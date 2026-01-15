Habló Martín Migueles tras las graves acusaciones de la madre de su hijo: “No soy un papá abandónico” (RSFotos)

Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Una expareja y madre de uno de sus hijos conversó con Yanina Latorre y lanzó graves acusaciones acerca del incumplimiento de la cuota alimentaria que tendría e incluso de que no conoce al niño de 6 años. Desde su cuenta de Instagram, el empresario apareció para lanzar una rotunda desmentida.

La conductora de SQP (América TV) relató una delicada historia: “La dejó embarazada y se fue con otra mujer. Tuvo el niño sola. No la ayudó en nada. Hoy el niño tiene 6 años y Migueles no lo conoce. Él dice que no lo conoce porque la ex no lo deja. ESO ES MENTIRA. HAY PRUEBAS. Las veces que pactaron encuentro, él plantó al niño. Un chiquito ilusionado”, detalló.

“Desconozco los motivos de personas malintencionadas o despechadas que salen simultáneamente ensañadas a contar barbaridades y mentiras sobre mi persona", se defendió Migueles (Instagram)

Migueles, quien siempre se mostró reacio a hablar con la prensa, se dirigió desde su red social para negar la versión. “Desconozco los motivos de personas malintencionadas o despechadas que salen simultáneamente ensañadas a contar barbaridades y mentiras sobre mi persona. Salgo a aclarar esto sabiendo que las únicas personas que me importan saben la realidad y quien soy”, comenzó diciendo.

“No soy un papá abandónico es lo primero que quiero aclarar. A los 21 fui papá y aún a esa edad tomé con mucha responsabilidad y amor mi paternidad. Es falso que no paso alimentos, jamás fui DEUDOR ALIMENTARIO. Se puede comprobar online. Me separé de la mamá por situaciones que no perdono, pero ni aún así dejé de darle mi apellido y todo lo necesario”, sostuvo el empresario.

"Soy un papá que jamás se retrasó ni 15 minutos en pagar alimentos, prepaga y todo lo que necesitaban", señaló, negando la versión de su hijo

Incluso, aseguró que buscó tener contacto con su hijo y responsabilizó a la madre del niño de no tener ningún tipo de contacto. “Hemos intentado con mi familia conocer a mi hijo y jamás contestaron los mensajes, ni de mi hija, madre, padre y hermanas, menos los míos. Hemos pedido una foto y jamás nos pasaron. Llamé por teléfono y me demandaron por hostigamiento. Decidimos ir por la Justicia y ahí estamos, esperando la mediación con toda mi familia”, aseveró.

“Tengo mi papá enfermo grave. ¿Podrán pasarnos una foto? Gracias”, continuó Migueles, hablando del momento personal que atraviesa. “Soy un papá que jamás se retrasó ni 15 minutos en pagar alimentos, prepaga y todo lo que necesitaban. Vuelvo a repetir jamás me atendieron el teléfono. Años intentando una vinculación, y las pruebas están en la Justicia. Ya falta menos”, concluyó, desde dos publicaciones en sus stories de Instagram con fondo negro y letras blancas.

Yanina Latorre apuntó contra Martín Migueles, el novio de Wanda Nara: “La deja en la calle embarazada y sin un lugar para vivir”

Ese mismo día Yanina relató la fuerte versión que valió la desmentida de Migueles: “La deja y la deja en la calle embarazada y sin un lugar para vivir. Esto fue en diciembre del 2019. Él le manda sus cosas en una Kangoo a la casa de los padres. Hasta marzo de 2020 NO LE PASÓ UN PESO. Sola y embarazada 4 meses consecutivos. Ella en febrero del 2020, en plena pandemia y con preeclampsia (presión alta), le mete una denuncia. Cuando ella le dijo que el embarazo era riesgoso y que tenía presión alta, saben lo que le contestó: ‘Ojalá que lo pierdas’. Lindo tipo, ¿no?”.

En sus historias, Yanina sostuvo que Migueles “le dice a Wanda que ella le clavó el embarazo” y que la acusa de usar al hijo para pedirle dinero y no dejarlo verlo: “TODO MENTIRA. La ex de Migueles quiere hablar, va a ir a la justicia de nuevo y va a demostrar todo. Su verdad es la única verdad. Él miente”.

En cuanto al tema económico, la periodista detalló: “Siempre le pasó muy poco dinero. Nunca pagó nada ni se interesó por la vida del niño. Reitero, de todo hay pruebas. Ella le hizo juicio de alimentos. Lo ganó el año pasado. La cuota a pagar es de 800.000 pesos... la paga, pero no le alcanza ahora. Nunca la ayudó en nada. No pagó un cumpleaños, una vacación, plantó al nene, ella es maestra y hace malabares para darle todo a su hijo. La ayudan los papás del colegio. Y él en Punta del Este con Wanda, dólares en la mano y avión privado”.