El romántico saludo de cumpleaños de Lali Espósito a Pedro Rosemblat con fotos íntimas de sus vacaciones en Brasil

El romántico mensaje de Lali Espósito a Pedro Rosemblat por su cumpleaños número 36 con fotos íntimas de su viaje a Brasil (Instagram)

El cumpleaños número 36 de Pedro Rosemblat se vivió con intensidad y mucha exposición pública, en medio de un contexto personal que atraviesa un momento de plenitud. El conductor eligió celebrar su día en Brasil, acompañado por Lali Espósito, quien se encargó de que la ocasión quedara registrada con una selección de imágenes íntimas y mensajes que rápidamente capturaron la atención de sus seguidores y de la prensa.

La jornada comenzó con una dedicatoria especial de Lali en redes sociales. La artista compartió una serie de fotos y videos que documentan distintos momentos de sus vacaciones juntos en la playa. En la primera secuencia, se puede ver a Pedro saliendo del mar, mientras ella lo observa desde la orilla. La cantante eligió acompañar ese video con un mensaje breve y directo que no deja espacio a la duda sobre el vínculo que los une: “Te amo, amor mío”. El gesto, lejos de pasar desapercibido, se replicó de inmediato en otras plataformas y se sumó a la oleada de saludos que ambos recibieron durante ese día.

Lali Espósito homenajeó a Pedro Rosemblat el día de su cumpleaños: "Feliz cumple amor mío" (Instagram)

Entre las imágenes compartidas por la cantante una de las más comentadas muestra a Pedro abrazándola desde atrás, en una postal que irradia ternura. Ella sumó a esa instantánea un emoji de corazón rosa, reforzando el tono romántico de la publicación. Otra foto captura a Rosemblat en una actitud distendida, cubriéndose con un toallón rosado mientras descansa bajo un árbol en una playa prácticamente desierta. La secuencia se completa con una imagen en semioscuridad, donde la pareja aparece en un ambiente íntimo: Lali en ropa interior y Pedro la abraza, inclinándose hacia su cabeza con los ojos cerrados. La atmósfera de complicidad y confianza que transmiten las imágenes se convirtió en tema de conversación en redes, donde los fanáticos no tardaron en manifestar su entusiasmo por la pareja.

Con un corazón rosa y una foto de su intimidad en Brasil, Lali agasajó a Pedro Rosemblat en su cumpleaños (Instagram)

La respuesta de Pedro no se hizo esperar. El conductor reposteó una de las historias de su novia, la postal más íntima, y agregó un mensaje de agradecimiento: “Gracias a Mariana que una vez más se puso la diez”. Con esa frase, Pedro no solo agradeció el gesto sino que también dejó ver la dinámica de complicidad que caracteriza a la pareja. Más tarde, en otra historia, el conductor reflexionó sobre el significado de cumplir años: “No se cumplen 36 años todos los días. Y eso realmente es un alivio porque si no viviría con una resaca insoportable como la que tengo en este momento. Gracias a todos por los saludos, los cariños o el olvido, las tres formas de dialogar con un cumpleañero. Aprovecho para felicitar también al Indio Solari, Jim Carrey, Enzo Fernández, Al Capone, Mohammed Alí y Coco Sily, todos del 17 de enero. Salú!”. La referencia a otras figuras nacidas ese mismo día sumó un tono festivo y descontracturado al mensaje.

Lali Espósito saludó a su novio con unas fotos de su álbum íntimo de sus vacaciones (Instagram)

El contexto de este cumpleaños tiene un peso particular, ya que llega apenas días después de que la pareja anunciara su próximo casamiento. El 14 de enero, ambos sorprendieron a sus seguidores al publicar una foto de la mano izquierda de la artista luciendo un anillo con dos piedras, una cuadrada y otra redonda, de diseño original y delicado. La imagen, acompañada por la frase “Nos casamos”, oficializó la noticia de su próxima unión con el periodista tras casi dos años de relación.

Con una foto semioscura, Lali Espósito celebró los 36 años de su pareja Pedro Rosemblat (Instagram)

La publicación de Lali incluyó varias imágenes que dejaron ver la intimidad y la alegría del momento: desde un plano detalle del anillo hasta una instantánea de la pareja abrazada y sonriente en la playa, pasando por fotos espontáneas de ambos celebrando de noche, entre risas y gestos cómplices. Una de las imágenes más comentadas muestra a Lali con gafas doradas y camiseta blanca, visiblemente emocionada al lucir la joya en su mano izquierda. En otra, la artista apoya la mano —y el anillo— sobre el rostro de Pedro, mientras ambos sonríen bajo el sol.

La reacción no se hizo esperar. En menos de media hora, la publicación superó los 300 mil me gusta en Instagram y generó cientos de comentarios de colegas y seguidores. Luck Ra se ofreció para cantar en la boda a cambio de “un fernet”, mientras Cazzu sumó su deseo de participar. Mery Granados, Candela Vetrano, Celeste Cid, Esteban Lamothe, Claudia Villafañe, Gianinna Maradona, Fede Popgold, La Joaqui, Mica Tinelli, Graciela Borges, Luli Fernández, Adrián Lakerman, Carla Conte, Benjamín Vicuña y Martín Garabal fueron solo algunos de los nombres que se sumaron a la ola de felicitaciones y mensajes de cariño.

Pedro Rosemblat agradeció los saludos a su cumpleaños con una mezcla de emoción y humor (Instagram)

El anuncio del compromiso coincidió con un episodio reciente en la carrera de Lali que, en retrospectiva, adquirió un nuevo significado. Durante su último show en Vélez, la cantante apareció en el escenario vestida de novia, con velo y ramo de flores, en una clara parodia de los rituales nupciales. La artista caminó por la pasarela al ritmo de la marcha nupcial y arrojó el ramo al público, recreando uno de los momentos más tradicionales de cualquier casamiento. Al día siguiente, ella recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para lanzar una consigna directa: “Persona que agarró el ramo, ¡reportate!”. Poco después, redobló la apuesta con otro mensaje: “¡Necesito saber QUIÉN AGARRÓ EL RAMO!”, desatando una nueva ronda de interacción con sus seguidores.

La celebración del cumpleaños de Pedro Rosemblat, el anuncio del compromiso y la exposición de su vida privada a través de las redes sociales consolidan a la pareja como una de las duplas más seguidas y comentadas del espectáculo argentino.