Yanina Latorre apuntó contra Martín Migueles, el novio de Wanda Nara: "Lindo tipo, ¿no?"

Desde sus vacaciones en Miami, la conductora dio información acerca de la relación que mantuvo el empresario antes de estar con la conductora de MasterChef

Yanina Latorre apuntó contra Martín Migueles, el novio de Wanda Nara: "La deja en la calle embarazada y sin un lugar para vivir"

Yanina Latorre, desde Miami, volvió a usar sus clásicas historias con fondo negro y letras blancas para lanzar una fuerte serie de acusaciones contra Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara. En una sucesión de mensajes, Yanina compartió el testimonio de la ex de Migueles, relatando detalles de la relación, el embarazo y el posterior conflicto judicial por la cuota alimentaria, prometiendo que hay pruebas y testigos de todo lo que cuenta.

Según Yanina, la ex pareja de Migueles sostuvo que estuvieron juntos siete años y que él la dejó embarazada por otra mujer: “La dejó embarazada, por otra mujer. Tuvo el niño sola. No la ayudó en nada. Hoy el niño tiene 6 años y Migueles no lo conoce. Él dice que no lo conoce porque la ex no lo deja. ESO ES MENTIRA. HAY PRUEBAS. Las veces que pactaron encuentro, él plantó al niño. Un chiquito ilusionado”.

Latorre continuó: “Obviamente la deja y la deja en la calle embarazada y sin un lugar para vivir. Esto fue en diciembre del 2019. Él le manda sus cosas en una kangoo a la casa de los padres. Hasta marzo 2020 NO LE PASÓ UN PESO. Sola y embarazada 4 meses consecutivos. Ella en febrero del 2020, en plena pandemia y con preeclampsia (presión alta), le mete una denuncia. Cuando ella le dijo que el embarazo era riesgoso y que tenía presión alta, saben lo que le contestó: ‘Ojalá que lo pierdas’. Lindo tipo, ¿no?”.

Latorre contó la delicada situación económica de la expareja de Migueles: "La ayudan papás del colegio"
Según contó Yanina, durante cuatro meses la relación iba bien, hasta que un día todo cambió y Martín la dejó
"Ella en febrero del 2020, en plena pandemia y con preeclampsia le metió una denuncia", contó Latorre

En sus historias, Yanina sostuvo que Migueles “le dice a Wanda que ella le clavó el embarazo” y que la acusa de usar al hijo para pedirle dinero y no dejarlo verlo: “TODO MENTIRA. La ex de Migueles quiere hablar, va a ir a la justicia de nuevo y va a demostrar todo. Su verdad es la única verdad, él miente”.

En cuanto al tema económico, Latorre detalló: “Siempre le pasó muy poco dinero. Nunca pagó nada ni se interesó por la vida del niño. Reitero, de todo hay pruebas. Ella le hizo juicio de alimentos. Lo ganó el año pasado. La cuota a pagar es de 800.000 pesos... la paga, pero no le alcanza ahora. Nunca la ayudó en nada. No pagó un cumpleaños, una vacación, plantó al nene, ella es maestra y hace malabares para darle todo a su hijo. La ayudan papás del colegio. Y él en Punta del Este con Wanda, dólares en la mano y avión privado”.

Yanina también reveló que Migueles debía plata de las tarjetas de crédito que usaba a nombre de su ex y que solo devolvió el dinero tras una carta documento. “A partir de abril 2020, con el bebé nacido, le empieza a pasar $15.000. Esta cuota se la pagó 1 año. A los 12 meses se la actualizó a $18.000. Ella le hizo juicio de alimentos y la cuota se fue actualizando. De 18 a 22, de 22 a 29, hasta que a fines del 2024 ella le gana el juicio y la cuota estipulada fue 400.000 pesos”.

El pequeño nació en el año 2020
Al parecer al pequeño lo tuvieron que intervenir y Martín nunca fue a visitarlo
"El sueño del niño: conocer al padre", aseguró la contadora pública en sus historias

En la última parte de las historias, Yanina reveló: “Cuando ella conoció a Migueles, él le dijo que era soltero y sin hijos. A los 5 meses se enteró que tenía mujer y una nena de 8 años, que hoy tiene 21. Ella lo perdonó, él le prometió que iba a cambiar, ella le creyó”. Según Latorre, “las mismas mentiras le dice a Wanda y estoy segura que ahora pidió conocer al hijo, no porque le importe, solo quiere impresionar a Wanda. Qué triste todo”.

Yanina concluyó: “La mamá del niño nunca quiso hablar ni estar expuesta, pero obviamente no puede permitir que se digan mentiras en la tele sobre su vida y la del nene. Y aclaro, el bebé fue buscado y eligieron juntos el nombre. ¿Se puede ser tan siniestro de negar un hijo?”.

Yanina contó cuando dinero le debe Martín a su expareja y madre de su hijo
"¿Se puede ser tan siniestro de negar a un hijo?", fue la pregunta final que hizo Yanina acerca de Migueles

Con estas publicaciones, Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo de exposición mediática y escándalo en torno a la vida privada de Martín Migueles, aportando el testimonio de su ex y profundizando el debate sobre su presente con Wanda Nara.

