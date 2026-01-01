Teleshow

Romance confirmado: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom, a los besos en Punta del Este

La modelo y el polista fueron captados in fraganti en una tarde de amor en las playas esteñas. Todas las fotos

Guardar
Romance confirmado: Zaira Nara y
Romance confirmado: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom, enamorados en Punta del Este (RSFotos)

Eligieron el último día del año en las playas de Punta del Este para confirmar un romance del que se venía rumoreando desde hacía un mes. Zaira Nara y el polista Robert Strom, un multimillonario heredero de un imperio vinculado a los centros comerciales europeos, fueron captados a los besos convirtiendo a la pareja en el primer romance de la temporada.

Teleshow encontró a la modelo y al deportista compartiendo una salida, arriba de un vehículo descapotable de estilo clásico y haciendo compras. Allí fueron captados en un momento íntimo: él aparece abrazándola, momento en el que se dieron un beso. Todo un gesto que marca el comienzo de una nueva historia de amor para la hermana de Wanda Nara.

Zaira Nara y el polista
Zaira Nara y el polista Robert Strom confirmaron su romance el último día del año en las playas de Punta del Este
El romance entre Zaira Nara
El romance entre Zaira Nara y Robert Strom se hizo público tras un mes de intensos rumores en Argentina y Uruguay
La pareja fue vista compartiendo
La pareja fue vista compartiendo una jornada de compras y paseos en un vehículo descapotable bajo el sol esteño

Sonrientes y de buen humor, no se ocultaron de las cámaras. Zaira eligió un look de musculosa azul sin mangas, una falda larga de red azul que deja ver debajo una bikini fucsia. Complementó su look con una gorra azul con detalles en naranja, gafas de sol oscuras y varias pulseras en ambas muñecas. También llevó el pelo suelto y una bolsa de playa grande a rayas.

Mientras que el polista vistió una remera gris clara, pantalones largos blancos y sandalias negras. Usó gafas de sol oscuras y lleva una bolsa tipo red de color claro colgada al hombro. Su estilo es sencillo y cómodo, acorde al clima cálido y al ambiente de playa.

Las imágenes muestran a Zaira
Las imágenes muestran a Zaira Nara y Robert Strom abrazados y besándose, confirmando ser el primer noviazgo de la temporada
Zaira Nara optó por un
Zaira Nara optó por un look veraniego con falda de red azul y bikini fucsia para disfrutar del día en la playa

Quién es Robert Strom, el novio multimillonario de Zaira Nara

Entre los herederos europeos, fortunas millonarias y círculos aristocráticos, el nombre de Robert Strom cobró notoriedad desde la difusión de las primeras imágenes que lo vinculan con Zaira Nara en Punta del Este. La figura del joven polista, originario de Francia, desplazó rápidamente otras especulaciones que circulaban en torno a la vida sentimental de la modelo y conductora argentina.

Strom es nieto de un magnate francés dueño de más de 60 shoppings entre Francia y España y este año vendieron nueve de ellos en Madrid por 1.600 millones de euros. Estos datos refuerzan la idea de que el círculo al que pertenece Strom está profundamente ligado a negocios de alto perfil en Europa.

Además, el entorno cercano de Strom cuenta con lazos con la realeza europea; según detalló Gustavo Méndez en el programa La Posta del Espectáculo de TV Pública, “viven en castillos y son amigos de la realeza, de Charlotte de Mónaco, el abuelo fue mega amigo de Juan Carlos I de España”.

Robert Strom, heredero de un
Robert Strom, heredero de un imperio de centros comerciales europeos, lució un estilo cómodo y relajado acorde al ambiente costero
Ambos eligieron accesorios playeros distintivos:
Ambos eligieron accesorios playeros distintivos: gafas de sol, pulseras y bolsos grandes resaltaron en su salida
La exposición de la pareja
La exposición de la pareja ante las cámaras señala el inicio de una nueva etapa pública en la vida amorosa de Zaira Nara
Zaira Nara y Robert Strom,
Zaira Nara y Robert Strom, el primer romance de la temporada

A pesar de la magnitud de los rumores y la atención mediática generada, la animadora había optado por no confirmar ni desmentir la relación. “No hay nada para contar. No hay nada. No sé ni qué se dijo. La verdad es que estuve muy ocupada las últimas semanas, ni siquiera sé de qué se habló así que no hay nada”. Con estas palabras, la protagonista marcó distancia respecto a las versiones que circulaban en medios y redes sociales, antes de que las imágenes terminen mostrando su noviazgo.

El perfil de Robert Strom reúne varias particularidades: polista profesional con hándicap de cuatro puntos, nieto del empresario y aristócrata Robert Zellinger de Balkany y heredero de una de las fortunas más significativas de Europa, especialmente tras el fallecimiento de su abuelo en 2021. Su familia, además, distribuye su tiempo entre Palm Beach, en Florida, y distintas propiedades en Francia, España, Bélgica y Alemania.

Desde hace más de una década, Zaira Nara elige el destino uruguayo para pasar sus veranos. Allí es una de las figuras argentinas más requeridas por las marcas para realizar presencias, junto a otras figuras de nuestro país que dividen su tiempo entre las playas y el trabajo.

Temas Relacionados

Zaira NaraRoberto StromVerano 2026VeranoVerano Argentina 2026

Últimas Noticias

La alegría de Joaquín Levinton luego que David Kavlin contara cómo se dio cuenta que sufría un infarto: “¡Salvé a dos!"

El músico volvió a expresarse en sus redes luego de enterarse que el conductor de televisión identificó sus sintomas gracias a su testimonio

La alegría de Joaquín Levinton

Juana Viale lanzó un fuerte llamado a la conciencia ambiental: “Fin de año, cambiemos hábitos”

La conductora compartió un impactante video y pidió frenar la contaminación que impacta de lleno en los animales

Juana Viale lanzó un fuerte

Valentino López anticipó a su padre en comunicar el nacimiento de Lando: “Felicitaciones por el nuevo integrante de la familia”

El hijo mayor de Wanda y Maxi, que todavía es menor de edad, dio la primicia en sus redes una hora y cuarto antes que su padre y, en cierta manera, obligó al ex futbolista a brindar con rapidez la información sobre el nacimiento

Valentino López anticipó a su

Nació Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson: “Llegó para agrandar el equipo”

El exfutbolista y la modelo sueca, padres de la pequeña Elle, le dieron la bienvenida a su primer hijo varón juntos

Nació Lando, el segundo hijo

El conmovedor homenaje de Nancy Duplaá para su madre Elsa, a 5 meses de su muerte: “Te extraño, mamita”

La actriz evocó anécdotas y sentimientos con una postal de su juventud a pocas horas de terminar el año

El conmovedor homenaje de Nancy
DEPORTES
Con el foco en la

Con el foco en la Premier League y la NBA: las ocho propuestas deportivas para ver este 1° de enero

Crisis en el Chelsea de Enzo Fernández: los motivos por los que el entrenador Enzo Maresca evalúa marcharse

Roberto Carlos habló tras ser operado por un problema cardíaco: “No hay motivos para alarmarse”

En el último día de 2025, Neymar definió su futuro de cara a su sueño de jugar el Mundial 2026

El debate sobre la “tercera pata” del tenis y la gran pregunta para 2026: ¿quién puede desafiar el reinado de Alcaraz y Sinner?

TELESHOW
La alegría de Joaquín Levinton

La alegría de Joaquín Levinton luego que David Kavlin contara cómo se dio cuenta que sufría un infarto: “¡Salvé a dos!"

Juana Viale lanzó un fuerte llamado a la conciencia ambiental: “Fin de año, cambiemos hábitos”

Valentino López anticipó a su padre en comunicar el nacimiento de Lando: “Felicitaciones por el nuevo integrante de la familia”

Nació Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson: “Llegó para agrandar el equipo”

El conmovedor homenaje de Nancy Duplaá para su madre Elsa, a 5 meses de su muerte: “Te extraño, mamita”

INFOBAE AMÉRICA

Tensión en Yemen: los separatistas

Tensión en Yemen: los separatistas ratificaron que buscarán la independencia tras sus victorias en el campo de batalla

Protestas en Bolivia contra la quita de subsidios a los combustibles: los manifestantes rechazan el llamado al diálogo del Gobierno

Crisis en Irán: en el cuarto día de protestas, manifestantes intentaron ingresar a un edificio gubernamental

Las acciones que más ganaron y las que tuvieron peores resultados en Wall Street en 2025

El petróleo cerró el año con su mayor baja desde 2020