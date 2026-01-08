El romántico mensaje de Barby Silenzi para El Polaco entre rumores de crisis: “Qué lindo encontrar todo en vos”

El Polaco habló de Barby Silenzi, en Bondi a fines del año pasado

El comienzo de 2026 volvió a poner bajo el foco sobre la relación de Barby Silenzi y El Polaco, pareja conocida en el espectáculo argentino por sus frecuentes separaciones y reconciliaciones.

“Amigos-compañeros-novios-amantes. Qué lindo encontrar todo en vos. Te amo”, escribió Silenzi en la red social, lo que fue interpretado como una señal de la vigencia del vínculo entre ambos. Y de la dificultad de ponerle un rótulo.

De hecho, en el pasado reciente, varios medios señalaron un posible acercamiento entre El Polaco y Dalila durante un periodo de distanciamiento con la bailarina, lo que aumentó la especulación sobre una posible ruptura. Pero el tiempo volvió a acercarlos.

La historia sentimental de Barby Silenzi y El Polaco ha estado marcada por altibajos y exposiciones mediáticas constantes. Separaciones, reconciliaciones y rumores de terceros generaron atención continua sobre sus vidas personales.

Consultado en una entrevista en el programa Bondi, a fines del año pasado, el cantante abordó el presente de la relación: “Estamos bien, estamos juntos. Ahora estamos juntos. Siempre nuestra relación fue así, medio que vamos y venimos, vamos y venimos”.

El Polaco remarcó que esas idas y vueltas forman parte de su dinámica como pareja. Afirmó que esa manera de vivir el vínculo resulta significativa para ambos y les permite recomenzar cuantas veces lo consideren.

Así, con cada nueva oportunidad, Barby Silenzi y El Polaco eligen renovarse y seguir adelante con su historia, repitiendo ese ciclo de encuentros y apuestas por el futuro juntos.

El presente de El Polaco lo encontró en plena etapa de reorganización personal y familiar, un estado que el propio cantante definió con la frase más transparente de la entrevista: “Ahora estamos juntos”. En diálogo con Bondi, el músico enfrentó sin evasivas el tema de su vínculo actual con la madre de su hija, la inestabilidad recurrente en esa relación y la dinámica de una paternidad múltiple y repartida.

Su testimonio ilustró sin rodeos el funcionamiento interno de una familia ensamblada en la que las certezas siempre parecen momentáneas y el único patrón fijo es la convivencia en medio de idas y vueltas.

Consultado por la situación real con su mujer en diciembre de 2025, el múscio respondió: “Estamos bien, estamos juntos. Somos así, lo importante es que siempre volvemos”, afirmó al ciclo Ángel Responde del canal Bondi.

De cara a las vacaciones y la distribución de tiempos compartidos con sus hijas, el Polaco aclaró el esquema que mantiene con sus exparejas: “Ahora vamos a la costa con las chicas, con toda la familia la vamos a pasar ahí”.

Acerca del equilibrio en una familia múltiple y de vínculos bifurcados, el músico se pronunció sin filtrar la complejidad: “Yo qué sé, como en mi vida. Y así como se puede. No hay que pensar, hay que actuar”. Alejado de recetas, ahondó en el mérito de la adaptación como método: “O sea, está todo bien ahora, pero por algo algún día nos peleamos. Pero lo importante es poner un poquito de cada uno para llevar la vida mejor. Y la de los chicos, que es lo más importante”.

La entrevista también giró en torno a su rol como padre de tres niñas, y a cómo la historia de pareja se entrelazó desde siempre con la parentalidad compartida. El Polaco recordó que con Karina La Princesita, madre de su primera hija Sol, inició su paternidad a los veinte años. Luego, relató que Alma, su segunda hija, nació junto a Valeria Aquino en 2013, en medio de una etapa signada por disputas mediáticas, aunque remarcó que “nunca exponiendo a la menor”.

El repaso cíclico de vínculos y la exposición pública terminaron en un reconocimiento de prioridades para el cantante, quien resumió el núcleo de su convivencia y negociaciones personales.