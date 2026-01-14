Meteotsunami en Mar del Plata: el relato de Carna Crivelli luego de transmitir en vivo el dramático momento

“¡Apareció un tsunami!”: un programa de TV captó en vivo el momento de la ola gigante en Mar del Plata (NET TV)

El lunes 12 de enero de 2026, aproximadamente a las 16:30 horas, una crecida repentina del mar sacudió la costa de Mar del Plata y localidades cercanas. El fenómeno, identificado como meteotsunami, desató el caos entre los veraneantes y dejó un saldo de más de 30 heridos y la muerte de un joven en Mar Chiquita.

Uno de los principales testigos del episodio fue Carna, reconocido humorista y cronista en la playa, quien se encontraba realizando una transmisión en vivo en Mar del Plata para el programa de Matías Ale en Net TV. “Yo estaba haciendo notas en el programa y Mati me dice: ¿Por qué no vas a hablar con la gente?’ Entonces, bajo a la Bristol, donde está la gente ahí, y me meto en el agua. En ese momento, el agua me llegaba al tobillo, y nada más”, contó el actor a Teleshow.

Lo confirmó el titular de Defensa Civil del gobierno de la provincia de Buenos Aires. La oleada alcanzó más de cinco metros y afectó a distintas localidades de la Costa Atlántica

La playa, uno de los destinos más populares de La Feliz, estaba colmada cuando se desató el fenómeno. “Era un Boca-River, o sea, estaba lleno de gente. Te diría que la capacidad de la Bristol era 100 % y eso generó más conflicto. Porque al subir el agua, empezaron todos a correr, a levantar las cosas”, continuó relatando Carna.

La situación se volvió dramática en cuestión de segundos. “De golpe apareció un tsunami increíble. De repente se vino un olón y la gente empezó la gente a salir desesperada, y eso complicó mucho la situación”, explicó el histórico humorista de Marcelo Tinelli a este medio.

Jose Tetty

El testimonio de Carna trae a la memoria ese avance inesperado del agua que generó pánico entre quienes disfrutaban del mar. “La gente está saliendo del agua ahora. No sabés cómo está corriendo la gente para el lado de la avenida Peralta Ramos, directamente. Mire cómo se ve la marea, algo pasó”, relató con nerviosismo Carna ante las cámaras, imágenes que fueron difundidas por Net TV.

La tragedia dejó una víctima fatal: Yair Amir Manno Núñez, un joven oriundo de Mar del Plata que residía en Francia y había regresado a la ciudad para visitar a su familia. El hecho ocurrió en Mar Chiquita, a unos 35 kilómetros de donde transmitía el móvil, un hecho por el que Carna manifestó su consternación.

Jose Tetty

Las cifras oficiales confirmaron que más de 30 personas sufrieron heridas, varias de las cuales debieron ser asistidas por guardavidas y servicios de emergencia. Testigos presentes señalaron: “El que tenía agua en la cintura de golpe le llegaba al cuello”.

El término meteotsunami describe una ola gigante causada por variaciones abruptas en la presión atmosférica y en el viento. Según expertos, esto provoca que el mar retroceda decenas de metros y luego avance con fuerza, arrastrando todo a su paso.

A diferencia de un tsunami de origen sísmico, el meteotsunami está asociado a fluctuaciones atmosféricas sobre la superficie marina. Eduardo Piacentini, licenciado en Ciencias de la Atmósfera y Matemático de la UBA, exdirector del Departamento de Cambio Global del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió en diálogo con Infobae, que el fenómeno aún se encuentra en estudio, pero que “una primera explicación pudiera ser debido no a un movimiento marino, sino a un efecto violento y de muy corta duración de diferencia brusca de presión entre la masa de aire superficial y la presión sobre la superficie del mar. Podría denominarse ‘meteotsunami’, pero no tiene al momento verificación científica”.

Jose Tetty

Por su parte, Fabián García, titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, dijo: “Esto es un evento imprevisible, son olas vagabundas, mini tsunamis, que no tienen causas confirmadas por la ciencia y tampoco se sabe si puede volver a ocurrir”.

En la memoria de Carna y los presentes, el día quedó marcado por el susto colectivo y la marea de gente. La dimensión humana del episodio se mantuvo como lo más relevante para quienes lo vivieron en una de las jornadas más calurosas y multitudinarias de la temporada en la Costa Atlántica.