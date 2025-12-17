Natalia Oreiro habló de la crianza de su hijo Atahualpa: “Está por cumplir 14 y no tiene celular”

Natalia Oreiro habló de su postura ante la posibilidad de darle un teléfono a su hijo Atahualpa (Video: Infobae en vivo)

La mañana de este miércoles, el estudio de Infobae en vivo se vistió de gala y reflexión con la visita de Natalia Oreiro. La actriz, figura central del espectáculo argentino y latinoamericano, protagonizó una charla profunda. Atravesada por el éxito arrollador de su presente profesional, que la llevó a recibir el Martín Fierro de Oro en la edición de Cine y Series, pero también marcada por su capacidad de mostrar las grietas, dudas y aprendizajes de la vida íntima, Natalia hizo foco en la crianza y educación de su hijo Atahualpa, fruto de su pareja con Ricardo Mollo.

Desde el comienzo, la artista dejó en claro que el último año fue puro vértigo: la intérprete de La mujer de la fila está rodeada de proyectos, rodajes y homenajes, y alterna el brillo de la alfombra roja con la búsqueda diaria de equilibrio y sentido. “Me gusta eso como me gusta maquillarme y salir en una alfombra roja o ponerme una tanga para una foto. No me gusta encasillarme en un lugar. Me gusta mucho la jardinería. Soy una arquitecta frustrada, siempre me gustó”, contó.

En ese clima, la entrevista la llevó a un terreno clave: el de la exposición pública y sus consecuencias en la vida de Atahualpa, quien está comenzando la etapa adolescente. Natalia fue directa: “Tiene casi 14 y no tiene celular. Para su cumpleaños le vamos a regalar uno que no tiene conexión”. Ante la pregunta sobre cómo es lidiar con otras familias, la actriz subrayó el valor del consenso y la paciencia: “Y... hay que consensuar entre las familias, si no es muy difícil. Si tiene un grupo de pertenencia que están todos muy hiperconectados, realmente es difícil porque él siente que se queda afuera. Si en su grupo más cercano lográs consensuar con las familias, es más fácil. Él también está muy acompañado desde la escuela en ese planteo. En su curso son 38 compañeros, de los cuales entre 12 o 14 todavía están con esto de no tener hasta los 14. Y a los 16 sería la entrega del teléfono que se le llama inteligente.”

En medio del éxito de su ultima película, Natalia Oreiro contó cómo se involucró con la historia y su personaje (Video: Infobae en Vivo)

Para Oreiro, el desafío está en construir la espera y fomentar hábitos positivos. “Tenés que darle herramientas y no es un ‘porque no’, sino explicar por qué no. Y cada familia es un mundo. Es una decisión muy personal, pero bueno, si me preguntan, eso es lo que pienso”, sentenció, insistiendo en que el secreto está en “darle otras cosas, que le tomen gusto a otras cosas”, aseguró. En su casa, eso implica visitas a librerías, carpintería, herrería, origami, deporte y, sobre todo, un trabajo consciente para que Atahualpa disfrute realidades más amplias.

Temas contemporáneos también llegaron a la mesa del stream: la dificultad de los jóvenes para autogestionarse ante la sobreexposición, la presión de la tecnología y el imperativo de acompañar, más allá de la consigna prohibitiva. La actriz remató con una metáfora: “Si vos le ponés sal a un plato antes de probarlo, es difícil que después te guste algo diferente”.

En medio del éxito de su película La Mujer de la Fila, Natalia Oreiro habló sobre su música y cómo la combina con otros proyectos (Video: Infobae en Vivo)

Otro de los tópicos que tomó relieve en la charla fue la música. Consultada sobre si esa pasión había quedado relegada ante tanto proyecto en cine y televisión, Oreiro fue honesta: “Es parte de mí. Yo siempre fui una actriz que canta. Mi primera incursión musical fue en Un argentino en Nueva York. Cuando fui al casting me preguntaron si cantaba y yo dije, ‘por supuesto’. Lo hacía en el coro de la escuela. Y dije ‘claro que canto’. Bueno, cantá un tema. No sé qué canté y quedé”.

La actriz durante su última contacto con la música en el show de Lali Espósito en Uruguay (X)

“Yo entregué mi contrato discográfico en mi tercer disco porque estaba girando y yo quería ser actriz dramática... Era otro momento. En ese entonces, estaba muy separado lo que era la actriz de televisión y la cantante pop. Me acuerdo que una vez fui a un casting en San Martín y no me lo tomaron porque era de otro universo. Ni siquiera es que no daba con el perfil; era por los límites del ambiente”, reconoció, mostrando la dificultad de cruzar fronteras profesionales en un contexto mucho menos permeable que el actual.

En la primera parte de la nota, Natalia desarrolló con emoción su experiencia en La mujer de la fila, la película donde interpreta a Andrea Casamento, activista por los derechos de las personas detenidas y sus familias. La actriz confesó la intensidad de dejarse transformar por historias reales: “Cuando interpreto a un personaje real, que no solo existió sino que sigue haciendo cosas por la sociedad, es muy difícil desvincularse. Con ellas tuve un compromiso, porque la mayoría se sintieron no solo miradas sino tenidas en cuenta y protagonistas de esa historia. Hoy su barrio no las estigmatiza sino que las acompañan. Ahora se sienten tratadas de otra manera cuando antes tenían que ocultar su situación, porque la sociedad juzga y dice: ‘Algo deben haber hecho, los criaste mal, se lo merecen’. La película pone el foco en las familias, empatiza con esas realidades y nos hace sentir que a cualquiera nos puede pasar”.

"La mayoría se sintieron no solo miradas sino tenidas en cuenta y protagonistas de esa historia", aseguró Oreiro

Oreiro también subrayó la importancia de revisar los propios prejuicios y no replicar discursos heredados. “Tenés que trabajar con tus prejuicios, incluso si venís de lugares diferentes. Yo tengo un hijo que va a cumplir 14 años en enero, que me acompaña en mi trabajo. Hoy estamos cumpliendo 40 años con UNICEF; me acompaña a diferentes recorridos porque es la única manera de educar que encuentro posible. Cuando hago una película, me interpela lo que le ocurre al personaje y si es madre, desde que me convertí en mamá me desarma”.

Entre anécdotas familiares, reflexiones sobre su carrera y la maternidad y confesiones sobre los desafíos de la exposición, Oreiro volvió a demostrar por qué, después de más de dos décadas, sigue siendo un faro cultural. Su presencia en el estudio de Infobae fue, en sus propias palabras, un encuentro con su presente, sus cambios y los nuevos sueños que, tanto en la pantalla como en su casa, la impulsan a seguir creciendo y aprendiendo, sin perder nunca la capacidad de emocionarse y de compartir, en voz alta, las preguntas esenciales de la vida.

Para ver la entrevista completa:

Natalia Oreiro en Infobae en Vivo: la crianza de su hijo Atahualpa, sus experiencias con la exposición pública y el papel de la música en su presente profesional (Video: Infobae en vivo)