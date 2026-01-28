La Tora Villar recordó su romance con Maxi Kilates y aconsejó a Evangelina Anderson: “No se lo recomiendo”

La Tora Villar habló de su relación con Maxi Kilates y aconsejó a Evangelina Anderson (Video: SQP - América)

La ex Gran Hermano Lucila La Tora Villar habló sobre su vínculo pasado con Maxi Kilates y, ante los recientes rumores que lo relacionan con Evangelina Anderson, dejó una frase que no tardó en replicarse en redes y programas de espectáculos: “No se lo recomiendo”. La contundencia de esas palabras, pronunciadas en una entrevista donde fue consultada directamente por los rumores de los que habla la farándula, encendió el interés tanto por su testimonio como por el trasfondo de la historia.

Al ser consultada sobre el supuesto romance entre Anderson y Maxi Kilates, La Tora confirmó que había escuchado los comentarios, aunque optó por la cautela: “Lo vi, pero no tengo nada para opinar”. Esta frase, breve y contundente, marcó el tono de toda la charla con SQP (América). Desde el comienzo, quedó claro que prefería no alimentar rumores ni involucrarse en cuestiones personales que ya no le competen.

En la entrevista, le preguntaron si había tenido algún encuentro reciente con Evangelina Anderson, protagonista involuntaria de las especulaciones, ya que ambas trabajan en MasterChef Celebrity, pero la ex Gran Hermano lo negó. El cronista insistió sobre la posibilidad de que, desde su experiencia personal, pudiera ofrecerle algún consejo a Anderson frente a los desafíos de exponerse públicamente en el ámbito sentimental. Lejos de ubicarse en el rol de quien da recomendaciones, La Tora eligió destacar la trayectoria y el profesionalismo de Evangelina: “¿Qué consejo le puedo dar? Ella tiene años de carrera; que me dé ella a mí“.

Evangelina Anderson y Maxi Kilates: ¿Romance en puerta?

No faltó la pregunta sobre cómo vería una pareja conformada por Maxi Kilates y Evangelina Anderson. La Tora se limitó a una definición escueta y elegante: “Sería una bomba, explosiva. Son dos bombones”. El tono, sin ironía ni doble sentido, puso el foco en la belleza física de ambos, siempre con un estilo evasivo que adoptó, según sus propias palabras, de una recordada entrevista de Pampita en lo de Susana Giménez.

La sinceridad de La Tora se endureció en una frase que deja entrever su posición respecto a su expareja. Cuando le preguntaron si tenía algo bueno para decir de Maxi Kilates, respondió sin vueltas: “No, nada bueno. Malo, a terapia”. La contundencia de sus palabras cerró cualquier puerta a interpretaciones ambiguas y dejó en claro que, al menos desde su perspectiva, el pasado ya está superado y no hay interés en revivirlo públicamente.

En el tramo final de la entrevista, la conversación se trasladó a las decisiones personales y afectivas de Maxi Kilates y a las nuevas compañías que se le adjudican. La Tora volvió a tomar distancia y remarcó que no tiene información ni opinión formada sobre los caminos que elige el cantante: “No tengo idea, ¿qué puedo decir? Eso pregúntenle a ellos", sentenció.

Los rumores entre la modelo y el cantante surgieron en SQP, a partir de que habrían coincidido en un lugar nocturno. El seguimiento entre ambos en las redes sociales habría sido el primer indicio de un vínculo incipiente, que habría derivado en el interés de Evangelina por ver un show del grupo.

A mediados de enero se concretó el esperado encuentro. Evangelina asistió al show de Maxi en un grupo del que forma parte también la periodista Majo Martino, perteneciente al programa. Durante la presentación, Eva se mostró entusiasta: bailó, cantó y disfrutó de la música en un ambiente distendido, según la reconstrucción del panelista Martín Salwe.