Sabrina Rojas, implacable contra Fernando Carrillo: “Me da mucho asco cómo amenaza a una mujer”

Sabrina Rojas recordó el mal momento vivido con Fernando Carrillo en el Bailando

El escándalo desatado tuvo un epicentro claro: la furiosa reacción de la conductora interina de Sálvese quien pueda, Sabrina Rojas, frente a las amenazas públicas que el actor Fernando Carrillo realizó contra Catherine Fulop. El ciclo comenzó con el repudio sin matices de Rojas, quien no sólo cuestionó la actitud del actor venezolano sino que también dirigió críticas a la propia dinámica mediática que permitió la difusión de ese mensaje.

Durante el programa, el ciclo exhibió un fragmento de la entrevista que Moria Casán mantuvo con Carrillo en El Trece, donde el exmarido de Fulop sugirió la existencia de supuestos videos íntimos de la actriz. Tal insinuación, realizada en cámara, provocó una inmediata alarma entre los presentes y derivó en una reacción tajante de la conductora.

“Me da mucho asco cómo amenaza a una mujer así. Yo no puedo creer cómo Moria no reaccionó. Chicos, esto no está bien, debería tener una denuncia penal; si él en cámara te amenaza así no me quiero imaginar lo que debe ser en privado, porque ni siquiera en chiste podés amenazar a una persona así, me parece terrible”, lanzó Rojas en uno de los momentos más tensos de la transmisión.

El panel acompañó el repudio de la conductora con expresiones de malestar y preocupación. Majo Martino, panelista del ciclo, aportó un dato relevante sobre el desarrollo de la entrevista: Carrillo había pedido expresamente dialogar solo con Moria, excluyendo a cualquier otro integrante del programa. Esta decisión, según la panelista, condicionó la dinámica de la charla y limitó la intervención de otros presentes.

El particular momento vivido por Fernando Carrillo en el Bailando en el 2016

Lejos de quedarse en la superficie, Martino optó por buscar respuestas directas. Decidió escribirle al actor por WhatsApp para consultarle acerca del supuesto video íntimo con Catherine Fulop. La respuesta del actor fue tajante y negó cualquier vínculo con ese tipo de material: “Le pregunté a Fernando si era verdad que tenía videos sexuales con Cathy Fulop y me respondió: ‘Para nada, estás loca Majo, ¿quién dijo eso?, ¿de dónde sacás esa locura?’”. Sin embargo, esta negativa no bastó para Rojas, quien en pleno aire replicó: “Qué perverso, vos lo diste a entender”.

La conversación no terminó ahí. Carrillo envió a Martino una serie de mensajes en los que se presentó como víctima de una campaña de desprestigio, atribuyendo los ataques a artistas venezolanos y defendiendo su honor. “El conde de Montecristo o Edmundo Dantés llegó para vengar el honor propio y de la Patria. Si me atacan con mentiras ya comenzarán a ver la verdad de mí. Majo, el Puma va de primero”, citó Martino al leer en vivo el mensaje del actor.

El fuerte enfrentamiento entre Fernando Carrillo y Sebastián Cobelli, cuando el venezolano participaba en El Hotel de los Famosos

La polémica creció cuando Carrillo, en su intercambio, deslizó la posibilidad de la existencia de videos, aunque aclaró que no eran sexuales. “Yo de ella podría sacar videos hermosos, nunca dije sexuales, hermosos videos en la nieve, viajando en España con Miguel Bosé”, escribió en referencia a una figura pública, sumando ambigüedad a sus declaraciones. El actor cerró el mensaje con una advertencia: “Prefiero que no hable de mí ni diga que soy un cochino”.

Ante este panorama, Rojas intensificó su condena en vivo: “Sos un perverso porque encima te hacés el loco y ahora arrugás. Es triste que amenaces a una mujer porque lo más probable es que no tengas esos videos, sos un ser siniestro”.

Camila Mendes y Fernando Carrillo cuando participaron del "Bailando"

La conductora no se limitó a opinar sobre el episodio puntual, sino que también relató vivencias personales. Recordó su participación junto al actor en el Bailando y describió el vínculo como incómodo. “Yo compartí el Bailando por un Sueño con él, fui participante en el mismo Bailando con él y había que esquivarlo; era un hombre que te incomodaba, lo querías esquivar. Dice una barbaridad tras otra, pero este machirulo amenazando mujeres me parece gravísimo”, expresó Rojas, visiblemente indignada.

Sobre el final de la discusión, la presentadora lanzó una de las frases más tajantes de la noche: “Tan buen mozo que es, podría tener un carrerón. Lo único que entrega es oscuridad. Yo no puedo creer ver a un hombre en televisión amenazando a una mujer con un video”.

Fue entonces que Martín Salwe sumó un dato que añadió gravedad a la situación. Según la información que recibió, no sería la primera vez que Carrillo recurre a este tipo de amenazas, sugiriendo que ya habría utilizado la extorsión en otras ocasiones.