Quién es el primer famoso de MasterChef Celebrity que ganó el repechaje y se suma a la competencia

El cantante recibió la aprobación del jurado que lo eligió para que sea el primero en ingresar a la competencia (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Rusherking se incorporó oficialmente a la competencia principal de Masterchef Celebrity (Telefe) tras vencer en la cuarta y penúltima gala de repechaje, qye se emitió este domingo. Su ingreso se produjo después de que Wanda Nara, conductora del programa, anunciara un cambio de reglas: el mejor plato de la noche obtendría el delantal blanco y accedería directamente a la certamen culinario.

Antes de comenzar la jornada, la animadora expresó: “Esta noche, quien tenga el mejor plato, entra automáticamente a la competencia”. Esta consigna inesperada incrementó la tensión entre los participantes y modificó el ambiente competitivo.

El desafío propuesto consistía en preparar un plato dulce con una fruta de elección libre. Los aspirantes utilizaron ingredientes como durazno, pelón, frutilla, limón y ciruela, y crearon propuestas diversas como budines y tartas. Emilia Attias sorprendió con una combinación inusual al incluir wasabi dulce en su receta.

El abrazo de Rusherking con Julia Calvo cuando el jurado anunció su nombre para sumarse al certamen (MasterChef Celebrity, Telefe)

El jurado, compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, evaluó rigurosamente cada preparación. Walas y Emilia recibieron las críticas más negativas y fueron eliminados, sin opción de continuar. Posteriormente, Ariel Puchetta, Sofía Martínez y Esther Goris quedaron descartados, a pesar de haber conseguido buenos resultados, pues no alcanzaron el nivel requerido para obtener el delantal blanco.

En el tramo final, Julia Calvo y Rusherking se posicionaron como los mejores de la noche y se enfrentaron por el único lugar disponible en la competencia principal. La decisión final quedó en manos del jurado, que eligió el plato del cantante para darle el ingreso.

Betular anunció: “Uno de ustedes dos se va a llevar el delantal blanco, ingresa a la competencia”. Minutos después, el jurado comunicó que Rusherking era el ganador y el participante celebró subiendo al balcón con el distintivo.

Damián Betular le entregó el delantal blanco a MasterChef Celebrity para darle la bienvenida a la competencia

Al asegurar su lugar en la competencia, Rusherking manifestó entusiasmo y anticipó que pretende mostrar facetas personales y culinarias que el público aún no conoce. “Voy a tratar de mostrar una versión mía que la gente no conoce, mi versión más humana, y una versión de cocinero que me gusta y me motiva”, aseveró. Incluso se animó a tirar versos para celebrar su logro: “Es así como es. Esta noche subí al balcón y demostré cómo ser un chef. Pero sin experiencia porque tuve paciencia. Un plato, un buen postre y mucha inteligencia”.

En una de las emisiones anteriores de MasterChef Celebrity dejó una secuencia que reavivó viejas rivalidades del mundo del espectáculo y sorprendió tanto a los participantes como al jurado.

En medio de la cuenta regresiva para presentar los platos, Wanda dirigió su atención a Julia Calvo y Rusherking, dos figuras con vínculos previos con la China Suárez. “Las amigas de mis enemigos son mis amigas. Dale, dale Julia, te quiero ayudar”, exclamó la conductora, alterando el protocolo habitual del programa y generando un momento de desconcierto en el estudio.

La reacción no se hizo esperar. Damián Betular, jurado de la competencia, intentó descifrar la frase repitiéndola en voz alta. Pero Nara fue más allá y lanzó: “Y los ex de mis enemigas son también mis amigos”. La indirecta quedó flotando en el ambiente y todos en el set entendieron el mensaje, menos Rusherking, quien bromeó: “Sabía que iba a caer yo en la volteada”.

En el backstage, el propio Rusherking admitió entre risas su incomodidad con la situación: “Estoy ligando mucho últimamente, pero a Wanda dámela siempre de amiga, no la quiero de enemiga, por favor”, confesó el músico, evidenciando la tensión generada por la conductora.

Sin mencionar nombres propios para evitar consecuencias legales, Nara cerró la secuencia con otra frase cargada de ironía: “Al que le agarra el poncho que se lo ponga”, mientras Betular corregía entre risas: “Al que le queda”.