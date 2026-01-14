La opinión de Yanina Latorre sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani que involucró a su esposo

Fernanda Iglesias mostró las conversaciones entre Luciano Castro con la joven española, quien sería la tercera en discordia en su vínculo con Griselda Siciliani (Puro Show – El Trece)

El revuelo mediático no da respiro. Yanina Latorre, una de las voces más filosas del espectáculo argentino, decidió meterse de lleno en la controversia que envuelve a Luciano Castro y Griselda Siciliani. La historia, tejida entre rumores, audios virales y declaraciones cruzadas, expone las grietas y las intimidades de un círculo donde la exposición y el juicio público son moneda corriente.

Desde hace una semana el actor se encuentra en el centro de la tormenta. Todo comenzó cuando salieron a la luz una serie de audios que le envió a Sarah Borrell, una joven danesa, que rápidamente se viralizaron. ¿La razón? El actor intentó, sin éxito, imitar un acento español. Pero los mensajes no fueron lo único que generó ruido. Sarah, lejos de ocultar detalles, reveló que hubo un encuentro presencial en el que “solo hubo un beso”. El matiz no es menor: en ese momento, Castro seguía en pareja con Griselda.

En charla con Moria Casán, Tamara Bella se sinceró sobre el contacto que tuvo con Luciano Castro y aseguró que no estuvieron juntos (La Mañana con Moria – El Trece)

La trascendencia del episodio no se detuvo allí. Pocos días después, Tamara Bella apareció en escena y fue contundente respecto al vínculo que la unía al actor: “Lo conozco del cole porque llevamos a los chicos al mismo lugar. Se armó una bola de tercera o cuarta en discordia donde yo no tengo nada que ver”. Pero su declaración fue más allá de una simple negación. “Hay hombres que dicen que están solos para levantarse a una mujer y después te enterás que no y decís: ‘Uf, menos mal que la vi’”, reveló, al abrir la puerta a la sospecha y dejó en evidencia la complejidad de las relaciones en un ambiente donde nada pasa desapercibido.

¿Podía la situación escalar aún más? La respuesta llegó desde el estudio de DDM (América TV), donde una noticia agitó aun más las aguas: existe una tercera mujer en la historia, una empresaria llamada Valeria, a quien Castro habría conocido durante las grabaciones de una publicidad. El círculo se amplió, las versiones se multiplicaron y la repercusión creció en redes y medios.

La empresaria le envió una serie de mensajes a Karina Mazzocco explicando su versión

En ese contexto, Yanina Latorre optó por no quedarse al margen. A través de sus historias de Instagram, respondió a una pregunta directa de una seguidora: “¿Qué te parece Castro?”. La respuesta, lejos de ser diplomática, fue lapidaria. “Un boludo pajero como todos. Qué desesperación que tienen por levantar al pedo. ¿Inseguridad? ¿Inmadurez? (Incluyo al mío)”, escribió sin rodeos.

La sorpresa no solo estuvo en la crudeza del comentario, sino en la autocrítica: Yanina incluyó a su propio esposo, el exfutbolista Diego Latorre, en el mismo lote de varones señalados.

Yanina Latorre habló sin filtros de Luciano Castro

El caso de Luciano Castro, que comenzó con un simple audio, se transformó en una radiografía de la exposición mediática y de las relaciones en el mundo del espectáculo. Cada testimonio aporta una capa nueva de complejidad. Sarah Borrell puso en palabras su experiencia y no dudó en compartir detalles; Tamara Bella eligió marcar distancia y, al mismo tiempo, deslizó una crítica al comportamiento masculino; Valeria, la empresaria, fue mencionada como la tercera en la trama, aunque aún no habló públicamente más allá del algún audio.

En el ojo del huracán, Yanina puso el dedo en la llaga y, con una sola historia de Instagram, encendió el debate sobre la inseguridad, la inmadurez y la necesidad de aprobación que, según ella, atraviesa a muchos hombres, ampliando el foco más allá del propio Castro y sumando a su marido.

Mientras tanto, la calma se mantiene lejana. Los programas de televisión, las redes sociales y el público siguen pendientes. La sucesión de testimonios mantienen viva una historia donde la intimidad se convierte, una vez más, en espectáculo.