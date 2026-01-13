“¡Apareció un tsunami!”: un programa de TV captó en vivo el momento de la ola gigante en Mar del Plata

La fuerte crecida que afectó a varias localidades de la Costa Atlántica quedó grabada en vivo y se vio como la gente abandonó el agua. Por el meteotsunami hubo un muerto y decenas de personas heridas.

A más de 24 horas del meteotsunami que afectó a varias localidades de la Costa Atlántica, un programa de televisión captó en vivo desde Mar del Plata cómo fue la subida del agua y a la gente saliendo corriendo del mar. La brutal crecida de las olas provocó daños, dejó un muerto y más de 30 heridos.

En ciclo de NET TV que conduce Matías Alé, Alegrate el Verano, estaban realizando un móvil sobre la playa La Bristol en el corazón de la ciudad costera, uno de los espacios donde más personas se reúnen durante las temporadas de verano y en especial cuando hace mucho calor como fue el caso de este lunes.

Tras un intercambio entre el movilero y el conductor, se empezó a ver como en apenas segundos el mar comenzó a crecer y la marea subía a la altura de las rodillas donde hacía instantes estaba seco. En otro de los planos también se logró observar como las personas que estaban dentro del agua, salían rápidamente ante la brutal escalada.

La playa estaba colmada de gente cuando ocurrió la crecida del mar (Jose Tetty)

“La gente está saliendo de lado ahora. No sabés cómo está corriendo la gente para el lado de la avenida Peralta Ramos, directamente. Mire cómo se ve la marea, algo pasó”, relató Carna, histórico humorista que hacía las veces de movilero.

Y agregó: “De golpe apareció un tsunami increíble. De repente se vino un olón. Pero Mati, tírame los números del casino para esta noche, para la ruleta. Agarraste cuando dijiste: Metete el agua, y empezó la gente a salir desesperada”.

Todo esto ocurrió cerca de las 16.30, en una jornada que estuvo marcada por los casi 40 grados que se sintieron en La Feliz y con cientos de personas en el agua.

El fenómeno del meteotsunami también provocó un cambio repentino en la marea del mar

Según pudo saber este medio, en Mar del Plata el fenómeno tuvo un impacto más leve en la zona del sur y el centro respecto a lo que fue en el norte, aunque los equipos de guardavidas tuvieron que realizar rescates. “El que tenía agua en la cintura de golpe le llegaba al cuello”, describieron la crecida.

En ese sentido, señalaron que “hubo una retirada de 70 a 80 metros, bajó la marea y creció” de forma repentina. En tanto, en el norte, la zona más cercana al área afectada, la subida fue “más incisiva”.

Asimismo, las localidades más afectadas fueron Santa Clara del Mar y Mar Chiquita, donde el oleaje fue tan intenso que terminó provocando una muerte. La víctima fue identificada como Yair Amir Manno Núñez, un jinete oriundo de Mar del Plata que vivía actualmente en Francia y había regresado a la Argentina para visitar a su familia.

La reconstrucción del hecho indica el joven que impactó su cabeza contra las rocas de la costa luego de ser arrastrado por el mar. Llegó a ser asistido por los guardavidas, quienes le practicaron ejercicios de reanimación cardiopulmonar (RCP) pero no lograron salvarle la vida.

El lugar donde perdió la vida el joven de 29 años (Jose Tetty)

Además, el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires informó además que hay 35 personas heridas, con golpes leves. Un móvil del canal de noticias TN recogió el testimonio de testigos en el lugar que describieron el hecho como un desastre.

De acuerdo con especialistas citados por La Capital, el meteotsunami se produjo por un brusco cambio en la dirección del viento, provocando que el nivel del mar descendiera varios metros antes de elevarse de manera abrupta.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) define los meteotsunamis como grandes olas generadas por perturbaciones atmosféricas asociadas a tormentas intensas, cambios bruscos de presión y frentes fríos. En el video que encabeza esta nota se puede ver como el mar primero se retira y luego sube con fuerza.

Además, una persona sufrió un infarto y hubo decenas de heridos (Jose Tetty)

A diferencia de los tsunamis tradicionales, que tienen origen en terremotos submarinos, los meteotsunamis se deben a fluctuaciones rápidas en la presión del aire que viajan sobre la superficie del océano.

Justamente, el Servicio Meteorológico Nacional difundió un video en el que se ve a través de imágenes satelitales como unas ondas de gravedad se propagan por delante de la nubosidad que se estaba formando sobre el océano y podría explicar el cambio de presión que provocó la brutal crecida.

Las imágenes que captaron los cambios de presión en el océano y explican la brutal crecida en la Costa Atlántica

Eduardo Piacentini, licenciado en Ciencias de la Atmósfera y Matemático de la UBA, ex director del Departamento de Cambio Global del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió en diálogo con Infobae que el fenómeno aún se encuentra en estudio, pero que “una primera explicación pudiera ser debido no a un movimiento marino, sino a un efecto violento y de muy corta duración de diferencia brusca de presión entre la masa de aire superficial y la presión sobre la superficie del mar. Podría denominarse ‘meteotsunami’, pero no tiene al momento verificación científica”.

“Esto es un evento imprevisible, son olas vagabundas, mini tsunamis, que no tienen causas confirmadas por la ciencia y tampoco se sabe si puede volver a ocurrir”, declaró el titular de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, al canal TN. El funcionario recordó que un episodio similar ocurrió dos o tres años antes en Mar del Plata durante la noche, aunque sin heridos. El operativo incluyó relevar la situación de los afectados en centros de salud y mantener la alerta en otras localidades de la Costa Atlántica.