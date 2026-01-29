Quién es la famosa actriz que podría regresar a la tevé en Gran Hermano Generación Dorada: “Una megaestrella”

Martín Salwe dio a conocer el nombre de la reconocida actriz que se sumaría a la edición especial del reality (Lape Club Social – América)

La expectativa crece y la cuenta regresiva ya se siente en el aire: la televisión argentina se prepara para uno de los regresos más esperados del año con el debut de Gran Hermano Generación Dorada. Las redes sociales hierven con rumores, filtraciones y apuestas sobre los posibles participantes, mientras los fanáticos aguardan con ansias el regreso del reality a la pantalla chica. En este clima de euforia y misterio, este jueves al mediodía, Lape Club Social (América) encendió el interés al revelar el nombre de una de las figuras más importantes que podría ingresara la casa: Andrea del Boca.

El enigmático fue presentado por Martín Salwe y se resolvió en vivo ante la mirada de todo el panel. Todo comenzó con la confirmación de una “mega figura”, una actriz reconocida tanto en la Argentina como en el exterior. Salwe sumó pistas: “Dato de color, también fue jurado en el programa en el año 2007. Sí, buscalo, vas a ver. Hay un jurado, 2007, en un reality muy conocido. Además, tuvo varios colores de pelo”. La intriga creció a medida que se sumaban detalles. “Tiene un carácter importante, es actriz dramática, te hace llorar, no te hace reír”, aseguró el conductor.

El panel sumó preguntas y especulaciones. “¿Es una estrella?”, consultó uno de los presentes. Salwe fue tajante: “Es una megaestrella. La familia fue conocida. Y voy a repetir este dato. Ella va a ingresar a la casa acompañada por su hija hasta la puerta, porque la hija va a cumplir otro rol dentro de Gran Hermano, en la parte periférica”. El dato sobre la acompañante de la posible participante fue clave. “La hija va a estar en el streaming. Va a arrasar en vivo”, adelantó Salwe, mientras el panel celebraba la jugada y la presencia de la nueva generación en el programa.

La reconocida actriz sería una de las figuras que formará parte de la nueva edición de Gran Hermano (Candela Teicheira)

La revelación continuó con más detalles característicos. “El rojo fue el color de cabello más famoso que ha tenido”, recordó Salwe. “Es una persona con carácter, con actitud, que no se deja sobrepasar. Demostró en pisos de televisión tener respuesta para todo, enfrentarse a grandes periodistas y a preguntas incómodas”, continuó el panelista, resaltando el temperamento y la trayectoria de la actriz, que supo protagonizar éxitos en la pantalla y también atravesar escándalos y causas judiciales de alto perfil.

Finalmente, ante la expectativa creciente, Martín Salwe anunció en vivo: “Damas y caballeros. El 23 de febrero llega Gran Hermano Generación Dorada. La mega figura es Andrea del Boca”. La noticia fue celebrada en el piso y en redes sociales, donde los usuarios convirtieron el anuncio en tendencia y llenaron de mensajes a la actriz.

La sorpresa no quedó solo en su ingreso a la casa: la hija de la reconocida actriz, Anna Chiara del Boca, también tendrá un papel protagónico, aunque en otro aspecto del reality, donde se espera que aporte su mirada y comentarios en vivo sobre las instancias del juego y la convivencia. “La hija va a estar en el streaming”, confirmó el locutor, y los panelistas celebraron la jugada como “un bombazo”.

Anna Chiara del Boca cumpliría un rol en el streaming del certamen (Instagram)

El posible arribo de Andrea del Boca como participante marca un antes y un después en la historia del reality, que apuesta a una edición renovada y con figuras de peso, capaces de atraer tanto a las nuevas generaciones como a los fanáticos históricos del formato. En especial porque no es el único nombre que resuena para esta inminente temporada, ya que previamente en LAM (América) dieron a conocer que Divina Gloria, Alejandra Majluf, Kennys Palacios, Inés Lucero, entre otros, podrían sumarse a la convivencia dentro de la casa más famosa del país.