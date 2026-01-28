La desopilante tentación de Lizy Tagliani que la pondría en un aprieto con Sebastián Nebot: “Mi talón de Aquiles”

Lizy Tagliani contó que tiene debilidad por los camioneros y, además, la fantasía que tiene con su marido, Sebastián Nebot (Arriba bebé – Pop Radio 101.5)

Los últimos meses en la vida de Lizy Tagliani han sido una verdadera montaña rusa de emociones. A la alegría por la adopción plena de su hijo Tati junto a su esposo Sebastián Nebot, se sumaron vacaciones en familia, nuevos proyectos laborales y experiencias que la conectan, día a día, con lo más profundo de su costado sensible y, por supuesto, de su inconfundible humor. Y fue precisamente desde ese lugar, en Arriba bebé (Pop Radio), donde la conductora volvió a sacar sonrisas con una confesión desopilante sobre cuál sería su punto débil ante la fidelidad en pareja.

Entre risas y complicidad con el panel, Lizy fue directa: “Yo soy una persona fiel, pero si un día me ven bajando de un camión... Les conté, es mi talón de Aquiles. Bajarme de un camión y esos hombres fornidos que le pegan a la rueda. Yo me imagino a Sebastián, camionero, todo tatuado que diga Lizzy“. Y ante las risas en el estudio, continuó: ”Así, todo en el pecho, inflando a la goma del camión. Y yo bajando frágil y débil, que me tienen que ayudar para bajar del escalón. Me paro en la puerta del camión y me agarran así de las axilas para ayudarme a bajar”.

Pero la humorista no se detuvo ahí. “No así con el rubro de los colectiveros, que los amo. Tampoco me descarten por lo que voy a decir, porque ya estoy en una edad donde no puedo elegir tanto. Imaginate que Sebastián me deje, se va de mi casa y bueno, ¿qué voy a hacer? El colectivero tiene que lidiar con la gente, con el tránsito”, explicó, sumando una cuota de autocrítica y guiños a los desafíos de la vida cotidiana.

Entre risas, Lizy confesó sorprendió al revelar su “talón de Aquiles” en la fidelidad y la fantasía que tiene de su esposo (Instagram)

La charla siguió con la participación de los compañeros del panel, que mencionaron la presencia creciente de mujeres al volante en algunas líneas de colectivos, como la 111 y la 130. Lizy, siempre rápida para la ironía, acotó: “Ay, sí, pero ¿no ves todos los accidentes que hay todos los días?“. Y, usando las creencias antiguas a modo de broma, sumó: ”Mujeres, Dios mío, porque nosotras tenemos que irnos a hacer las empanadas el domingo. Las mujeres nacimos para hacer las ensaladas cuando los hombres hacen el asado. Hay que dejar al hombre que sea hombre”.

Sin embargo, no todo es humor en la vida de la conductora. A comienzos de enero, Tagliani compartió uno de los momentos más emotivos de sus vacaciones familiares en Miramar: el primer encuentro de Tati con el mar. El video que subió a sus redes mostraba al niño, de la mano de sus padres, reaccionando con asombro y alegría al tocar el agua por primera vez. Además, quedó retratada una caminata familiar sobre la arena y el instante exacto en que Tati se animaba a sumergir los pies en el océano. Fascinado, el niño observa el movimiento de las olas y lanza un grito de felicidad, provocando la risa y la emoción de todos los presentes.

Lizy Tagliani publicó un video en el que su hijo Tati metió sus pies en el mar por primera vez en su vida (Instagram)

El video rápidamente se llenó de comentarios de seguidores y amigos de la conductora, que celebraron la espontaneidad y la ternura del momento. Junto a las imágenes, Lizy reflexionó sobre la importancia de los primeros descubrimientos en el crecimiento de una familia. “De las cosas más bellas que tiene esta vida son las sorpresas, esa sensación de descubrir algo nuevo, algo que no sabemos si nos va a gustar o no, y de repente para nuestro pequeño llegó el momento de conocer el mar”, escribió. Y agregó: “Verte crecer es lo más hermoso que nos pudo pasar a papá y a mí. No cambiaste nuestras vidas, nos trajiste una nueva. Te amamos hijo”.

En cada aparición pública y cada posteo, Lizy deja en claro que la maternidad y el amor de pareja son hoy el centro de su vida. Ya sea hablando desde el humor más desfachatado o mostrando la emoción de los momentos únicos junto a Tati y Sebastián, la conductora logra conectar con su público desde la honestidad y la empatía. Su historia es la prueba de que la felicidad se construye en los pequeños grandes gestos: una broma al aire, una confesión inesperada, una tarde en la playa, el descubrimiento del mar y, sobre todo, el valor de compartir cada paso con quienes uno más ama.