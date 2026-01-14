Zaira Nara pasó una tarde de relax y familia en Punta del Este: la estrategia para no cruzarse a su ex

Zaira Nara disfrutó de las playas de Punta del Este junto a sus hijos y mostró su costado familiar (RSFotos)

Lejos de los compromisos laborales y del ruido mediático, Zaira Nara disfrutó de una jornada de relax en las playas de Punta del Este junto a sus hijos, en una postal familiar que combinó sol, mar y tiempo compartido. La modelo y conductora eligió uno de los balnearios más tranquilos de la costa uruguaya para pasar el día rodeada de los más chicos, en una escena distendida que reflejó su costado más cotidiano y maternal.

La secuencia de imágenes arranca con Zaira al volante de un clásico vehículo de las playas uruguayas. Durante la tarde, Zaira se instaló en la arena junto a un grupo de niños —entre ellos, sus hijos Malaika y Viggo y sus sobrinas— y otra mujer que la acompañó en la jornada. En las primeras imágenes se la ve recostada sobre una lona, con gorra azul y bikini lila, mirando el mar mientras los chicos jugaban cerca de la orilla. El clima fue relajado, sin gestos de apuro ni tensión: charlas, momentos de descanso y supervisión constante marcaron el ritmo del día en un exclusivo sector de la zona de José Ignacio.

Zaira Nara disfrutó de una tarde de playa en Punta del Este junto a sus hijos, en plan relax y bajo perfil

La modelo eligió un plan simple y familiar para disfrutar del verano en Punta del Este

Una tarde de verano sin apuros para Zaira Nara y sus hijos en Punta del Este

Zaira Nara acompañó a los chicos durante cada momento de la jornada, siempre cerca

Con gorra y look playero, Zaira Nara eligió un plan relajado junto a sus hijos

En otro tramo de la tarde, la modelo se incorporó y tomó su celular, atenta a lo que sucedía alrededor, mientras los niños continuaban entretenidos en la arena. Con el correr de las horas, el grupo se fue ampliando y los chicos comenzaron a interactuar entre ellos, armando pequeños juegos frente al mar. Zaira permaneció siempre cerca, alternando entre sentarse en la arena y pararse para acompañarlos, en una actitud presente y protectora.

A la hermana de Wanda Nara se la vio caminando junto a ellos por la arena, cargando toallas y bolsos, mientras los niños avanzaban a su alrededor, todavía mojados por el agua del mar. La escena resumió una jornada típica de verano, lejos del glamour de las alfombras rojas y mucho más cerca de la vida real. Las fotos también mostraron el momento en que la conductora se levantó para ayudar a los chicos a cambiarse, ordenar pertenencias y preparar la salida de la playa.

A su alrededor, la más absoluta soledad, reflejo de estos movimientos de la modelo en el Este. Reside en un barrio privado y baja un rato al mediodía con los chicos para retomar luego por la tarde en la Mansa. Después de aquel incómodo cruce al comienzo de temporada, Zaira evita bajar a la Brava para no encontrarse con su ex, Facundo Pieres. Y más allá de su actividad nocturna, los días son de los pequeños: De sus hijos y de las hijas de Wanda y Mauro Icardi, quienes llevan adelante su vínculo de primos.

La animadora se vistió y comenzó a prepararse para el regreso con sus hijos

La conductora combinó descanso y cuidado en una tarde de playa con sus hijos

Zaira Nara compartió charlas, juegos y momentos de descanso junto a sus hijos en la arena

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando el grupo se trasladó en un pequeño vehículo abierto, característico de la zona, para regresar desde la playa. Zaira fue vista ayudando a los chicos a subir y acomodarse, atenta a cada detalle antes de partir. La postal, con los niños sentados en la parte trasera y ella coordinando el regreso, reforzó la imagen de una madre involucrada en cada paso de la rutina familiar.

Más tarde, ya con remera blanca y shorts, la modelo continuó acompañando al grupo mientras se alejaban de la costa. Sin poses ni gestos armados, las imágenes reflejaron una jornada simple, marcada por el disfrute del verano y el tiempo compartido con sus hijos, lejos de cámaras de televisión o compromisos laborales.

La modelo disfrutó de una tarde de sol mientras los chicos se entretenían frente al mar

Arena, toallas y risas: el plan elegido por Zaira Nara para una tarde de verano

La elección de Punta del Este no es casual: desde hace años, Zaira Nara suele pasar temporadas en Uruguay, donde encuentra un perfil más tranquilo y familiar para descansar. En este contexto, la modelo priorizó el bajo perfil y la intimidad, apostando por un plan clásico de playa, sol y juegos infantiles.

El 31 de diciembre, en las playas de la misma ciudad, Zaira Nara y el polista Robert Strom eligieron confirmar públicamente el romance del que se venía hablando desde hacía semanas: fueron captados a los besos, convirtiendo a la pareja en el primer gran romance confirmado de la temporada. Él, multimillonario y heredero de un imperio ligado a los centros comerciales europeos, había sido vinculado a la modelo tras varios encuentros y rumores que circularon en el verano esteño.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando el grupo se trasladó en un pequeño vehículo abierto, característico de la zona, para regresar desde la playa

Zaira Nara cerró la jornada de playa acompañando a sus hijos tras una tarde de sol y mar

La conductora ayudó a los pequeños con los preparativos para dejar la playa, reflejando una rutina de verano lejos del glamour

Sin embargo, en medio de la repercusión por el blanqueo, la versión sobre el estado sentimental de Zaira sumó una nueva contradicción en redes sociales. En el stream de Mernosketti, Bauleti y Mernuel debatieron sobre su situación y aseguraron que, según una conversación directa, Zaira Nara está soltera.

“Es verdad, no está de novia. Zaira me confirmó que no está de novia. Aviso para todos los medios de la República Argentina: Yanina Latorre, De Brito, LAM... Todos se equivocaron. Zaira Nara no está de novia. Está soltera, me lo confirmó vía Baulo en el stream de Mernosketti”, insistió Bauleti, mientras Mernuel le preguntaba si confiaba en la palabra de Zaira. “A esta altura de la vida me doy cuenta cuando Zai me miente y cuando no. La conozco”, afirmó, divertido.

Crédito: RSFotos