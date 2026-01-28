Zaira Nara enfrentó las críticas por su participación en un evento en Paraguay: “Está muy confundido”

Zaira Nara fue acusada de "mala onda" en un evento en Paraguay

Luego de regresar de sus vacaciones en las playas de Punta del Este junto a sus hijos, Zaira Nara se vio envuelta en un inesperado escándalo mediático en Paraguay. Todo comenzó a raíz de un informe emitido en un programa de espectáculos de la televisión paraguaya, donde distintos panelistas y el periodista Lucas Renatto la criticaron con dureza tras su participación en un evento promocional de una marca de cerveza en San Bernardino.

La polémica surgió cuando Renatto cuestionó abiertamente la actitud de la modelo: “Este fin de semana estuvo Zaira Nara por San Bernardino, Zaira Nara y sus pocas ganas de vivir aparentemente porque de mala gana vino. En las fotos, súper bien, hermosa, pero era como rara su presencia, como que no quería estar ahí y quería que sea la hora de irse. Le aturdía la gente, no sé qué pasó”.

A esto se sumaron comentarios de las panelistas, quienes señalaron que ni Zaira ni las otras chicas contratadas para la campaña parecían disfrutar, que no tomaron la cerveza que debían promocionar y que se mostraban más preocupadas por las fotos que por integrarse al evento. “Tenían en la mano toda la noche la misma botellita en la mano para las fotos y nunca bajaba el líquido de adentro. Estaban con cara de muy pocos amigos, como que se querían ir a su casa”, opinaron.

El chat que publicó Zaira para desmentir los dichos del periodista paraguayo

Incluso, sostuvieron que la hermana de Wanda Nara habría prohibido que los invitados le sacaran fotos para las redes y que, al tratarse de una cerveza sin alcohol, “se prestaba para fingir, por lo menos, que estabas divertida, porque si tu imagen está relacionada a una fiesta, mínimo fingís que la estás pasando bien para el video”.

Las críticas no tardaron en viralizarse y llegar a la Argentina, donde el tema fue abordado en LAM (América TV). Allí, Ángel de Brito relató el caso y compartió los videos y mensajes que la propia modelo le envió para dar su versión y defenderse de las acusaciones. Según leyó De Brito al aire, la modelo fue tajante: “Avísale a nuestro amigo que hace bastante que no me divertía tanto en un evento... Qué mala leche meterse con el laburo este chico”. Además, dejó claro que nunca tuvo ningún cruce con el periodista: “No sé quién es, nunca lo vi”.

Sobre la crítica de que siempre tenía la botella llena, Zaira explicó con detalles cómo funcionan los eventos publicitarios: “Cuando dicen que la cerveza está llena, ella aclara que en las publicidades siempre se busca que la botella esté casi llena e impecable para que se vea el producto. Nos las cambian cada cinco minutos y siempre agarramos una fresca y casi llena. Estamos haciendo fotos, además de divertirnos”.

La modelo salió al cruce luego de que aseguraran que fue mala onda en un evento (Video: LAM-América TV)

Lejos de dejar el tema ahí, Zaira decidió dar una respuesta pública en sus redes sociales y publicó en sus historias de Instagram una captura de pantalla de un chat con una persona vinculada a la marca. En el mensaje, la representante agradece la presencia de la modelo y su buena predisposición: “Chicas gracias por todo, explotó Py con Zaira, locura total. Díganle por favor gracias de nuestra parte también por venir, ponerle la mejor de las ondas y estar ahí a full, es una divina realmente, la amamos”. Nara acompañó la imagen con un textual dirigido a los medios argentinos: “Amigos de América TV díganle a Lucas Renatto que está muy confundido”.

A través de estos mensajes, Zaira desmintió punto por punto todas las acusaciones, defendió su profesionalismo y aclaró que su desempeño fue valorado muy positivamente por la marca. Además, remarcó que la maternidad y el trabajo merecen respeto y cuidado, y que no corresponde opinar con liviandad sobre la actitud ajena en un evento.