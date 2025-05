Pablo Alarcón y Claribel Medina: el reencuentro sobre el escenario, los vínculos que no se rompen y el poder reírse del pasado

La expareja de actores volvió a reunirse para su nuevo proyecto: Es Complicado, su obra a estrenar este 8 de mayo (@joynixmedia/@agenciacoralok)

Se amaron frente a las cámaras, se separaron lejos de los reflectores y, durante décadas, compartieron algo más que un apellido y dos hijas: una historia de vida. Pablo Alarcón y Claribel Medina no se cruzaban sobre un escenario desde hacía más de treinta años. Hoy, ese reencuentro es una realidad.

En esta ocasión, lo hacen en Es complicado, una comedia escrita y dirigida por Ernesto Medela que, si bien no fue escrita pensada en ellos, toca de lleno su propia historia: a través de los vínculos después del amor, de las heridas del pasado y de la posibilidad de transformar un divorcio en otro tipo de relación. Y sí, también incluye discusiones, reproches y reconciliaciones, algo que los actores conocen muy bien y no dudaron en contarlo en exclusiva a Teleshow.

Todo empezó en Puerto Rico, cuando los años ‘80 ardían de telenovelas, fama y sets compartidos. Él llegaba como galán consagrado, ella era la nueva promesa que ascendía ante los ojos del público. La química fue inmediata. Se enamoraron, compartieron sets, escenarios y una vida.

Con el tiempo se instalaron en la Argentina, tuvieron dos hijas y, aunque sus caminos artísticos se bifurcaron, la historia nunca se cerró del todo. Tras la separación, que ocurrió hace ya más de dos décadas, la distancia no impidió que siguieran entrelazados por lo esencial: la familia, el respeto, la memoria compartida. Ahora, desde este 8 de mayo en el Teatro Regina, ese pasado vuelve a escena pero no como nostalgia. Como materia viva.

Luego de tres décadas y una larga reconciliación, los exesposos se reúnen arriba de las tablas del Teatro Regina

— ¿Qué los llevó a aceptar este proyecto que protagonizan juntos?

Claribel Medina: -El deseo de trabajar juntos. Hace más de 30 años que no formábamos parte del mismo proyecto. Hicimos un montón de trabajos en Puerto Rico y, al llegar a la Argentina, hicimos varias obras de teatro en Capital y, luego, participamos de varias giras. Sin embargo, luego cada uno formó parte de proyectos diferentes y agarramos carreras por caminos distintos...

No nos juntó la historia. A uno de los dos se le ocurrió encontrar un proyecto para hacer en conjunto, uno que hablara de las relaciones, del amor, de los enojos, de los pasados no resueltos y del perdón y las reconciliaciones. Pablo empezó a buscar un texto. Antes leímos varias obras y ninguna nos cerraba. Hasta que apareció esta, que tenía bastante que ver con lo que queríamos contar. Pablo se la propuso a un productor, quien se enganchó, le gustó la idea, y nos movió eso: antes que nada, el deseo de volver al escenario después de tanto tiempo, y ver qué pasaba con ese regreso a las tablas.

Pablo Alarcón: -Coincido con Claribel. Nosotros estamos separados hace mucho tiempo, 27 años. Y ya veníamos atravesando un proceso de reconciliación. No es que de pronto se nos ocurrió esta historia de un matrimonio separado, divorciado, peleado, que nos tiramos ladrillos, botellas, teléfonos…

—¿Cómo lograron reconciliarse?

Pablo: -No es que de la nada pasamos del odio al amor. No fue así, fue gradual. Me acuerdo que una vez una de nuestras hijas estaba pasando por un muy mal momento y la cité a Claribel en un bar. Le dije: “Tenemos que reconciliarnos para cuidar a nuestras hijas”.

Claribel: -Exactamente, fue así. Hubo varios intentos antes de que eso ocurriera, pero nunca llegaban a buen puerto. Estaba la intención de tratar de arreglar un montón de cosas, pero nunca llegábamos a conseguirlo. Siempre el odio era más grande que el amor.

—¿Y qué pasó para el cambio...?

Claribel: -Pasó que mirábamos la juventud, la inocencia, la ingenuidad, el futuro de dos personas que eran producto de nuestro amor y que no merecían que sus padres estuvieran en esas condiciones... ; porque fueron criadas con amor, y eran el resultado de una relación de enamoramiento. En ese momento llegamos a la conclusión de que teníamos que pasar por arriba de eso para que el valor de la vida de esas dos personas que amamos tanto tuviera otro sentido. Pero para eso, antes teníamos que perdonarnos nosotros; bajar los egos y terminar con el pasado, con todo lo que fuera que nos llevaba a ese sentimiento.

Pablo: -Hasta que llegó este proyecto, que es la culminación de nuestra reconciliación. Siendo que nuestro centro de vida está en nuestra profesión, es muy bueno que podamos hacer algo juntos. Se necesita mucha confianza para trabajar con alguien, y confiar en el otro es fundamental sobre el escenario. Así que decidimos hacerlo. Y acá estamos, ¡todavía no nos peleamos!

—Pablo, vos el año pasado estuviste internado a raíz de neumonía bilateral que se agravó y puso en riesgo tu salud. ¿Eso también creen que los unió bastante?

Pablo: -Por supuesto. Además, Claribel estuvo a mi lado incondicionalmente. Yo estuve muy grave y ella estuvo a mi lado en cada momento. Toda la familia se reunió a mi alrededor para ayudar a llevar adelante esa situación.

Claribel: -Más allá de que estuviese enojada con él en otros momentos de la vida, sabía, y siempre lo supe, que ante todo somos familia. Estamos eternamente ligados y, cuando se enfermó, la prioridad era estar juntos, rezar y acompañarlo en la dificultad que fuera, sin límites. Obviamente, había un montón de cosas que Pablo iba a resolver con sus hijas de manera privada, en las que yo no formo parte, porque estamos separados.

—Es decir, ¿marcó un antes y después en su vínculo?

Claribel: -Por supuesto, lo que tenía que ver con cosas que él tenía que resolver con nuestras hijas pasó a otro plano. Teníamos que estar juntos, unidos y luchar para que Pablo estuviese bien acompañado, más allá de la fuerza personal que lo llevaba a salir de esa dificultad.

Pablo: -Exacto, lo importante era estar juntos en ese momento.

—¿Y cómo fue para ustedes este reencuentro arriba del escenario antes del estreno?

Pablo: -Muy emocionante. Yo disfruto mucho trabajar con ella. Ya lo habíamos hecho en otra etapa profesional de nuestras vidas. Disfruto mucho estar en el mismo proyecto con una actriz de su talento. Además, hay una emoción permanente en el escenario porque somos y seremos familia eternamente.

Claribel: -Hay mucha satisfacción en este encuentro. En ese bache de más de tres décadas de no trabajar juntos pasaron un montón de cosas que nos hicieron crecer artísticamente y pasar por otras facetas. Nos estamos redescubriendo en otras cosas nuevas. Y también nos estamos redescubriendo en cosas que se nos habían olvidado: cómo jugaba el otro, cómo el otro encaraba un proyecto arriba del escenario.

Los dos somos personas que nos gusta trabajar con la verdad. Además, seguimos proponiendo cosas para perfeccionar el texto y nuestra performance. El proceso de ensayo de una obra de teatro es todo eso hasta que llega el día del estreno. Y después de ese gran momento sigue creciendo. Entonces, el escenario siempre es una sorpresa.

"Es la culminación de nuestra reconciliación", asegura Alarcón al referirse a su nueva obra teatral con Medina

—¿Sienten que hay una gran diferencia desde la última vez que trabajaron juntos?

Pablo: -Es un antes y un después de cuando éramos pareja. Es muy distinto. Además está toda nuestra historia en el escenario. Antes era hacer algo juntos y poner todo el profesionalismo sobre el escenario. Ahora es trabajar juntos, poner el profesionalismo y poner nuestra propia vida... o sea, poner también las emociones que existen entre nosotros. A mí me da mucha alegría trabajar con Claribel en un proyecto como este.

Claribel: -A mí también me pone contenta esta obra. Pero dicho así parece fácil. Y y no lo es. El actor, aun cuando no lo conocés, tiene que confiar en el otro. Y cuando se da el caso contrario, tiene que pasar por arriba esos detalles para evitar juzgar, para no cohibirte y poder entregarte con tranquilidad y confianza. Siempre el proceso creativo tiene pesos fuertes. Y ya que me lo preguntás: sí, también es fuerte trabajar con él desde ese lugar.

—¿Qué cualidad de cada uno les gusta más cuando están trabajando juntos? ¿Qué les gusta sacar a relucir cuando ensayan?

Claribel: -La impronta y la inteligencia, como también la velocidad que él tiene con el manejo del texto. Él sabe rápidamente dónde hay que parar y atenuar lo que se está haciendo y buscar otro color de la escena. Está actuando con vos y, a la vez, está pensando en eso, se desdobla. Mientras piensa lo que hace él, también recuerda: “No se me tiene que olvidar esto que le tengo que decir a Clari”. Además, como es director, sabe cómo decirle las cosas al otro para que llegue a lo que tiene que hacer sin herirlo. Este trabajo también es bastante delicado. Es decir, si lo que querés es sumar, hay maneras y maneras de decir las cosas.

Pablo: -Es una actriz muy talentosa, muy rápida. Tiene mucho sentido del humor y eso a mí me da mucha alegría. Yo me río mucho con ella en el escenario, aunque no me ría a carcajadas. Pero me gusta ver cómo trabaja, con la seriedad que trabaja y con el talento que tiene. Creo que cuando uno odia o tiene rencor o enojo con otra persona se tarda mucho en reconstruir una relación. No se reconstruye así nomás. En el día a día uno va poniendo los ladrillos en su lugar, tapando heridas, reconstruyendo, cambiando desencuentros por un nuevo encuentro. Y hacer eso sobre el escenario es maravilloso y me da mucho placer hacerlo con ella a mi lado.

Al adelantar detalles sobre el proyecto, Claribel comenta que hablarán "de todas las realidades" como pareja

—Ustedes comentaron que la obra toca todo lo que pasaron en su relación. ¿Qué tanto de ustedes hay en el escenario?

Pablo: -La obra no fue escrita para nosotros, pero nos metemos dentro de ella y la usamos para contar la nuestra... para compartir un poco lo que atravesamos, nuestros trabajos. Y nuestra forma de reconciliarnos también. Es un muy buen ejercicio. Es como cuando uno se devora un plato de fideos en diez minutos, pero después necesita una hora de gimnasio… acá es lo mismo. Después de muchos años de idas y vueltas esto nos ayuda a limpiar el terreno. Porque si hay algo que hay que salvar, es la familia.

Claribel: -Claro, abarcamos relaciones de muchísimos años, o de pocos, donde aparece de todo. Discusiones comunes, cosas de la cotidianeidad, lo que te enamoró de esa persona y después te hace enojar. También esas virtudes que te llevaron al enamoramiento muchas veces son las mismas que te llevan al enojo y a las peleas. Como cuando uno de los dos hace el mismo chiste en todas las reuniones y el otro tiene que apoyar el chiste que ya escuchó ciento cincuenta veces... ¡y está harto! A todas las parejas les pasa. Hablamos de todas esas realidades, las que vivimos nosotros y que también viven todas las parejas.

La dupla se une arriba de las tablas para exponer todo lo que le sucede a las parejas (@joynixmedia/@agenciacoralok)

—O sea, todo indica que mucha de la gente que verá la obra se va a sentir identificada...

Pablo: -Sí, se van a reconocer mucho. Las peleas son las de cualquier pareja. Está bien armada. Y si bien la comedia hará que se rían un montón, también tiene zonas de oscuridad, de profundidad.

Claribel: -Esta puesta en escena va a lograr que el público no se sienta solo, que sepan que eso que les pasa no les pasa solo a ellos. Y que no está mal lo que ocurre con sus relaciones porque es parte de la vida -cierra ella.

Es complicado, como todo lo que importa, como los amores que dejan marca y los vínculos que no terminan ni con una firma ni con el paso del tiempo. En escena, la expareja celebra lo que ambos pudieron reconstruir, lo que transformaron, lo que aún los une. Porque algunas historias no terminan: simplemente encuentran otra manera de seguir. Y cuando lo hacen desde el escenario, con humor, con memoria y con amor, es imposible no aplaudirlas de pie.

