Fátima Florez habló de la presencia de Javier Milei en su espectáculo: “Estoy bastante movilizada”

Luego de causar furor el martes por la noche en su show, Fátima Florez habló sobre cómo vivió su encuentro con Javier Milei arriba del escenario (La Mañana con Moria - El Trece)

El martes por la noche, la escena artística de Mar del Plata fue testigo de un suceso singular cuando Javier Milei asistió al espectáculo Fátima Universal en el Teatro Roxy. La visita del presidente captó la atención de todos los presentes y se transformó en una noche muy diferente para el show de Fátima Florez, ya que marcó el reencuentro público de la expareja. La mañana del día después, la propia humorista se refirió a lo ocurrido en una entrevista con Moria Casán en su programa de El Trece.

“Estoy bastante movilizada. Fue una energía muy fuerte, parecía la de un estadio de fútbol, y eso que yo soy una mujer con bastante energía naturalmente. Se vivió un clima muy festivo, muy especial. El público ovacionaba y los aplausos eran más largos que otras veces“, expresó Fátima en La Mañana con Moria al referirse al vaivén de emociones que la atravesó en su última función. ”Esta vez, no sé si fue más genuina, pero ya nos conocemos más, uno se mira de otra manera. Yo no soy una mujer prejuiciosa ni nunca me creí primera dama, eso me parece una tilinguería. Entonces, fue más relajado, en el estilo: ‘Bienvenidos a mi casa, un lujo tenerlos’. Hice muchos guiños en la obra, que resultaron de mucha risa, y a él (Milei) le hice unos internos también. La obra fue una locura, con un montón de imitaciones”, sumó sobre su reencuentro con el primer mandatario sobre el escenario.

Fátima y el primer mandatario argentino compartieron escenario ante el público marplatense (RSFotos)

Por su parte, Moria Casán destacó la química renovada entre la humorista y el presidente: “Se sintió super relajado y los dos funcionaron con una sinergia muy particular. Había otra movida, eso se notó. Una pareja constituida a la que a los dos les gusta el arte y el escenario que los fusionó y explotaron”.

En cuanto a la actitud de Milei sobre el escenario, Fátima aclaró: “No armamos nada. Si bien por la tarde fuimos al ensayo, eso tenía que ver con una prueba de sonido para él porque venía a un hábitat nuevo, a un teatro nuevo en el cual tiene que escucharse. Si bien era un tema de su repertorio, era todo nuevo y desde el primer momento se encontró y sintió que era su banda”.

Cabe recordar que la llegada del mandatario argentino al show no pasó desapercibida. El presidente arribó acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello. Afuera del teatro, un grupo de personas esperaba para saludarlo, y el mandatario se detuvo unos instantes para responder a los gestos de los presentes antes de ingresar a la sala.

El primer mandatario le dedicó unas palabras a la humorista (Prensa Fátima Universal)

Dentro del teatro, Milei fue recibido con aplausos y ovaciones por parte del público. Fátima lo presentó en el escenario y ambos compartieron un breve pero llamativo intercambio. Milei expresó: “Vine para pagar las deudas”, a lo que Fátima respondió: “No, para nada. No son deudas. ¿Cómo deudas?”. El mandatario entonces aclaró: “Esto es de corazón. Obviamente. Yo me comprometí”. Fátima concluyó: “Eso está bueno. Eso está muy bueno. A mí me gusta porque la palabra vale más que nada”.

La interacción mostró a ambos con micrófono en mano, compartiendo miradas y un clima distendido ante una audiencia que no dudó en registrar el momento con sus teléfonos móviles. La complicidad y el entendimiento entre ambos se hicieron evidentes, generando una respuesta entusiasta entre los presentes y aportando un matiz de cercanía que fue celebrado tanto dentro como fuera del teatro.

Al finalizar la función, Milei expresó públicamente su agradecimiento. “Por permitirme estar con ella en el escenario, siendo que ella es una artista fuera de serie. Es una persona con muchísimo talento, una gran trabajadora, tiene un humor único, inteligente, rápido, pero además de todas esas grandes virtudes que tiene, es una gran persona”, resaltó el presidente, emocionado por la experiencia, sobre su expareja, quien finalizó su relación por mutuo acuerdo en 2024.

Así, el reencuentro de Florez y Milei en el Teatro Roxy de Mar del Plata se convirtió en uno de los grandes acontecimientos de la temporada, mezclando arte, política, humor y emoción en una noche que quedará en la memoria de todos los presentes. El espectáculo marplatense, por una noche, fue mucho más que entretenimiento: fue una celebración de la vida, el arte y los encuentros que dejan huella.