Javier Milei fue recibido por Fátima Florez en su llegada al teatro en Mar del Plata: las imágenes del momento

El presidente llegó acompañado por Karina Milei, Sandra Petovello y una comitiva en el Teatro Roxy (Video: TN)

En medio de un fuerte operativo de seguridad, el presidente Javier Milei llegó al Teatro Roxy a las 20:52 horas en Mar del Plata para ser el plato fuerte de Fátima Universal, el espectáculo de Fátima Florez, su expareja.

El primer mandatario fue recibido personalmente por la humorista, lo que la obligó a bajar a la calle, en donde la gente hacía fila para ingresar, vestida con el atuendo que usa para imitar a Lady Gaga. Allí Milei fue acompañado hasta la sala en donde se presentará para cantar “Rock del gato” de Los Ratones Paranoicos.

Al bajar del vehículo en el que llegó, recibió los gritos eufóricos de algunos de los presentes, a los que él respondió saludando sonriente. Junto a él estuvo acompañado de su hermana Karina Milei y de Sandra Pettovello, la ministra de capital humano.

Javier Milei en su llegada al Teatro Roxy en medio de un fuerte operativo de seguridad (José Scalzo)

El abrazo de Milei con Fátima Florez, quien bajó especialmente del teatro para recibirlo (José Scalzo)

El encuentro de Javier Milei y Fátima Florez (RSFotos)

El primer mandatario saludó a los presentes y fue acompañado por Fátima Florez hasta dentro de la sala (RSFotos)

La cantante bajó vestida como Lady Gaga para recibir a su expareja (José Scalzo)

Unos minutos después, Milei se acomodó en la sala junto al resto de los espectadores y recibió saludos y muestras de apoyo de quienes asistieron al espectáculo de la capocómica.

Él, por su parte, devolvió los saludos, mientras los teléfonos en el aire registraban la visita presidencial al show.

Unas horas antes la participación de Javier Milei en el ensayo del espectáculo de Fátima Florez en el Teatro Roxy de Mar del Plata atrajo la atención de seguidores y curiosos, que esperaban detalles sobre su presencia en la función de Fátima Universal.

Tras finalizar el ensayo, Fátima Florez se detuvo ante la prensa y compartió sus impresiones sobre la experiencia junto al presidente. “La voz le sonó espectacular”, afirmó la comediante, y resaltó con entusiasmo la soltura con la que Milei se sumó a la puesta en escena.

El presidente estuvo acompañado por su hermana Karina Milei y por la ministra Sandra Pettovello

La artista confirmó que el mandatario eligió personalmente el tema que interpretará sobre el final del espectáculo: “La eligió él, es una canción de su repertorio, así que me pareció muy acorde que se sienta contento y conforme”. Así, Milei cantará “El rock del gato”, de los Ratones Paranoicos, como cierre del show.

La comediante aclaró que, aunque ya habían compartido escenario en otras oportunidades, esta fue la primera vez que ensayaron juntos esa canción. “Habíamos cantado otras juntos”, rememoró. Además, describió el ambiente del ensayo como festivo y de compañerismo: “Parecía que ensayamos ya de hace mil años, porque hay que estar de pronto, ingresar en un show ya armado con un sonido. La verdad que toda la gente de producción, los sonidistas y la banda en vivo estuvieron súperacorde. Estábamos todos contentos, festejando”.

El presidente, en su paso por Mar del Plata, también encabezó una caminata la noche anterior junto a su hermana Karina, reuniendo a decenas de seguidores en Güemes y Avellaneda. Desde la caja de una camioneta, Milei pronunció un breve discurso en el que abordó tópicos como la reforma laboral y la ley penal juvenil.

Los espectadores de Fátima Universal en el día que Milei se presentó con la humorista

Las medidas de seguridad en el espectáculo de Fátima Florez

Consultada sobre si el reencuentro incluyó charlas políticas, Fátima fue contundente: “No hubo tiempo porque fue el ensayo y él tiene que seguir con sus actividades y yo con las mías. Así que no hubo tiempo de hablar de eso ahora en esta situación. Ustedes saben que estoy dedicada también a mi carrera y que no tendría tiempo hoy para estar con nadie”.

La relación sentimental entre ambos, finalizada de común acuerdo en abril de 2024, no impidió que mantuvieran un trato cordial y profesional, como se reflejó en la predisposición de ambos para compartir el escenario en la jornada de hoy.

