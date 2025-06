Nicole Neumann habló de la crianza de su hijo Cruz libre de pantallas: “Le armé una bibliotequita”

Nicole Neumann contó cómo es la crianza de su hijo Cruz lejos de pantallas: "Le armé una bibliotequita" (Video: Los 8 escalones, Eltrece)

Este lunes en Los 8 escalones (Eltrece) una pregunta en el ciclo de Guido Kaczka consiguió que Nicole Neumann se siga abriendo sobre sus decisiones a la hora de encarar la crianza de Cruz, su hijo que pronto cumplirá su primer año. Esta vez fue sobre su decisión de mantener a su niño alejado de las pantallas

“¿El más chiquito que mira? ¿Baby TV?“, fue la pregunta del conductor que consiguió que la modelo cuente cómo reemplazó los dispositivos tecnológicos, desaconsejados por los especialistas para los más chicos.

”No mira nada. Yo trato de no ponerle nada de pantallas. Le juego, le leo, pero Manu a veces le pone y le gusta La vaca Lola. Hay una de una abejita y el Payaso Plim Plim. Las canciones", señaló, sobre algunas concesiones que su marido hace con algunos éxitos infantiles muy populares en las plataformas.

Nicole Neumann junto a su hijo Cruz (Instagram)

“No quiero darle pantallas, yo prefiero que juegue. Yo le di libros, le leo y ahora le armé una bibliotequita. Él elige los libros y se la pasa horas ahí abriendo los libritos, los animales con sonidos y esas cosas”, explicó.

Las cifras, por ejemplo, sobre el uso del smartphones en menores de edad vienen generando preocupación. Un informe sobre el uso de teléfonos celulares por niños en Argentina revela que el 95% de los menores de entre 9 y 17 años ya disponen de un dispositivo con acceso a internet, iniciándose en promedio a los 9,6 años. Esta tendencia fue documentada por el estudio Kids Online Argentina 2025, realizado en colaboración entre Unicef, Unesco y la consultora Voices Research & Consulting. El estudio recopila datos de 5.910 niños y adolescentes a lo largo de casi 300 instituciones educativas, reflejando una amplia penetración tecnológica en las rutinas diarias de los menores.

Entre los descubrimientos más destacados está el uso generalizado de redes sociales, con un 80% de los encuestados participando diariamente, y un 83% utilizando aplicaciones de mensajería. Esta interacción digital temprana plantea importantes desafíos, especialmente en la instrucción de un uso seguro y responsable de la tecnología. De allí, la búsqueda de los especialistas para demorar el acceso de los menores a este tipo de dispositivos.

Nicole Neumann y Manu Urcera con su hijo durante su bautismo (Instagram)

Hace pocos días Nicole Neumann se refirió a otro aspecto del crecimiento de su hijo menor. Contó que como militante por los derechos de los animales y vegana cría a su hijo de acuerdo a su filosofía de vida.

“¿Es verdad que tu chiquito es vegano?“, indagó Mirtha Legrand cuando tuvo a Nicole como invitada este fin de semana. ”En realidad no es que es vegano declarado, pero en casa se cocina todo muy vegetariano, casi vegano”, comentó, pero hizo una excepción. “Pero a veces el papá come pescado y él come pescado con el papá”, detalló.

“Come lentejas, remolacha, ama el tomate, las frutillas, el kiwi. Desayuna conmigo, le encanta, es de muy buen comer y le gusta comer mucho. Desayuna conmigo, con el papá y puede almorzar tres veces”, afirmó, sobre los hábitos de su nene, que en dos semanas tendrá su primera fiesta de cumpleaños.

"Nicole no es que es vegano declarado, pero en casa se cocina todo muy vegetariano, casi vegano”, contó (Instagram)

Nicole había compartido detalles sobre la alimentación que mantiene su hijo enfocada en frutas, verduras, legumbres y frutos secos, alineándose así con el estilo de vida que ella promueve desde hace muchos años. La modelo destacó que su hijo disfruta de jugos verdes que combinan ingredientes como espinaca, pepino, manzana verde, jengibre y apio.

Además de estos jugos, la figura de Los 8 escalones de los 3 millones destacó que su dieta es alimentos ricos en proteínas vegetales, como lentejas y frutos secos, apreciados por su contenido de hierro y grasas saludables. Esta decisión alimentaria, afirmó, se mantendrá mientras el niño esté satisfecho con ella, permitiéndole más adelante decidir sobre su propio camino nutricional.