El romántico mensaje de Barby Silenzi para El Polaco entre rumores de crisis: “Qué lindo encontrar todo en vos”

La bailarina sorprendió con palabras llenas de amor dirigidas al artista. Su publicación generó expectativa sobre el estado actual de su relación con el cantante

El Polaco habló de Barby Silenzi, en Bondi a fines del año pasado

El comienzo de 2026 volvió a poner bajo el foco sobre la relación de Barby Silenzi y El Polaco, pareja conocida en el espectáculo argentino por sus frecuentes separaciones y reconciliaciones.

“Amigos-compañeros-novios-amantes. Qué lindo encontrar todo en vos. Te amo”, escribió Silenzi en la red social, lo que fue interpretado como una señal de la vigencia del vínculo entre ambos. Y de la dificultad de ponerle un rótulo.

De hecho, en el pasado reciente, varios medios señalaron un posible acercamiento entre El Polaco y Dalila durante un periodo de distanciamiento con la bailarina, lo que aumentó la especulación sobre una posible ruptura. Pero el tiempo volvió a acercarlos.

Barby Silenzi y El Polaco:
Barby Silenzi y El Polaco: reconciliaciones inesperadas, mensajes en redes y el fantasma de una tercera en discordia

La historia sentimental de Barby Silenzi y El Polaco ha estado marcada por altibajos y exposiciones mediáticas constantes. Separaciones, reconciliaciones y rumores de terceros generaron atención continua sobre sus vidas personales.

Consultado en una entrevista en el programa Bondi, a fines del año pasado, el cantante abordó el presente de la relación: “Estamos bien, estamos juntos. Ahora estamos juntos. Siempre nuestra relación fue así, medio que vamos y venimos, vamos y venimos”.

El Polaco remarcó que esas idas y vueltas forman parte de su dinámica como pareja. Afirmó que esa manera de vivir el vínculo resulta significativa para ambos y les permite recomenzar cuantas veces lo consideren.

El Polaco admitió en una
El Polaco admitió en una entrevista que su relación con Barby Silenzi incluye repetidas idas y vueltas sentimentales

Así, con cada nueva oportunidad, Barby Silenzi y El Polaco eligen renovarse y seguir adelante con su historia, repitiendo ese ciclo de encuentros y apuestas por el futuro juntos.

Otra vuelta en la relación para El Polaco y Barby Silenzi

El presente de El Polaco lo encontró en plena etapa de reorganización personal y familiar, un estado que el propio cantante definió con la frase más transparente de la entrevista: “Ahora estamos juntos”. En diálogo con Bondi, el músico enfrentó sin evasivas el tema de su vínculo actual con la madre de su hija, la inestabilidad recurrente en esa relación y la dinámica de una paternidad múltiple y repartida.

Barby Silenzi y El Polaco
Barby Silenzi y El Polaco apuestan por nuevos comienzos y renovaciones constantes en su vida en pareja

Su testimonio ilustró sin rodeos el funcionamiento interno de una familia ensamblada en la que las certezas siempre parecen momentáneas y el único patrón fijo es la convivencia en medio de idas y vueltas.

Consultado por la situación real con su mujer en diciembre de 2025, el múscio respondió: “Estamos bien, estamos juntos. Somos así, lo importante es que siempre volvemos”, afirmó al ciclo Ángel Responde del canal Bondi.

La exposición pública y los
La exposición pública y los altibajos definen la historia amorosa entre El Polaco y Barby Silenzi en el espectáculo argentino

De cara a las vacaciones y la distribución de tiempos compartidos con sus hijas, el Polaco aclaró el esquema que mantiene con sus exparejas: “Ahora vamos a la costa con las chicas, con toda la familia la vamos a pasar ahí”.

Acerca del equilibrio en una familia múltiple y de vínculos bifurcados, el músico se pronunció sin filtrar la complejidad: “Yo qué sé, como en mi vida. Y así como se puede. No hay que pensar, hay que actuar”. Alejado de recetas, ahondó en el mérito de la adaptación como método: “O sea, está todo bien ahora, pero por algo algún día nos peleamos. Pero lo importante es poner un poquito de cada uno para llevar la vida mejor. Y la de los chicos, que es lo más importante”.

La entrevista también giró en torno a su rol como padre de tres niñas, y a cómo la historia de pareja se entrelazó desde siempre con la parentalidad compartida. El Polaco recordó que con Karina La Princesita, madre de su primera hija Sol, inició su paternidad a los veinte años. Luego, relató que Alma, su segunda hija, nació junto a Valeria Aquino en 2013, en medio de una etapa signada por disputas mediáticas, aunque remarcó que “nunca exponiendo a la menor”.

El Polaco confirma su reconciliación
El Polaco confirma su reconciliación con Barby Silenzi y destaca que “ahora estamos juntos”, reforzando la dinámica particular de su pareja

El repaso cíclico de vínculos y la exposición pública terminaron en un reconocimiento de prioridades para el cantante, quien resumió el núcleo de su convivencia y negociaciones personales.

El nuevo desafío de Sofía

Luciano Castro irrumpió en medio

Soledad Pastorutti a 30 años

El primer posteo de Christian

Confirmaron las wild cards para

El nuevo desafío de Sofía

Netanyahu se reunió con el

