Andrea Rincón criticó al pastor que difundió el audio de la joven asesinada en Los Ángeles: “Fue una traición”

La noticia del hallazgo sin vida de Narela Micaela Márquez Barreto en Los Ángeles, Estados Unidos, conmocionó tanto a la comunidad argentina como a quienes siguieron su búsqueda desde el 23 de enero. El caso adquirió mayor notoriedad tras revelarse un vínculo indirecto con la actriz Andrea Rincón, cuyo testimonio público sobre su fe fue el disparador de una cadena de acontecimientos que, según las fuentes, influyó en la vida de la joven.

La atención mediática se dirigió rápidamente hacia Rincón debido al hecho de que Narela habría asistido a una iglesia motivada por el testimonio de la actriz. Numerosos medios intentaron obtener declaraciones directas de la ex Gran Hermano en medio del avance de la investigación y la reconstrucción de la historia personal de la joven argentina.

En el programa A la Barbarossa, Rincón abordó las consultas sobre su posible relación con la joven. “Me llamaron de todos los medios, pero la verdad es que a la chica yo no la conozco”, afirmó en una de sus primeras declaraciones públicas tras conocerse la noticia. La actriz dejó en claro que no existió un trato personal con Narela, aunque sí reconoció el impacto que su experiencia religiosa tuvo en personas que, como la joven, buscaron acercarse a la fe.

Rincón detalló que su testimonio, difundido en septiembre de 2023 tras un bautismo que alcanzó notoriedad mediática, despertó el interés de muchas personas que atravesaban momentos difíciles. “Sé que fue a la iglesia porque escuchó mi testimonio, pero más que eso... creo que conocí a una de las amigas de ella”, expresó.

En ese sentido, remarcó la cantidad de mensajes que recibió como resultado de la viralización de su experiencia: “Me llegaron muchos mensajes de personas agradeciéndome a través de Emanuel (el pastor), de muchas chicas, y yo me acuerdo que en ese momento conocí a dos chicas, le pregunté a Emanuel si una era ella, y me dijo que no, que era una de sus amigas, que se llama Brenda, pero a ella no la llegué a conocer y no sé si me llegó uno de sus mensajes, porque pasó hace tiempo”.

Respecto al estado emocional de Narela y los motivos que la llevaron a buscar ayuda espiritual, la actriz fue contundente al delimitar la confidencialidad de la información: “Sé que se acercó a la Iglesia porque no estaba bien, no sé qué sucedía porque es confidencial y queda con el pastor, pero sé que se acercó a la Iglesia porque no estaba bien”.

Esta frase fue el disparador del intercambio con el pastor Emanuel Picone, referente de la congregación a la que asistió Narela, durante la entrevista telefónica en el programa. Allí, Rincón lo cuestionó por haber dado a conocer ese testimonio, y no respetar el secreto: “Todo lo que uno habla con un pastor es confidencial. Es como hablar con un psicólogo. No se filtra”, enfatizó la actriz de La Leona.

Con tono calmo, insistió en que comparte todo con su guía espiritual y no ve con buenos ojos que hiciera públicas sus confesiones: “Defendeme como estás haciendo ahora, pero no filtres un audio porque es una traición”, argumentó. Y fue más allá: “El amor verdadero nunca deja de ser. Pero si yo el día de mañana me muero y vos filtrás un audio, vuelvo a bajar para dejarte una zapatería en la cola. No se hace”, repitió.

Frente a estos planteos, Emanuel intentó una defensa: “Yo no compartí nada más que simplemente el hecho de saber que era una chica que tenía una necesidad de conectar con Dios”, y aclaró que no había revelado detalles íntimos, solo la situación general. Pero esto no convenció a Rincón, que insistió en la importancia de la confidencialidad: “Es un audio privado que Narela te mandó a vos, y ya no está. Eso no se hace”, concluyó.

El testimonio al que hace referencia Rincón fue dado a conocer por Radio La Red, y está fechado en septiembre de 2025, cuando Narela llevaba un año ya en Los Ángeles. “Hola, Ema, ¿cómo estás? Dios te bendiga, buenas tardes. Te mando este audio para agradecerte a vos, a tu esposa y a la gente de tu iglesia, porque desde el día en que fui, bueno yo hace ya más de un año y pico que me fui de Argentina, por eso no volví a ir a su iglesia, pero desde que fui conocí a Dios. Me aferré mucho más a él que antes“, comienza el audio en cuestión.

“Me acuerdo que vos me pasaste la aplicación de la Biblia en el celular y todavía la sigo teniendo; todos los días no fui más a la Iglesia, pero me llega la notificación todas las mañanas, todo el tiempo“, continúa la joven, siempre mostrando gratitud con el pastor, ya que aseguraba que su acercamiento a la religión la ayudó favorablemente en su viaje y el comienzo de su nueva vida en Estados Unidos.

“La verdad, me sirvió mucho conocer más a Dios de esta forma y también me ayudó mucho estando acá sola, con muchas cosas y asuntos. Tuve la pérdida de mi hermana en Argentina, no la pude despedir, y eso fue muy difícil. Gracias por pasarme la aplicación y por enseñarme mucho más sobre Dios”.

“Narela era una persona hermosa, que nosotros la conocimos en el año 2023, a raíz de la viralidad del bautismo de Andrea Rincón, que tomó estado muy público”, relató Picone en diálogo con DDM (América). El pastor manifestó que, tras la difusión del testimonio de Rincón, muchas personas que atravesaban situaciones personales complejas buscaron acercarse a la espiritualidad y conocer de cerca la experiencia que había transformado la vida de la actriz.