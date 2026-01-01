Romance confirmado: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom, a los besos en Punta del Este

Romance confirmado: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom, enamorados en Punta del Este (RSFotos)

Eligieron el último día del año en las playas de Punta del Este para confirmar un romance del que se venía rumoreando desde hacía un mes. Zaira Nara y el polista Robert Strom, un multimillonario heredero de un imperio vinculado a los centros comerciales europeos, fueron captados a los besos convirtiendo a la pareja en el primer romance de la temporada.

Teleshow encontró a la modelo y al deportista compartiendo una salida, arriba de un vehículo descapotable de estilo clásico y haciendo compras. Allí fueron captados en un momento íntimo: él aparece abrazándola, momento en el que se dieron un beso. Todo un gesto que marca el comienzo de una nueva historia de amor para la hermana de Wanda Nara.

Zaira Nara y el polista Robert Strom confirmaron su romance el último día del año en las playas de Punta del Este

El romance entre Zaira Nara y Robert Strom se hizo público tras un mes de intensos rumores en Argentina y Uruguay

La pareja fue vista compartiendo una jornada de compras y paseos en un vehículo descapotable bajo el sol esteño

Sonrientes y de buen humor, no se ocultaron de las cámaras. Zaira eligió un look de musculosa azul sin mangas, una falda larga de red azul que deja ver debajo una bikini fucsia. Complementó su look con una gorra azul con detalles en naranja, gafas de sol oscuras y varias pulseras en ambas muñecas. También llevó el pelo suelto y una bolsa de playa grande a rayas.

Mientras que el polista vistió una remera gris clara, pantalones largos blancos y sandalias negras. Usó gafas de sol oscuras y lleva una bolsa tipo red de color claro colgada al hombro. Su estilo es sencillo y cómodo, acorde al clima cálido y al ambiente de playa.

Las imágenes muestran a Zaira Nara y Robert Strom abrazados y besándose, confirmando ser el primer noviazgo de la temporada

Zaira Nara optó por un look veraniego con falda de red azul y bikini fucsia para disfrutar del día en la playa

Quién es Robert Strom, el novio multimillonario de Zaira Nara

Entre los herederos europeos, fortunas millonarias y círculos aristocráticos, el nombre de Robert Strom cobró notoriedad desde la difusión de las primeras imágenes que lo vinculan con Zaira Nara en Punta del Este. La figura del joven polista, originario de Francia, desplazó rápidamente otras especulaciones que circulaban en torno a la vida sentimental de la modelo y conductora argentina.

Strom es nieto de un magnate francés dueño de más de 60 shoppings entre Francia y España y este año vendieron nueve de ellos en Madrid por 1.600 millones de euros. Estos datos refuerzan la idea de que el círculo al que pertenece Strom está profundamente ligado a negocios de alto perfil en Europa.

Además, el entorno cercano de Strom cuenta con lazos con la realeza europea; según detalló Gustavo Méndez en el programa La Posta del Espectáculo de TV Pública, “viven en castillos y son amigos de la realeza, de Charlotte de Mónaco, el abuelo fue mega amigo de Juan Carlos I de España”.

Robert Strom, heredero de un imperio de centros comerciales europeos, lució un estilo cómodo y relajado acorde al ambiente costero

Ambos eligieron accesorios playeros distintivos: gafas de sol, pulseras y bolsos grandes resaltaron en su salida

La exposición de la pareja ante las cámaras señala el inicio de una nueva etapa pública en la vida amorosa de Zaira Nara

Zaira Nara y Robert Strom, el primer romance de la temporada

A pesar de la magnitud de los rumores y la atención mediática generada, la animadora había optado por no confirmar ni desmentir la relación. “No hay nada para contar. No hay nada. No sé ni qué se dijo. La verdad es que estuve muy ocupada las últimas semanas, ni siquiera sé de qué se habló así que no hay nada”. Con estas palabras, la protagonista marcó distancia respecto a las versiones que circulaban en medios y redes sociales, antes de que las imágenes terminen mostrando su noviazgo.

El perfil de Robert Strom reúne varias particularidades: polista profesional con hándicap de cuatro puntos, nieto del empresario y aristócrata Robert Zellinger de Balkany y heredero de una de las fortunas más significativas de Europa, especialmente tras el fallecimiento de su abuelo en 2021. Su familia, además, distribuye su tiempo entre Palm Beach, en Florida, y distintas propiedades en Francia, España, Bélgica y Alemania.

Desde hace más de una década, Zaira Nara elige el destino uruguayo para pasar sus veranos. Allí es una de las figuras argentinas más requeridas por las marcas para realizar presencias, junto a otras figuras de nuestro país que dividen su tiempo entre las playas y el trabajo.