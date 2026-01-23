Teleshow

La repudiable amenaza de Fernando Carrillo a Catherine Fulop: “Tengo unos videítos”

El actor venezolano lanzó una cuestionable advertencia contra su exesposa en el ciclo de Moria Casán. El grave delito de sextorsión que podría enfrentar

Guardar
El actor venezolano lanzó una cuestionable advertencia en el ciclo de Moria Casán contra su exesposa. El delito que podría enfrentar (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

La aparición de Fernando Carrillo en el ciclo de Moria Casán reavivó antiguas disputas, pero esta vez sumó un hecho que fue calificado como repudiable: el actor amenazó con difundir videos privados de su exesposa, Catherine Fulop, una conducta que la ley reconoce como delito de sextorsión, en medio del enfrentamiento que mantiene con ella por sus diferencias políticas sobre la situación de Venezuela.

El regreso de Carrillo a la pantalla estuvo signado por su defensa pública del gobierno de Nicolás Maduro, pero rápidamente el foco se desplazó hacia sus ataques personales. El actor, conocido por sus papeles en telenovelas y por su pasado con figuras públicas, fue invitado a La mañana con Moria (Eltrece), en donde se refirió a sus antiguas relaciones con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con Fulop.

El conflicto con Catherine se intensificó luego de una discusión televisiva. Cuando se le pidió a la actriz una opinión sobre Carrillo, la actriz optó por evitar la confrontación y expresó: “No le doy a ese personaje un ápice de mi bella vida. Amo a Moria, pero me estoy cuidando. A cada cochino le llega su 3 de enero”.

“Puedo sacar unos videítos que
“Puedo sacar unos videítos que tengo por allí para que deje de hablar de mí, bien o mal. Aunque los videos que yo tengo para publicar se ve increíble, se ve bellísima”, lanzó Fernando Carrillo (La noche de Mirtha, Eltrece)

“A la señora Sabatini le deseo lo mejor, no tengo nada que hablar de ella. Me queda el recuerdo que junto a mí hizo su telenovela más exitosa en la vida, Abigaíl, y después nunca más hizo una telenovela tan exitosa”, lanzó primero el actor que fue parte de la segunda temporada de El hotel de los famosos en 2022.

Sin embargo, Carrillo respondió con una amenaza directa en cámara: “Puedo sacar unos videítos que tengo por allí para que deje de hablar de mí, bien o mal. Aunque los videos que yo tengo para publicar se ve increíble, se ve bellísima”. El actor insistió en que “jamás los he publicado”, pero advirtió que si Fulop volvía a mencionarlo, los haría públicos. Este acto fue ampliamente condenado en redes sociales y por especialistas en derechos digitales, quienes recordaron que la difusión o amenaza de difusión de material íntimo sin consentimiento constituye sextorsión.

La sextorsión es un delito que implica la extorsión a una persona mediante la amenaza de divulgar imágenes, videos o información de contenido sexual obtenida en un contexto privado. Este tipo de chantaje puede perpetrarse tanto en parejas actuales como en relaciones pasadas y acarrea consecuencias legales graves. La ley sanciona estos actos porque vulneran la intimidad, la integridad y la dignidad de las víctimas. Incluso la sola amenaza, aunque no se concrete la publicación del material, ya configura el delito.

“No le doy a ese
“No le doy a ese personaje un ápice de mi bella vida. Amo a Moria, pero me estoy cuidando. A cada cochino le llega su 3 de enero”, sostuvo Catherine Fulop contra Fernando Carrillo

Carrillo, en sus declaraciones, sostuvo que no tiene nada que hablar con Fulop y la calificó de “vendepatria”. Además, la acusó de celebrar los hechos recientes en Venezuela y la responsabilizó de desconocer la realidad del país. En otra parte, el actor recalcó: “Ella no existe en mi vida. Yo le dije bruta porque es muy linda pero no es la mejor declarando. Conmigo que no se meta”.

El actor también extendió sus ataques a El Puma Rodríguez, a quien acusó de “traidor a la patria” y relató supuestos favores y pedidos personales relacionados con funcionarios venezolanos. En tono similar, Carrillo amenazó: “Le doy 72 horas para que pida una disculpa a Venezuela, al presidente Maduro y a mi persona, porque sino voy a sacar los videos de él llorando en la Viñeta. Ya publiqué los audios pidiendo la reunión”.

La sextorsión es un delito
La sextorsión es un delito que implica la extorsión a una persona mediante la amenaza de divulgar imágenes, videos o información de contenido sexual obtenida en un contexto privado. Este tipo de chantaje puede perpetrarse tanto en parejas actuales como en relaciones pasadas y acarrea consecuencias legales graves

Las amenazas de Carrillo generaron una ola de repudio. Diversas voces del espectáculo y especialistas en delitos digitales advirtieron que la sextorsión es una práctica delictiva que debe ser denunciada y que ninguna situación personal justifica la exposición ni la intimidación con material íntimo.

Temas Relacionados

Catherine FulopFernando CarrilloLa mañana con Moria

Últimas Noticias

Wanda Nara anticipó el lanzamiento de su canción que busca ser el hit del verano: “De un éxito nace otro éxito”

La conductora realizó el anuncio en redes sociales de su colaboración con un polémico intérprete

Wanda Nara anticipó el lanzamiento

Elba Marcovecchio apuntó contra Wanda Nara tras difundir sus chats con Mauro Icardi: “Intentaron hackearlo”

La abogada del futbolista se refirió en DDM a la publicación que hizo la conductora de sus conversaciones con su cliente

Elba Marcovecchio apuntó contra Wanda

La angustia y el llanto de Daniela Celis al hablar de la relación con su cuerpo luego de ser mamá: “La paso mal”

La influencer expuso sus inseguridades en Patria y Familia, el segmento de Luzu, y recibió la empatía de las mujeres del panel, Juli Castro, Cami Mayans y Anita Espósito

La angustia y el llanto

Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

La Chiqui y su nieta definieron las figuras que las acompañarán en su tercera mesaza del año

Quiénes serán los invitados de

La inesperada situación al aire de Nico Vázquez cuando hablaba de su hermano a 9 años de su muerte: “Estas son sus señales”

El actor relataba en el ciclo de Matías Martin una emotiva experiencia que había vivido en un supermercado al recordar a Santiago Vázquez. El video

La inesperada situación al aire
DEPORTES
El golazo de Valentino Simoni

El golazo de Valentino Simoni para Gimnasia (M): la historia del delantero que brilló en la Reserva de Boca y lanzó un dardo al irse

Otra figura de la Selección encendió las alarmas por una lesión: pidió el cambio a los seis minutos de haber ingresado

Con dos sorpresas, Claudio Úbeda definió el equipo de Boca Juniors para el debut ante Riestra por el Torneo Apertura

“Ahora cualquiera puede jugar en Boca”: lapidario posteo de un multicampeón con el Xeneize por la posible llegada del primer refuerzo

Furor por el nuevo Alpine de Franco Colapinto: las primeras imágenes del auto de Fórmula 1 que usará en 2026

TELESHOW
Wanda Nara anticipó el lanzamiento

Wanda Nara anticipó el lanzamiento de su canción que busca ser el hit del verano: “De un éxito nace otro éxito”

Elba Marcovecchio apuntó contra Wanda Nara tras difundir sus chats con Mauro Icardi: “Intentaron hackearlo”

La angustia y el llanto de Daniela Celis al hablar de la relación con su cuerpo luego de ser mamá: “La paso mal”

Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

La inesperada situación al aire de Nico Vázquez cuando hablaba de su hermano a 9 años de su muerte: “Estas son sus señales”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump dijo que una

Donald Trump dijo que una flota militar de Estados Unidos se dirige hacia aguas cercanas a Irán: “Veremos qué sucede”

Otra amenaza de Irán a Donald Trump: “Tenemos el dedo sobre el gatillo”

Dinamarca descartó que la soberanía de Groenlandia sea parte del acuerdo preliminar entre Estados Unidos y la OTAN

Feria de bienes raíces en Panamá mide la respuesta del mercado a la nueva ley de interés preferencial

Tras la presión de Trump, el Parlamento de Venezuela aprobó una reforma que desmantela el control estatal del petróleo