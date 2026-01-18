Teleshow

Juana Viale volvió a marcar tendencia en Mar del Plata con un diseño exclusivo en su apuesta por el arte emergente

De la mano de la diseñadora entrerriana Ariana Stoll, la conductora sorprendió con su look en su segundo almuerzo dominical

En su segunda emisión del año, Juana Viale mostró el look que le realizó la diseñadora entrerriana Ariana Stoll (Almorzando con Juana – El Trece)

Hace apenas una semana, Juana Viale eligió Mar del Plata como escenario para inaugurar la temporada de verano y dar inicio a una nueva etapa de Almorzando con Juana (El Trece). Fiel a la tradición familiar, la conductora volvió a la ciudad balnearia que tantas veces compartió con su abuela, Mirtha Legrand, pero esta vez apostó por un giro rotundo en su imagen. Después de años de colaboración con Gino Bogani, en esta ocasión Juana confió el diseño de su vestuario a una nueva figura del diseño argentino: Ariana Stoll, una joven entrerriana de apenas 21 años.

La presentación del nuevo look fue uno de los momentos más celebrados del programa. Ella había anticipado antes de irse de la ciudad de Buenos Aires que aprovechará el verano para incursionar en diseños modernos y de vanguardia. Con su frescura y espontaneidad habitual, Juana saludó a la audiencia. “¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Otra vez acá, en Mar del Plata. ¿Cómo les va? Estoy muy feliz de estar acá. Y tengo unos jazmines que no los pueden oler, pero no saben lo que son. ¿Y qué tengo puesto? El segundo lookete seleccionado es un mono de crep verde turquesón. Está bordado con tul y pedrería en verdecito más oscuro, como pueden ver. Es divino este lookete hermoso”, comentó la conductora

Y quién tenemos acá, Ariana Cecilia Stoll, de Nogoyá, Entre Ríos”, anunció entre aplausos y vítores. “La diseñadora. ¿Cómo estás?”. Ariana, visiblemente conmovida, respondió: “Muy bien, acá estoy muy emocionada...”.

Para su segundo programa en Mar del Plata, Juana optó por el diseño de la entrerriana Ariana Stoll (StoryLab)

Juana no tardó en destacar el talento y la juventud de la diseñadora: “Feliz de estar acá luciendo tu look. Así que, bueno, contame un poco vos... Me dijiste que te recibiste hace poquito. Tenés 21 años, ¡es una bebé!. Toda la carrera por delante”. Ariana confirmó: “Sí, exactamente. Hace un mes terminé la carrera. Así que, bueno, acá estamos empezando. Estoy produciendo una colección”. Juana no ocultó su alegría: “¡Muy bien!”.

La joven diseñadora expresó su orgullo: “Estoy orgullosa y muy feliz. Muchas gracias”. Juana le devolvió la gentileza: “No, feliz de estar acá luciendo tu look. Así que, que todo el mundo vea tu arte y... Un beso allá a Nogoyá, ¿no?, Entre Ríos. Que nos están viendo, claro. Bueno, muchas gracias”. Ariana agradeció: “Gracias a vos”.

La charla siguió con el detrás de escena creativo. “¿En qué te inspiraste?”, quiso saber la nieta de Mirtha Legrand. “Me inspiré en vos, en tu estilo, en tu estética, combinando también mi estilo como diseñadora y obviamente que está pensado para lucirlo en Mar del Plata”, reveló la joven creadora. Juana celebró la elección: “Mar del Plata, los colores marplatenses del cielo y el mar”. Ariana cerró con palabras de emoción y agradecimiento: “Muchas gracias a vos y a todo el equipo de producción. Feliz y contenta”.

El estilismo de la conductora fue completado por Cris Sepúlveda y Juan Fojo (StoryLab)

El estudio aplaudió el debut de flamante diseñadora y Juana, con humor, sumó: “Bueno, hoy estoy bien dormida”. Luego, detalló cómo se completó la producción. “Quiero contarles que me peinó Juan, por supuesto, Fojo, y les quiero decir que en Mar del Plata hizo que me crezca el pelo. Maravilloso. Es el agua salada que lo hace. No se puede creer. Y me maquilló Cris Sepúlveda”, agregó, en alusión a su larga colita y el delineado de brillos a juego con su look.

Entre anécdotas, humor y agradecimientos, Juana dejó en claro que este verano su apuesta es por el talento joven, la innovación y el color local. La elección de Ariana Stoll, recién recibida y con raíces en Entre Ríos, marca un gesto generacional y un guiño al futuro de la moda nacional. El look, un mono verde turquesa bordado con tul y pedrería, no solo fue elogiado por la audiencia y el equipo, sino que también fue tendencia en redes sociales, donde los usuarios celebraron la decisión de abrir espacio a nuevas voces creativas.

El regreso de Almorzando con Juana desde Mar del Plata encuentra este año a la conductora renovada, pero sin perder el legado familiar ni la conexión con sus raíces. Entre jazmines, colores marplatenses y el brillo de la joven diseñadora entrerriana, el ciclo vuelve a ser punto de encuentro para el público, la moda y la tradición argentina. Así, Juana inicia un verano distinto, abriendo la puerta a la creatividad y al talento emergente, y dejando claro que en la costa, el verdadero estilo es saber reinventarse.

Temas Relacionados

Juana VialeAlmorzando con JuanaLookDiseñoConjunto turquesaAriana StollEl TreceVerano 2026Verano 2026 ArgentinaVeranoMar del Plata

