Los Premios Carlos 2026 en fotos: el oro para Soy mestiza y los galardones a Nico Cabré, Roly Serrano y Nazarena Vélez

Desde la llegada de los artistas al Hotel Eleton hasta los abrazos finales de los triunfadores, un recorrido fotográfico por la ceremonia que celebró a los grandes protagonistas del verano teatral cordobés

Soy Mestiza se alzó con
Soy Mestiza se alzó con el Carlos de Oro y cerró una noche consagratoria tras liderar las categorías más importantes de la ceremonia. La obra reafirmó su lugar como el fenómeno teatral de la temporada en Villa Carlos Paz, con un fuerte respaldo del jurado y una respuesta sostenida del público (Créditos: Mario Sar)
'Ni media palabra' se impuso
'Ni media palabra' se impuso como Mejor Comedia tras una temporada exitosa en el Teatro del Lago (Créditos: Mario Sar)
Roly Serrano fue distinguido por
Roly Serrano fue distinguido por una actuación sólida y memorable en un rol secundario en 'Suspendan la boda, la magia continúa'
'Es complicado' fue reconocida como
'Es complicado' fue reconocida como Mejor Comedia Dramática por equilibrar humor y drama en una narrativa efectiva
El reconocimiento especial del jurado
El reconocimiento especial del jurado destacó trayectorias y aportes significativos a la escena teatral, como el de Marta González
El diseño escenográfico de 'Corto-Circuito'
El diseño escenográfico de 'Corto-Circuito' fue premiado por su creatividad y funcionalidad
Pedro Alfonso subió al escenario
Pedro Alfonso subió al escenario en nombre de Yayo Guridi, quien se llevó uno de los Premios Especiales del Jurado
Nazarena Vélez fue homenajeada con
Nazarena Vélez fue homenajeada con el premio Carlos Ramón Yarda por su trayectoria y compromiso con el teatro
Gabriel Polidoro recibió el premio
Gabriel Polidoro recibió el premio tras destacarse en una terna muy pareja dentro del rubro musical como Mejor Cantante Masculino
El jurado premió la solidez
El jurado premió la solidez narrativa y la tensión dramática de 'El cuarto de Verónica', ganadora de Mejor Libro
Eduardo Giordano fue distinguido con
Eduardo Giordano fue distinguido con una plaqueta en los Premios Carlos 2026 por su trayectoria como productor teatral en Villa Carlos Paz
La banda de cuarteto La
La banda de cuarteto La K'onga recibió una distinción especial, en agradecimiento a la difusión del cuarteto
El estilista Roberto Vernucci recibió
El estilista Roberto Vernucci recibió una plaqueta especial en agradecimiento a sus desfiles de moda en la ciudad de Villa Carlos Paz
Sonia Camps recibió una plaqueta
Sonia Camps recibió una plaqueta en agradecimiento a su labor por el arte en Villa Carlos Paz
El jurado de los Premios
El jurado de los Premios Carlos 2026, integrado por referentes del teatro y la cultura, tuvo a su cargo la evaluación de las producciones que formaron parte de la temporada de verano en Villa Carlos Paz
El sonido de Soy Mestiza
El sonido de Soy Mestiza fue distinguido por su calidad técnica y equilibrio en vivo
Viaje Jurásico 2 fue reconocido
Viaje Jurásico 2 fue reconocido como el mejor espectáculo infantil del verano
El clásico musical infantil 'Cuentos
El clásico musical infantil 'Cuentos y canciones de María Elena Walsh' fue distinguido por su calidad artística y fidelidad a la obra original
El experimento de la semana
El experimento de la semana blanca fue premiado en la terna Espectáculo a la Gorra por su propuesta alternativa y cercanía con el público
'Circo Marisko, Monoargentum' se quedó
'Circo Marisko, Monoargentum' se quedó con el premio a Mejor Espectáculo Humorístico tras destacarse en una terna repleta de propuestas populares
Soy Mestiza volvió a subir
Soy Mestiza volvió a subir al escenario al consagrarse como Mejor Show Musical
Mariana Clemenceau fue reconocida por
Mariana Clemenceau fue reconocida por su destacada labor vocal con el galardón a Mejor Cantante Femenina dentro del espectáculo más premiado de la noche
Trum Malambo fue reconocido por
Trum Malambo fue reconocido por fusionar humor y música en una puesta original
Chacho Garabal, reconocido actor, cantante
Chacho Garabal, reconocido actor, cantante y director, recibió un Premio Especial del Jurado
Pablo Alarcón fue homenajeado por
Pablo Alarcón fue homenajeado por su extensa carrera teatral con el Carlos a la Trayectoria
Tania Marioni recibió el galardón
Tania Marioni recibió el galardón a Mejor Actriz de Reparto por una interpretación intensa y precisa
Cacho Buenaventura fue reconocido como
Cacho Buenaventura fue reconocido como Mejor Humorista por su vigencia y su conexión con el público. Su hijo recibió el galardón en su nombre
El vestuario de Soy Mestiza
El vestuario de Soy Mestiza fue premiado por su identidad visual y coherencia artística
El premio a Filomena Marturano
El premio a Filomena Marturano celebró una producción que representó con orgullo al teatro cordobés
Facundo Lencina fue premiado en
Facundo Lencina fue premiado en la categoría Mejor Dirección de Espectáculo por una dirección potente y coherente en Trum Malambo
El máximo galardón coronó a
El máximo galardón coronó a Soy Mestiza, una propuesta integral que combinó música en vivo, cuerpo de baile, identidad estética y una respuesta sostenida del público
Trum Malambo se quedó con
Trum Malambo se quedó con el Carlos de Plata luego de destacarse en dirección, coreografía y despliegue escénico, siendo una de las obras más premiadas de la noche

Créditos: Mario Sar

