Pilar Gamboa recordó cómo fue su romance con Rodrigo de la Serna: “No lo sabe mucha gente”

Pilar Gamboa recordó su vínculo con Rodrigo de la Serna del año 2012 (Video: La mañana con Moria. El Trece)

La reciente visita de Pilar Gamboa al ciclo televisivo La mañana con Moria encendió la atención de seguidores y colegas del espectáculo. Un dato que en su momento fue tapa de las revistas del corazón durante un corto tiempo y luego quedó en el olvido, volvió a salir a la luz: la actriz recordó, con naturalidad y sorpresa, haber mantenido un romance con Rodrigo de la Serna.

La escena se produjo en el estudio de El Trece, durante la dinámica del juego “Yo nunca”. En este contexto, la conductora Moria Casán indagó a su invitada sobre experiencias amorosas surgidas en ficciones. Gamboa reveló que ello había sucedido, en tanto que la conductora fue más allá y consultó si ese enamoramiento fue con un hombre o una mujer.

Pilar, sin filtro, destacó que fue “de un hombre, no me gustan las mujeres, ojalá. A veces pienso qué fácil sería...”, lo que genero la risa inmediata de todos los presentes en el estudio.

Pilar Gamboa y Rodrigo de la Serna fueron parte de Tiempos Compulsivos, emitido entre agosto de 2012 y marzo de 2013

Fue entonces que el panelista Gustavo Méndez tomó el micrófono: “¿Fue en Tiempos compulsivos que te enamoraste trabajando con Rodrigo de la Serna?“, a lo que la invitada asintió con la cabeza. Así las cosas, la conductora fue al grano: “¡Qué lindo, ninguna boluda! ¿Pudiste vivir una historia de amor o tuvieron que tener clandestinidad?”.

Ante la consulta directa, Pilar Gamboa optó por la franqueza: “Viví una historia de amor, sí, un montón de tiempo, muchos años. Lo que pasa es que Rodrigo es de perfil bajo, y yo también. No lo sabe mucha gente”.

La revelación generó un giro inesperado en el clima del programa. Moria, visiblemente sorprendida, expresó: “Me acabo de enterar y me encanta. Es como que los talentosos se huelen”. La actriz, lejos de evadir el tema, confirmó la buena sintonía que mantuvo con el reconocido actor, con quien compartió elenco en la ficción emitida entre 2012 y 2013.

En la ficción, De la Serna interpretó a Esteban, un psicópata mitómano, en tanto que Gamboa se puso en la piel de Sofía, quien se autoinflige heridas para opacar otros dolores

La relación entre Pilar y Rodrigo apenas trascendió en esa época por alguna tapa de revista o una instantánea en un momento de compañía en las calles. La actriz explicó que la decisión de mantener el vínculo lejos de los focos en los que había surgido tuvo que ver con la personalidad reservada de ambos, ese perfil bajo que ambos abrazan una vez que las cámaras se apagan.

A pesar de la duración y la importancia del vínculo, la discreción contrastó con otros romances surgidos de trabajos de ficción, que suelen acaparar titulares y especulaciones durante un largo tiempo.

La revelación no solo sorprendió a la conductora, sino también a los presentes en el piso. Moria insistió en conocer detalles sobre el desenlace de la relación y la posibilidad de conservar buenas relaciones con exparejas. Preguntó: “¿Y la pareja, todo bien?”. La respuesta fue clara: “Bien, sí, re bien”.

Pilar Gamboa sorprendió con el recuerdo de un romance del pasado (Jaime Olivos)

El diálogo se trasladó de inmediato hacia el final del romance y la construcción de nuevos vínculos tras la separación. Casán preguntó si era posible la amistad con exparejas. Pilar respondió con honestidad: “De algunos sí, de algunos no. De algunos no puedo. Pero otros sí. Les mando ‘Feliz cumpleaños’”., ejemplificó.

Estas declaraciones, realizadas en un espacio televisivo de alto alcance, tuvieron impacto inmediato en redes y portales del espectáculo. El público y la prensa celebraron la naturalidad del intercambio, y la noticia circuló con velocidad, destacando el modo en que dos figuras reconocidas lograron preservar su intimidad pese a la exposición mediática habitual en el ambiente actoral argentino.

La historia entre Pilar Gamboa y Rodrigo de la Serna se suma a la lista de romances que traspasan la pantalla, pero destaca por su discreción y por el modo en que ambos protagonistas eligieron el bajo perfil, alejados de los flashes y las especulaciones. Y que esperan su madurez necesaria para salir a la luz.