarrollaron en un ambiente campestre, rodeado de árboles centenarios y una laguna, donde la naturaleza fue protagonista. La ambientación apostó por la sencillez y la calidez: arreglos florales en tonos suaves, mobiliario de madera, textiles livianos y una paleta cromática neutra crearon una atmósfera armónica y relajada. La celebración, que reunió a un centenar de invitados entre familiares y amigos cercanos, se mantuvo en estricto hermetismo hasta la publicación de las imágenes, que rápidamente se viralizaron y recibieron una avalancha de mensajes de cariño.

El álbum de fotos compartido por el actor y su flamante esposa capturó la esencia de la jornada: sonrisas, abrazos y miradas cómplices entre los protagonistas y sus seres queridos. Las imágenes mostraron a la pareja radiante, disfrutando de cada instante, y a Rufina acompañando a su padre al altar, en uno de los momentos más emotivos de la noche. Los recién casados resumieron sus sensaciones en las redes con palabras de gratitud y felicidad, describiendo la experiencia como “mágica” y “un sueño”.

El sensual cambio de vestido que tuvo Rocío Pardo en su boda

El look de Rocío Pardo fue uno de los grandes focos de atención. Para la ceremonia, la actriz, bailarina y directora teatral confió en la diseñadora Ana Pugliesi, quien creó un vestido minimalista y sofisticado en piel de ángel de seda natural, de silueta sirena y escote drapeado. El conjunto se completó con una capa de crepé liviano, un velo largo y un ramo de calas blancas, en sintonía con la estética limpia y contemporánea del evento. El maquillaje y los accesorios se mantuvieron en una línea natural y refinada, mientras que el cabello suelto y lacio reforzó el aire fresco y romántico. Para el baile, Pardo sorprendió con un cambio de look: un vestido corto y sandalias personalizadas con las iniciales de la pareja y un corazón rojo, aportando un toque lúdico y personal a la celebración.

La Estancia Bosque Alegre, cerca de Villa Carlos Paz, fue el escenario natural elegido para la íntima ceremonia

La temática élfica y de bosque encantado aporta originalidad al cotillón y los disfraces de la fiesta

Una tierna postal de Nicolás Cabré junto a su hija, Rufina

El empresario teatral Miguel Pardo acompañando a su hija para dar el "Sí"

El dress code en tonos beige y marrón logró una imagen armónica y refuerzó la impronta natural del evento

El álbum de fotos de la boda de Cabré y Pardo se viralizó en redes sociales y recibe miles de mensajes de cariño

Nicolás Cabré optó por un traje de lino beige, camisa blanca y pañuelo al tono, apostando por la elegancia y la frescura. El dress code de la fiesta acompañó la ambientación natural: los hombres vistieron en tonos beige y las mujeres en marrón, logrando una imagen armónica en las fotos grupales y reforzando la impronta campestre y relajada del evento.

Rufina, la hija de Cabré, tuvo un papel destacado durante toda la celebración. No solo acompañó a su padre al altar, sino que también lució un vestido a tono con el de Rocío, participando activamente en los momentos clave de la fiesta. La presencia de la niña, fruto de la relación anterior del actor con Eugenia Suárez, fue celebrada por los invitados y quedó reflejada en las imágenes compartidas por la pareja.

La diseñadora Ana Pugliesi ultimando detalles en el vestido de la novia

Rocío Pardo deslumbró con un vestido minimalista de Ana Pugliesi y sorprende con un cambio de look para el baile

La ambientación campestre y la paleta neutra reforzaron la atmósfera armónica y relajada de la boda de Cabré y Pardo

Rufina Cabré, hija del actor, acompaña a su padre al altar y protagoniza los momentos más emotivos de la celebración

Con las copas en alto, Nico Cabré y Rocío Pardo rodeados de sus seres queridos

Rocío Parado antes de su ingreso a la ceremonia

La increíble torta que formó parte de la boda de los actores

Las amigas de la novia, eufóricas, levantando sombrillas

Las miradas cómplices de los recién casados

Nico Cabré y Rocío Pardo, marido y mujer

Los amigos del novio compartieron su felicidad

Los invitados a la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en plena ceremonia

Entre los detalles más originales de la boda, la temática élfica y de bosque encantado se hizo presente en el cotillón y los disfraces. Sobre el final de la fiesta, los protagonistas y Rufina se vistieron de gnomos y elfos, con orejas puntiagudas y accesorios inspirados en el universo de “El señor de los anillos”. La ambientación incluyó velas, lámparas colgantes y una zona especial para niños, mientras que los invitados posaron con carteles personalizados y participaron de un carnaval carioca temático, en homenaje al entorno natural elegido para la celebración.