Teleshow

Lali anunció su boda con Pedro Rosemblat: “Nos casamos”

Con un sencillo posteo y la foto del anillo, la cantante y el periodista contaron que están comprometidos

Se comprometieron Lali y Pedro
Se comprometieron Lali y Pedro Rosemblat: loas fotos del anillo (Instagram)

En medio de sus vacaciones en Brasil, Lali Espósito anunció que se casa con Pedro Rosemblat luego de casi dos años de relación. La cantante lo comunicó por medio de un tierno posteo cargado de fotos luciendo su anillo de compromiso y la sencilla frase “Nos casamos”.

En la primera imagen, Lali aparece emocionada, con gafas doradas y camiseta blanca, luciendo el anillo en su mano izquierda y una expresión de alegría que refleja el especial momento. En otra foto, se la ve junto a Pedro en la playa, abrazados y sonrientes bajo el sol, mientras ella apoya la mano —y el anillo— sobre el rostro de su futuro esposo. También compartió un plano detalle del anillo: una pieza de oro con dos piedras, una cuadrada y otra redonda, de diseño original y delicado.

El carrete incluye una postal espontánea de la pareja celebrando de noche, entre risas y gestos de complicidad, y otra imagen borrosa y divertida en la que ambos disfrutan de la playa y el verano. Con este anuncio, Lali y Pedro oficializaron su compromiso, celebrando el presente y el amor en una secuencia de fotos que rápidamente generó repercusión y mensajes de felicitaciones de parte de colegas y seguidores.

Con fotos movidas, la pareja
Con fotos movidas, la pareja dio cuenta de la felicidad del momento
A pesar de haber dicho
A pesar de haber dicho en varias entrevistas que el matrimonio lo veía lejano, Lali sorprendió a sus seguidores con al noticia

En una de las imágenes, se los ve en plena noche, desenfocados y bailando, con sonrisas amplias y gestos espontáneos que reflejan la complicidad y la alegría que comparten. Otra foto muestra a Lali y Pedro brindando con copas de vino rosado, ambos con el cabello mojado y disfrutando de un momento relajado, mientras en la parte inferior de la imagen se destaca un primer plano del anillo de compromiso, de diseño original y minimalista con dos piedras en oro.

El carrete se completa con un close-up de la mano de Lali luciendo el anillo, en un entorno cotidiano y hogareño, rodeada de objetos personales y una paleta de colores cálidos.

Enseguida, sus redes sociales se colmaron de mensajes. Luck Ra, por ejemplo, se ofreció para hacer un show en la boda a cambio de “un fernet”. Lo mismo sucedió con Cazzu, que añadió: “me sumo”. En esa misma línea Mery Granados escribió: “¿Puedo cantar mientras caminan al altar porfi?“. Candela Vetrano y Rocío Igarzabal, íntimas amigas de Espósito, Celeste Cid, Esteban Lamothe, Claudia Villafañe, Gianinna Maradona, Fede Popgold, La Joaqui, Mica Tinelli, Graciela Borges, Luli Fernández, Adrián Lakerman, compañero de Pedro en Gelatina, Carla Conte, Benjamín Vicuña, Martín Garabal, fueron algunos de los famosos que reaccionaron a la feliz noticia, que en tan solo media hora llegó a los 300 mil me gustas en Instagram.

La noticia no tardó que
La noticia no tardó que generar una catarata de reacciones en redes
La pieza elegida por Pedro
La pieza elegida por Pedro fue un anillo dorado con dos joyas diferentes (Instagram)

Está noticia llega semanas después del último show que hizo en Vélez, donde por primera vez hizo un cambio de look arriba del escenario, que mirando en retrospectiva podría haberse tratado de una señal. En medio de una puesta en escena cargada de ironía, humor y guiños al imaginario del casamiento, la cantante lanzó un ramo de flores al público y, horas después, inició una divertida y viral búsqueda para descubrir quién se lo había quedado.

Todo ocurrió durante la interpretación de “1Amor”, cuando la artista apareció vestida de novia, con velo y ramo en mano, en una clara parodia a los rituales tradicionales. Tras caminar por la pasarela al ritmo de la marcha nupcial y jugar con la expectativa del público, la artista arrojó el ramo hacia el campo, como dicta la tradición.

Al día siguiente del recital, la intérprete recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para lanzar una consigna directa y sin vueltas. “Persona que agarró el ramo, ¡reportate!”, escribió, acompañando el mensaje con emojis de cariño. Lejos de quedar ahí, redobló la apuesta con otro tuit que desató aún más interacción: “¡Necesito saber QUIÉN AGARRÓ EL RAMO EN 1Amor!”.

