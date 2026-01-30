El orgullo de Zaira Nara luego de que su hijo de cinco años completara una travesía en La Patagonia

Zaira Nara mostró su orgullo por el logro de su hijo

Lejos de las críticas que recibe por redes, o de sus llamativos looks veraniegos, esta vez, Zaira Nara expresó su orgullo luego de que su hijo de cinco años, Viggo von Plessen, completara la travesía ecuestre conocida como El paso de las lágrimas, una ruta reconocida de la Patagonia argentina. Este logro lo convirtió en el participante más joven de la historia en finalizar el recorrido, pocos días antes de cumplir seis años.

Luego de que la modelo compartiera dicho momento en su perfil de Instagram, la situación captó la atención de los usuarios en redes sociales. En ese marco, Nara expresó públicamente su orgullo y nervios ante la hazaña del niño, calificándola como un motivo tanto de satisfacción como de temor.

Zaira Nara expresó su alegría, y su temor, por la travesía que logró su hijo

“Este bombón nació en San Martín de los Andes, en una semana cumple 6 años y acaba de hacer ahí una cabalgata que se llama El paso de las lágrimas”, comenzó diciendo la hermana de Wanda Nara a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

Tras la travesía, Nara compartió una videollamada con Viggo, quien le relató en detalle el reto superado. La conductora manifestó las emociones que le despierta el coraje de su hijo, subrayando que acompaña sus sueños pese a los temores naturales de madre.

La expedición estuvo supervisada por Jakob von Plessen, padre de Viggo y dedicado al turismo rural. Él grabó y difundió el video del arribo del niño al punto final de la travesía. “Nuevo récord del paso. Viggo. 5 años”, celebró el padre en la publicación. En respuesta, Nara bromeó sobre la “herencia” de la aventura, resaltando el espíritu familiar.

“Recién me llamó para contarme que batió el récord de ser el más chiquito en hacerla. Me muero de orgullo y de miedo, pero acá siempre apoyando la valentía y los sueños. La aventura no la heredaron de la rama materna", expresó Zaira.

La familia se encuentra de vacaciones en el sur. Malaika, hermana de Viggo, también estuvo presente junto a su padre, y juntos disfrutan de la naturaleza y el clima de San Martín de los Andes, enclave habitual para este tipo de actividades.

En paralelo al reconocimiento por el récord, Nara debió enfrentar polémicas surgidas en Paraguay durante un evento publicitario de cerveza sin alcohol. Todo comenzó a raíz de un informe emitido en un programa de espectáculos de la televisión paraguaya, donde distintos panelistas y el periodista Lucas Renatto la criticaron con dureza tras su participación en un evento.

La modelo defendió su actitud en diálogo con Ángel de Brito en LAM (América). Allí, la joven negó enfrentamientos con quienes la señalaron y explicó que, en ese tipo de eventos, se procura mantener las botellas llenas para optimizar la imagen del producto en las fotos. “Cuando dicen que la cerveza está llena, ella aclara que en las publicidades siempre se busca que la botella esté casi llena e impecable para que se vea el producto. Nos las cambian cada cinco minutos y siempre agarramos una fresca y casi llena. Estamos haciendo fotos, además de divertirnos”, afirmó.

Como respaldo, Nara compartió mensajes de agradecimiento de los organizadores, quienes destacaron su actitud y predisposición durante la campaña. Desde sus redes sociales, la modelo reivindicó el equilibrio entre trabajo y maternidad, y pidió respeto por ambas facetas ante opiniones superficiales.

Lejos de dejar el tema ahí, Zaira decidió dar una respuesta pública en sus redes sociales y publicó en sus historias de Instagram una captura de pantalla de un chat con una persona vinculada a la marca. En el mensaje, la representante agradece la presencia de la modelo y su buena predisposición: “Chicas gracias por todo, explotó Py con Zaira, locura total. Díganle por favor gracias de nuestra parte también por venir, ponerle la mejor de las ondas y estar ahí a full, es una divina realmente, la amamos”. Nara acompañó la imagen con un textual dirigido a los medios argentinos: “Amigos de América TV díganle a Lucas Renatto que está muy confundido”.