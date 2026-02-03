Teleshow

Fátima Florez celebró su cumpleaños en una noche íntima con amigos y figuras en Mar del Plata

La actriz disfrutó de una cena exclusiva junto a familiares y amigos tras el impacto de la visita de Javier Milei a su espectáculo en el teatro Roxy

Fátima Florez festejó su cumpleaños con una cena privada en Mar del Plata, en medio de uno de los momentos de mayor éxito de su temporada teatral. La celebración se realizó poco después de la visita del presidente Javier Milei en uno de sus espectáculos, lo que mantuvo a la artista en el centro de la escena.

La comediante eligió un exclusivo restaurante para compartir una velada íntima. En la mesa se reunieron su hermana, su amigo y colega Marcelo Polino, integrantes del elenco y del equipo de producción de Pampas Bravas, así como amigos, productores y periodistas cercanos. El ambiente fue distendido, marcado por la camaradería y las muestras de afecto hacia la homenajeada durante toda la noche.

El menú de la noche incluyó entradas tradicionales como langostinos panko, rabas, tortilla y gambas al ajillo. Como platos principales, Florez y sus compañeros se sirvieron paella con gambas, mejillones y calamar, además de merluzón al roquefort con vegetales y arroz con verduras. La elección del Restaurante Cantábrico, en la avenida Juan B. Justo, respondió al deseo de Florez de disfrutar de un momento especial en un entorno tradicional de la ciudad y rodeada solo de personas de confianza.

En paralelo, la actriz vive una temporada teatral de alta exposición con su show Fátima Universal, del cual también participan los bailarines de Pampas Bravas en Mar del Plata. El respaldo del público y la expectativa generada tras la reciente visita de Javier Milei a una de sus funciones reforzaron la repercusión mediática sobre la artista.

La presencia del presidente en el Teatro Roxy fue uno de los eventos más comentados de la temporada. Aquella noche, durante el espectáculo, Milei subió al escenario y cantó “El rock del gato”, lo que generó la ovación del público. La humorista relató que incluso Juanse envió felicitaciones tras la actuación, destacando la repercusión de ese momento compartido.

Estoy bastante movilizada. Fue una energía muy fuerte, parecía la de un estadio de fútbol, y eso que yo soy una mujer con bastante energía naturalmente. Se vivió un clima muy festivo, muy especial. El público ovacionaba y los aplausos eran más largos que otras veces“, expresó Fátima en La Mañana con Moria al referirse al vaivén de emociones que la atravesó en aquella función.

”Esta vez, no sé si fue más genuina, pero ya nos conocemos más, uno se mira de otra manera. Yo no soy una mujer prejuiciosa ni nunca me creí primera dama, eso me parece una tilinguería. Entonces, fue más relajado, en el estilo: ‘Bienvenidos a mi casa, un lujo tenerlos’. Hice muchos guiños en la obra, que resultaron de mucha risa, y a él (Milei) le hice unos internos también. La obra fue una locura, con un montón de imitaciones”, sumó sobre su reencuentro con el primer mandatario sobre el escenario.

En cuanto a la actitud de Milei sobre el escenario, Fátima aclaró: “No armamos nada. Si bien por la tarde fuimos al ensayo, eso tenía que ver con una prueba de sonido para él porque venía a un hábitat nuevo, a un teatro nuevo en el cual tiene que escucharse. Si bien era un tema de su repertorio, era todo nuevo y desde el primer momento se encontró y sintió que era su banda”.

Cabe recordar que la llegada del mandatario argentino al show no pasó desapercibida. El presidente arribó acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello. Afuera del teatro, un grupo de personas esperaba para saludarlo, y el mandatario se detuvo unos instantes para responder a los gestos de los presentes antes de ingresar a la sala.

