La China Suárez se refirió a su tenso vínculo con Wanda Nara: “No se puede forzar”

La actriz habló en La Mañana con Moria sobre su presente personal y se refirió a la posibilidad de una reconciliación con la empresaria tras el Wandagate

En medio del revuelo mediática que suscita su figura en el mundo del espectáculo, la China Suárez habló de cómo atravesó la repercusión y la posibilidad de llevarse bien con Wanda Nara (La Mañana con Moria – El Trece)

Desde que comenzó su relación con Mauro Icardi, la vida de la China Suárez quedó atrapada en la vorágine del escándalo mediático. Sus posteos, su mudanza a Turquía y hasta los momentos familiares cotidianos se convirtieron en tema de conversación y análisis en todos los programas de espectáculos. El historial de polémicas que la rodea no solo sigue alimentando titulares, sino que también la llevó a preguntarse si, en algún momento, podría hacer las paces con Wanda Nara.

La actriz abordó este y otros temas en una entrevista por videollamada en La Mañana con Moria (El Trece). La charla arrancó con una pregunta directa de Amalia Díaz Guiñazú sobre el posteo de Wanda que detonó el famoso Wandagate y cómo ese episodio impactó en su carrera. “En su momento (la pasé mal), por eso estamos con abogados y juicios que hasta hoy en día siguen. Pero yo seguía trabajando y haciendo mi vida…”, contó la China, aunque no esquivó las consecuencias: “Hubo una o dos marcas, eso también está”, reconoció, admitiendo que el escándalo tuvo un costo concreto en su trabajo.

La conversación se volvió más personal cuando Naza Di Serio fue al grano y le consultó sobre la posibilidad de forjar una buena relación con Wanda, como la que mantiene con Rocío Pardo,la actual pareja del padre de su hija Rufina, Nicolás Cabré. “Con Rocío tengo muy buen vínculo porque es muy buena con Rufi, ella me respetó mucho a mí y yo a ella. Me parece una chica divina, lindísima y luminosa, estoy muy feliz que esté en su vida”, explicó la China, destacando que lo único que le importa es que su hija esté bien cuidada y contenida.

La China Suárez fue contundente
La China Suárez fue contundente a la hora de hablar sobre una posible reconciliación con Wanda Nara

“Soy una persona pacífica que no le gusta los conflictos ni las faltas de respeto. Pero las cosas que no me gustan, no me las olvido hasta el día que me muero. No se puede forzar tener buen vínculo con una persona que no desea tenerlo”, sentenció, dejando claro que una reconciliación con Wanda no está en sus planes.

En otro momento, María Fernanda Callejón la sorprendió al consultarle sobre la posibilidad de agrandar la familia junto a Icardi. La respuesta de la actriz fue contundente: “En un futuro, quizás. Por ahora estamos disfrutando mucho de la relación, además fueron muchos cambios para mí, mis hijos. No es algo para ahora”. La China reconoció, así, que su presente está marcado por la adaptación a una nueva vida en Turquía y la prioridad que representa el bienestar de sus hijos.

El clima de la entrevista subió de tensión cuando Cinthia Fernández le preguntó sobre el rótulo de “rompe hogares” que la acompaña desde el Wandagate y los episodios previos con Pampita. Sin esquivar el tema, la China respondió: “Yo soy actriz hace mucho tiempo, por lo que no tengo la necesidad de mostrar todo el tiempo todo y mostrar lo que debería mostrar. Pero, en el caso de Carolina, hay un tweet muy famoso en el que ella aclara que estaban separados y viviendo en casas separadas. Pero, servía más el cuento que él (Benjamín Vicuña) todavía intentaba algo y, en su momento, hablamos y aclaramos muchas cosas. Fue lo que ocurrió, yo me manejo de una manera diferente, hablo con quien deba hacerlo y no me puedo hacer cargo de lo que dicen. Estoy expuesta desde muy chica a lo que dicen”.

"Hablamos y aclaramos las cosas",
"Hablamos y aclaramos las cosas", aseguró Suárez ante el conflicto pasado con la modelo

En el cierre, la actriz dejó una reflexión sobre la exposición y su modo de lidiar con ella: “Me manejo de una manera diferente, hablo con quien deba hacerlo y no me puedo hacer cargo de lo que dicen. Estoy expuesta desde muy chica a lo que dicen”.

Así, entre recuerdos, aclaraciones y nuevas etapas, la China transita el 2026 enfocada en su familia, su presente en Turquía y la decisión de seguir creciendo sin dejarse atrapar por la mirada ajena o los fantasmas del pasado.

