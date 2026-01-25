Sofía “la Reini” Gonet sorprendió con un cambio de look y un guiño a sus comienzos en las redes

La influencer hizo un rotundo cambio de look que la llevó a los inicios de su carrera (Video: Instagram)

Sofía “La Reini” Gonet volvió a sorprender a sus seguidores con una publicación que anticipó un giro rotundo en su imagen. Con su característico estilo en redes, la influencer generó intriga y expectativa, invitando a todos a acompañarla en un proceso de transformación que, según expresó en su posteo, simboliza el cierre de una etapa y el inicio de otra.

En la primera imagen —el “antes”—, Sofía aparece en un ambiente interior, luciendo el cabello largo hasta los hombros, lacio y en un tono castaño claro. El peinado, con raya al medio y puntas rectas, enmarca su rostro y transmite un aire sobrio y natural, acompañado por un top negro de cuello alto que refuerza el minimalismo del look.

El cambio se revela en las siguientes fotos. Sofía sorprende con un corte bob por encima de los hombros, ahora en un rubio claro luminoso que renueva por completo su apariencia. El nuevo peinado suma un flequillo recto y desmechado, aportando frescura y una impronta juvenil. Las ondas suaves otorgan movimiento y volumen, realzando sus facciones y proyectando una energía completamente distinta.

Con el pelo corto hasta los hombros y flequillo, la Reini apostó por un nuevo estilo para el verano

Sofía hizo una sesión de fotos con un look total black para mostrar el cambio de look

En la segunda imagen, la influencer posa al aire libre, apoyada contra una gran puerta de madera, luciendo una campera de cuero negra oversize y pantalón al tono. La actitud es audaz y relajada, con una expresión divertida y gestos espontáneos. La tercera foto la muestra caminando por la vereda con un vestido largo de gasa negra completamente transparente, dejando ver la ropa interior al tono y sumando sensualidad con un guiño moderno. El estilismo se completa con plataformas oscuras y un pequeño bolso negro, consolidando una impronta nocturna y urbana. En la última imagen de la serie, Sofía repite el vestido negro, posando de perfil y jugando con su cabello, reafirmando el espíritu renovado y seguro que define esta nueva etapa.

El mensaje “hasta que un día volví”, elegido como pie de foto para su posteo de Instagram, dejó en claro que este cambio es mucho más que una cuestión estética: es una declaración de libertad y autenticidad, y además, un guiño a sus inicios en las redes sociales, cuando su imagen se caracterizaba por un pelo largo y rubio que marcó una época en su carrera digital. La transformación no pasó desapercibida y recibió reacciones de figuras como Evangelina Anderson, Kennys Palacios, Cami Mayan y Taichu, quienes celebraron la nueva imagen de Sofía y acompañaron con entusiasmo su decisión de explorar nuevas facetas con actitud y personalidad.

La influence mostró cómo fue el cambio (Video: Tik Tok)

Tan solo unas horas antes de mostrar el cambio de look, Evangelina Anderson y La Reini se convirtieron en tendencia en las redes al difundir un video conjunto. Con humor y complicidad, las compañeras de MasterChef Celebrity anunciaron que atraviesan el verano 2026 disfrutando su soltería y se presentaron como un “desafío para los hombres” durante la temporada.

La publicación, editada y compartida por La Reini —nombre artístico de Sofía Gonet—, muestra a las dos figuras con atuendos veraniegos y actitud relajada. En el clip se las ve bailando y posando frente a la cámara, mientras un mensaje en pantalla deja en claro su actual estado sentimental.

Ambas protagonistas registraron recientes separaciones que resultaron muy comentadas. La Reini se separó del influencer Homero Pettinato en medio de una fuerte repercusión en redes y programas de espectáculos. “Fue una relación tóxica que nos llevó a los dos a mostrar lo peor de nosotros, pero ya está, quedó ahí. Contacto cero”, explicó la influencer en una charla con el programa de Vero Lozano.

El contenido se viralizó rápidamente, sumando miles de reproducciones y reacciones de quienes vieron en el dúo una muestra de camaradería femenina e independencia.Los comentarios destacaron sobre todo el tono lúdico del mensaje y la imagen de confianza proyectada por ambas.