Gran Hermano Generación Dorada: filtraron la lista de los famosos que entrarían a la casa

Revelaron quiénes serían los primeros famosos convocados a Gran Hermano

La expectativa crece en torno a Gran Hermano Generación Dorada tras la revelación de los nombres de famosos que podrían ingresar a la emblemática casa. El anuncio se produjo este miércoles en el ciclo LAM, donde el equipo compartió detalles sobre los posibles participantes y el proceso de selección que mantiene en vilo a los seguidores del reality.

Durante la emisión, Ángel de Brito anticipó que algunos de los involucrados ya habían realizado sesiones fotográficas para el programa, aunque Pilar Smith subrayó que este paso no garantiza su presencia definitiva: “Pese a tomarse las fotos no significa que sea una realidad su ingreso”. Esta aclaración generó sorpresa en el panel, especialmente en Denise Dumas, quien preguntó: “¿De todos los que están haciendo las fotos, nadie tiene asegurado entrar tampoco?”.

Divina Gloria fue uno de los nombres que ronda como posible convocada a la nueva edición de Grabn Hermano

El interés se disparó con la mención de los primeros nombres. Pilar fue la encargada de romper el hielo: “Vamos a dar el primer nombre, Divina Gloria, que hace mucho no aparece”. La noticia sobre el posible regreso a la pantalla chica de la actriz, comediante y cantante captó la atención por tratarse de una figura alejada de los medios en los últimos años.

A continuación, el panel sumó otro nombre inesperado: Alejandra Majluf. La sorpresa fue tal que el estudio quedó en silencio, hasta que Romi Scalora recordó una anécdota de Majluf en el reality de Canal Nueve, Reality Reality: “¿Perdón, ella no había tenido en Reality reality un mini romance con Gonzalo Heredia?”.

El nombre de Alejandra Majluf sorprendió a todos en el estudio

El listado continuó con Kennys Palacios, cuyo nombre ya circulaba en los días previos y fue reafirmado como uno de los candidatos. Además, la dinámica del programa sumó un componente vinculado a la farándula joven: “Otro famoso es el novio de Lizardo Ponce, Franco Poggio”, aportó Pilar.

En medio de la conversación, el conductor expresó una preferencia personal: “A mí, la verdad, me divierten más los desconocidos. No me interesan los famosos, ni los semi-famosos”. Esta postura marcó un contraste con la expectativa generada en el estudio por los nombres conocidos.

Inés Lucero, de perfil alto en Survivor, es una de llas posibles convicadas

Otro de los nombres que se filtraron fue el de Inés Lucero, reconocida por su paso en Survivor, el reality transmitido por Telefe en 2024. Según el panel, Inés fue otra de las que había sido vista en el canal durante la sesión de fotos, lo que alimentó los rumores sobre su inminente incorporación.

El último nombre que trascendió fue el de Emanuel Di Gioia, un ex participante de Gran Hermano que vivió un enfrentamiento público con Jorge Rial. La mención de su posible regreso generó expectativas entre los seguidores históricos del ciclo.

Mariana Brey es una de las confirmadas como panelista del ciclo (Candela Teicheira)

En paralelo al anuncio de los potenciales participantes, el panel de LAM analizó el proceso de selección y la incertidumbre que rodea a los candidatos. Las reacciones incluyeron interrogantes sobre las reglas internas del reality y la estrategia de la producción respecto a la combinación de figuras conocidas y perfiles inéditos.

Por otro lado, en las últimas horas se confirmaron los nombres de quienes integrarán el panel de analistas y comentaristas del programa. Según Mariana Brey, el equipo estará compuesto por Sol Pérez, Eliana Guercio, Laura Ubfal, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet, Tato y Eugenia, además de su participación dos veces por semana.

Robertito Funes Ugarte volverá a estar al frente de La Noche de los Ex

Para completar la propuesta televisiva, Robertito Funes Ugarte adelantó novedades sobre el programa satélite La noche de los ex: “En La noche de los ex están armando algo distinto porque van a rotar varios de los analistas pero van a estar participantes de la historia de Gran Hermano que aún no tuvieron la posibilidad de estar. El sábado 7 de marzo arranca”.

La expectativa por la nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada se potencia con estos adelantos, mientras los fanáticos aguardan la confirmación oficial de la lista de ingresantes y el inicio del ciclo previsto para el lunes 23 de febrero.