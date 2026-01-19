Teleshow

La inesperada crítica de Juana Viale a la China Suárez como cantante: la reacción de El Polaco al aire

La presentadora, famosa por su franqueza y estilo incisivo en la conducción, dio su opinión sobre la performance de la artista y luego evitó seguir hablando

El debate sobre la identidad musical de China Suárez surge durante el programa Almorzando con Juana por su colaboración con El Polaco

Un reciente episodio de Almorzando con Juana estuvo marcado por el intercambio de opiniones sobre la identidad musical de China Suárez. Durante el programa del domingo, Juana Viale planteó abiertamente la cuestión sobre el género en el que se inscribe la actriz y cantante, en el contexto de la colaboración musical de Suárez con El Polaco en la canción “No quiero verte”. “Mirá, ¿y qué género canta ella?”, preguntó Viale, generando un momento de tensión en la mesa, acompañada por Diego Ramos, Vanina Escudero, Alacrán y El Polaco.

En ese instante, el cantante de cumbia respondió destacando la incursión de Eugenia en la música y el resultado de su trabajo conjunto. “La China empezó a cantar e hicimos un tema. ¡Canta bien!”, expresó el cantante, en alusión a la experiencia compartida.

El Polaco y La China cantando Ya No Quiero Verte (Official Video)

En ese momento, Vanina Escudero aportó su mirada sobre la incursión de muchos cantantes a otros géneros musicales. “A muchos artistas que no son de ese palo le sirve un montón cantar con El Polaco”, afirmó haciendo referencia al valor de romper con los estilos tradicionales.

La conductora, en busca de mayor claridad, retomó el tema y aclaró su punto de vista. “Sí, canta bien, pero no sé qué género hace”, matizó Viale, reconociendo lo difícil que resulta definir el perfil musical de Suárez.

El Polaco amplió entonces su defensa de la artista, señalando que la trayectoria musical de la pareja de Mauro Icardi incluye grabaciones de cumbia, trabajos de pop y colaboraciones con músicos como Ecko. Remarcó la amplitud de estilos abordados y los buenos resultados obtenidos a nivel artístico y comercial.

Wanda Nara y sus indirectas a la China Suárez

El dardo de Wanda Nara para la China Suárez en MasterChef Celebrity

Durante la última emisión del reality gastronómico MasterChef Celebrity, Wanda Nara generó un momento de alta tensión al lanzar una serie de frases que, sin mencionar nombres propios, aludieron directamente a la China Suárez y su entorno mediático. En medio de la cuenta regresiva para la entrega de platos, la conductora intervino con una declaración que encendió inmediatamente el set: “Las amigas de mis enemigas son mis amigas”, según se registró en la transmisión de Telefe.

Mientras los participantes Julia Calvo y Rusherking se encontraban en primera línea, Wanda optó por abandonar el protocolo del programa. En esa instancia, dirigió su comentario hacia Calvo, conocida por su amistad con Suárez desde la etapa de Casi Ángeles, y hacia el músico, quien mantuvo una relación sentimental con la actriz entre 2022 y 2023. La frase de la conductora impactó de inmediato al jurado, en particular a Damián Betular, quien la repitió en voz alta intentando descifrarla. Nara no dudó en continuar: “Y los ex de mis enemigas son también mis amigos”.

La reacción entre los presentes fue inmediata, pero solo Rusherking pareció anticipar el dardo. El propio artista comentó en ese momento: “Sabía que iba a caer yo en la volteada”.

La picante pregunta de Wanda
La picante pregunta de Wanda Nara a Rusherkig en MasterChef Celebrity: "¿Qué opinás de la relación de tu ex con mi ex?"

Ya en el backstage, el santiagueño ofreció su propia perspectiva sobre la intensidad de la conductora: “Estoy ligando mucho últimamente, pero a Wanda dámela siempre de amiga, no la quiero de enemiga, por favor”, según se pudo escuchar en el programa. La secuencia permitió a la conductora profundizar en su estilo, cerrando el episodio con una reinterpretación de un conocido dicho popular: “Al que le agarra el poncho que se lo ponga”. En ese instante Betular lo corrigió de inmediato: “Al que le queda”.

Durante una de las pruebas culinarias previas, la conductora sorprendió al músico con una pregunta directa sobre su historial amoroso: “¿Qué opinás de tu ex con mi ex?”. La reacción de Rusherking en esa oportunidad fue optar por el humor y la evasiva, mientras el resto de los concursantes seguían la escena con atención.

China SuárezJuana VialeEl PolacoColaboraciones musicalesGéneros musicalesNo quiero verteCumbia argentinaAlmorzando con JuanaEl TreceVerano 2026Verano 2026 ArgentinaMar del Plata

