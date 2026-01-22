Pablo Alarcón y Claribel Medina celebran en Carlos Paz un regreso compartido: “El escenario es sanador”

El talento de Claribel Medina y Pablo Alarcón se trasladó a Carlos Paz. (Crédito: Gentileza de Alcaza Agencia)

Hay trayectorias que se renuevan en cada desafío y artistas que, más allá de los años y las adversidades, nunca pierden la pasión por aquello que los define: el escenario. Pablo Alarcón y Claribel Medina construyeron una historia de vida juntos, compartieron el amor, dos hijas y caminos que se bifurcaron lejos de la mirada pública. Más de treinta años después de su última vez sobre las tablas, el destino los reunió una vez más. Desde mayo pasado, la dupla volvió a brillar en escena con Es Complicado, y hoy, bajo el sol y el clima festivo de las sierras cordobesas, celebran su llegada a la temporada teatral de Carlos Paz.

En charla con Teleshow, la dupla repasó no solo su experiencia en la ciudad turística más popular de Córdoba, sino también el recorrido que llevan desde que apostaron por este proyecto. Es Complicado es una comedia escrita y dirigida por Ernesto Medela que, aunque no fue concebida especialmente para ellos, resuena en su propia historia: habla de los vínculos que quedan después del amor, de las cicatrices y de la posibilidad de transformar una separación en otra forma de relación. Actualmente, comparten esta trama con el público cordobés cada martes en el Teatro Holiday de Carlos Paz y los viernes en el Teatro Llave de la capital provincial, donde noche a noche cosechan risas y emociones.

—¿Cómo se sienten al formar parte de esta nueva temporada teatral en Carlos Paz?

—Claribel Medina: Espectacular, en especial porque la ciudad tiene mucho encanto. Primero, porque estamos rodeados de sierras y verdaderamente cada paisaje que vivís y cada localidad a la que vas, también la gente está a disposición de disfrutar del teatro, de paseo, de vacaciones. La energía está puesta como en otra cosa, en el disfrutar. Entonces, nos pasa eso. Los dos lugares más bellos que tiene la Argentina: la enorme ciudad de Mar del Plata con tanto teatro, pero Villa Carlos Paz es otra opción imperdible para hacerlo, como Córdoba capital y todas sus localidades.

—Pablo Alarcón: Sí, coincido. Además, Córdoba es una provincia que yo particularmente amo, me encanta. La naturaleza, la forma de vida que tienen, que es absolutamente diferente a la de la capital. Así que estoy trabajando mucho, mucho, mucho, pero también disfrutando mucho.

La dupla, que desde mayo pasado protagoniza Es Complicado, trasladó su obra a la popular ciudad cordobesa (Crédito: Gentileza de Alcaza Agencia)

—¿Qué los hizo decidirse por llevar su obra a Carlos Paz en lugar de Mar del Plata?

— Medina: Es un lugar muy lindo para venir a hacer teatro. Tal vez no te podés acercar al río todos los días, porque vamos a trabajar, pero nos da la posibilidad de recorrer un poco. Por ejemplo, visitamos Alta Gracia, y conocimos una estancia jesuita muy bella. Entonces, vas aprendiendo de cada localidad las cosas hermosas que tienen y su historia. Así que lo estamos disfrutando.

—Alarcón: Además, tuvo que ver un poco con nuestro productor, Damián Sequeira. Él ama mucho Córdoba, conoce mucho la zona y ha estado muchas temporadas de verano. Si bien estamos fijos todos los viernes en Córdoba capital, en La Llave, y todos los martes en el Holiday en Villa Carlos Paz, el resto es por todas localidades donde ya hemos trabajado muchísimo y él también.

—¿Cómo describirían la obra y la experiencia de llevarla al público cordobés?

— Medina: Cuando se hace gira es un crecimiento enorme para todo el equipo, para los que están atrás del escenario y para los que estamos adelante. Así que te obliga a estar muy atento con todo para hacer que la obra sea lo mejor posible para ese público que vino a verla.

—Alarcón: La obra es muy graciosa, es linda, tiene su mensaje, habla de la reconciliación. Yo le pondría un subtítulo: “La reconciliación es complicada, pero se puede”. Tendría que tener un título, pero es una comedia, comedia, comedia. En esta ocasión, fue un aprendizaje llevarla a Carlos Paz, en especial porque uno vive una adaptación constante al espacio y a quienes se dirige.

"Volver a subir al escenario fue una elección nuestra", asegura Medina, quien se sube a las tablas con su expareja y padre de sus hijas

—¿Y creen que este proyecto marcó un antes y un después en su relación?

—Medina: Por supuesto. Luego de más de dos décadas en que no trabajamos juntos, volver a subir al escenario fue una elección nuestra. Entonces, en ese sentido, es como una suma de cosas hermosas, porque vos decís: ‘A ver, ¿quién es esta persona que yo me vuelvo a encontrar 27 años después en el escenario?’. Y es como reafirmar que sí, que seguís siendo la misma persona con un montón de bagaje atrás tuyo, de todo lo que viviste durante todos estos años, ya no sos tan joven, entonces ya estás como en otra edad siendo la misma persona. Y es muy lindo eso, es muy enriquecedor.

—Alarcón: Sí. Después de un gran amor, el nacimiento de nuestras hijas, una separación dolorosa, se dio una reafirmación de nuestra relación y de nuestra amistad y de nuestro cariño.

—En medio de todo este éxito, vivieron la descompensación de Pablo en julio. ¿Cómo atravesaron ese momento a nivel familiar y laboral?

—Alarcón: Sí, a mí particularmente me encontró internado (ríe), pero gracias a Dios y gracias a la Obra Social de Actores y gracias a la Clínica IMAC y gracias al Hospital Fernández y a todos los médicos que me atendieron y a José Arrieta, que me operó y tantos otros que me cuidaron, estoy vivito y coleando.

—Medina: Él fue el que puso el cuerpo, obviamente, y es una persona que va para adelante y es absolutamente optimista. Entonces, era Pablo quien mantenía como la calma dentro de todo esto. El trabajo después siguió y volvimos a retomar con esa pausa que tuvimos.

La dupla, tanto arriba como lejos del escenario, combina su talento y humor para contar una historia de reconciliación

—¿Pensaron en algún momento ponerle pausa por completo al proyecto después de este susto?

—Medina: No, para nada, porque el escenario es sanador y salva. Así que el escenario para los actores es como mágico.

— Alarcón: No, nunca estuvo en nuestros planes.

—¿Sienten que el público cordobés tiene algo diferente al resto del país?

—Medina: El público cordobés es un público difícil, en especial porque Córdoba es una ciudad que tiene grandes actores, tiene mucho humor, tanto en la música como en el trabajo arriba del escenario teatral. También es muy divertido, en especial con la dinámica que tienen en la obra, que la gente te contesta, que vos hacés una pregunta y el público contesta u opina sobre lo que está sucediendo arriba del escenario en voz alta. Eso realmente es muy fascinante.

—Alarcón: Sí, el público cordobés es muy diferente al de Mar del Plata. ¿Sabés en qué lo noto? En la forma de reírse. Tiene una risa más abierta, más contundente. Y, por otro lado, también se deja llevar por las emociones, porque la obra tiene momentos de ternura, de drama y de reflexión. Y yo sí noto, le escucho algún llantito por ahí. Incluso te digo, nos hablan. Es genial.

En la popular ciudad de Carlos Paz, Claribel y Pablo deleitan al público con su propuesta

—¿Qué es lo que más les gusta, hoy en día, de trabajar juntos?

—Medina: El juego, que es algo muy hermoso, que llevamos adelante en el escenario. Nosotros tenemos una profesión única que te lo permite. Además, el esfuerzo que realizamos, porque las giras requieren de mucho de eso. Es un trabajo fuerte en equipo y ambos estamos siempre muy atentos. Eso hace que el trabajo sea pleno y que también salga como tiene que ser profesionalmente para efectos del público.

—Alarcón: Yo rescato que Claribel es una excelente actriz, es una gran comediante y me río, me gusta lo que hace, me causa gracia, a veces hasta me tiento con lo que hace. Es una profesional seria, aplicada, ocupada del trabajo. El cansancio en ella no existe cuando empieza la obra y la energía que tiene siempre es la misma.

—¿Qué creen que el público cordobés se lleva de cada función?

—Medina: Creo que, luego de ver la obra, se lleva ambas cosas: la reflexión, la risa y la alegría de haber visto un espectáculo donde los actores le entregaron lo mejor que podían.

"El público ve nuestra historia", destaca Alarcón al reflexionar lo que se lleva el público cordobés luego de verlos en escena (Crédito: Gentileza de Alcaza Agencia)

—Alarcón: Si bien la obra es buena, nosotros le hemos agregado muchas cosas que son autorreferenciales. Con transparencia, el público ve nuestra historia.

—Si bien el 2026 recién empieza, ¿planean seguir con esta obra? ¿Tienen otros proyectos en conjunto o individuales que esperan poder anunciar pronto?

—Medina: Se verá. Por ahora, esta obra pensamos seguirla porque tiene para largo. Ya estuvimos de gira el año pasado, pero es un país enorme y todavía nos faltan muchísimos lugares donde la gente quiere que sea llevada y el productor también. Y sí, tenemos ofertas para ver, pero por lo pronto nos abocamos a esto.

—Alarcón: Sí, coincido. Exactamente. Es altamente posible que sigamos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero yo conozco obras que estuvieron años, incluso yo mismo hice una obra que estuve dos décadas haciéndola. Creo que va para largo. Tengo otras ofertas, pero me interesa seguir con esta obra porque todavía tiene sentido hacerla.

Fotos: Gentileza de Alcaza Agencia.