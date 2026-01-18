La China Suárez y Mauro Icardi celebraron la llegada de la nieve a Estambul con los hijos de la actriz: las imágenes

La China Suárez y Mauro Icardi jugaron bajo la nieve de Turquía junto los hijos de la actriz (Video: Instagram)

El invierno avanza sin tregua en el hemisferio norte y Estambul se cubre de blanco bajo una intensa nevada que transforma la ciudad en un escenario inusual para quienes llegan desde el verano sudamericano. En ese marco, la rutina de la China Suárez y Mauro Icardi toma un tinte diferente, marcada por el frío y el encanto de los paisajes nevados. La actriz compartió en TikTok un video en el que se los ve disfrutar de las primeras nevadas del año junto a los tres hijos de ella, frutos de sus relaciones anteriores con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.

La familia se muestra integrada y cómoda en su nueva cotidianeidad, pese a las bajas temperaturas que azotan la capital turca. El parque de la exclusiva mansión donde residen, cerca del Mar Bósforo, se convierte en el escenario de juegos y risas de los niños, quienes viven una experiencia distinta: caminar bajo la nieve, lucir ropa de abrigo térmica y explorar un jardín que hasta hace poco era sinónimo de inflables y juegos de verano. Las imágenes reflejan la adaptación de los pequeños a la temporada invernal y la manera en que el clima modifica la vida diaria.

En el video compartido por la actriz, los chicos se ven con atuendos invernales, protegidos de la incesante nevada. El parque, que durante el verano es territorio de juegos acuáticos, ahora aparece cubierto de nieve. La China aparece abrigada con un gorro de lana, mientras Icardi opta por un pasamontañas con protección para los ojos, ambos sonrientes y felices pese al frío intenso. La postal contrasta con el clima cálido del sur, donde se encuentran Wanda Nara y las hijas del futbolista, quienes acaban de regresar de Punta del Este tras recibir el año nuevo en compañía de su familia.

El regreso de las niñas a Argentina junto a sus tres hermanos mayores, hijos de Wanda con Maxi López, coincide con la continuidad laboral de Wanda en la conducción de Masterchef Celebrity. Mientras tanto, la China Suárez y Mauro Icardi permanecen en Turquía, a la espera de que se defina el futuro del delantero en el club Galatasaray. Tras intensas negociaciones de los abogados de la actriz con los representantes legales de sus exparejas, se habría alcanzado un acuerdo para que los niños puedan alternar su tiempo entre la madre y sus padres en Argentina y en Turquía.

En paralelo, los movimientos familiares se cruzan con la expectativa por el inminente divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, previsto para los próximos meses en Milán. La relación entre ambos transita una supuesta tregua en el denominado Wandagate, aunque los seguidores de ambas protagonistas insisten en que el conflicto sigue vigente. Cada publicación de la China en redes sociales se convierte en motivo de análisis y especulación, con mensajes que oscilan entre el apoyo y la crítica.

La reciente publicación de la actriz en TikTok generó una ola de comentarios. Muchos usuarios celebraron la postal familiar y el disfrute de la nieve, pero también surgieron críticas y comparaciones con Wanda Nara. Entre los mensajes más viralizados figuran frases como “Quería la vida de Wanda con nieve y todo. Lo logró”, “Cómo le gusta exponer a los hijos” y “Todo es un mensaje directo a Wanda para que las nenas lloren al ver a su papá con otros chicos”. Las opiniones se dividen y la repercusión en redes confirma que todo lo que rodea a la familia ensamblada de la China y Mauro Icardi continúa bajo la lupa de los seguidores.

Pese a la polémica, la pareja mantiene una actitud ajena a las críticas y sigue apostando a disfrutar de su hogar, incluso en jornadas de nevadas copiosas y heladas. La rutina familiar se sostiene entre juegos en la nieve, paseos por el parque y momentos compartidos en el jardín de su casa. La exposición mediática, lejos de disminuir, se potencia con cada nueva publicación, alimentando el interés y la conversación en redes.

En las últimas semanas, la actriz también fue noticia por lucir diferentes carteras de marcas exclusivas y lujosas, regalos recientes de Mauro Icardi. El futbolista mantiene así una costumbre que ya había iniciado durante su relación con Wanda Nara, quien también recibía obsequios de alto valor. Las imágenes de la China con accesorios de lujo refuerzan el perfil glamoroso de la pareja y suman un nuevo capítulo a la saga de comparaciones y rivalidades que protagonizan las familias ensambladas del espectáculo argentino.