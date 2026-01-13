Tamara Bella se sinceró sobre su vínculo con Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani

En charla con Moria Casán, Tamara Bella se sinceró sobre el contacto que tuvo con Luciano Castro y aseguró que no estuvieron juntos (La Mañana con Moria – El Trece)

El escándalo en torno a Luciano Castro y Griselda Siciliani continúa creciendo y sumando protagonistas, mientras el mundo del espectáculo no deja de mirar cada movimiento. Desde la semana pasada, la infidelidad confirmada por el propio actor y los detalles aportados por Sarah Borrell desde España instalaron el tema en la agenda mediática. Pero la trama sumó un nuevo capítulo cuando Tamara Bella fue señalada como otra supuesta amante de Castro y decidió dar su versión pública en La Mañana con Moria (El Trece).

Sin rodeos, Moria Casán abrió el diálogo: “¿Vos te lo agarraste?”. Tamara fue clara: “No, no. Lo conozco del cole porque llevamos a los chicos al mismo lugar. Se armó una bola de tercera o cuarta en discordia donde yo no tengo nada que ver. Lo que pasa es que si te ven cerca de Luciano ya asumen que estuviste con él porque él es así, pero yo como mujer puedo elegir”. Bella insistió en que no tuvo ninguna relación con Castro, aunque reconoció que existió un acercamiento: “Hay hombres que dicen que están solos para levantarse a una mujer y después te enterás de que no y decís: ‘Uf, menos mal que la vi’”.

En ese sentido, Tamara detalló: “Yo lo conozco, lo saludo, pero la realidad es que no estuve con él”. Cuando le preguntaron si había recibido mensajes de parte del actor, Bella no quiso profundizar, pero dejó entrever algo: “Sí, pero algunos hombres se acercan para decirte cosas lindas, te mandan mensajes… Tengo algunos mensajitos de gente… no quiero decir mucho para no exponer. No quiero decir que Luciano mandó mensajes, pero sí quiero decir que yo nunca estaría con nadie con pareja”.

En medio de la polémica situación de Siciliani y Castro, una nueva voz se sumó a la historia (Captura de La Mañana con Moria)

La panelista Naza Di Serio fue al hueso y le preguntó si Castro la había intentado conquistar. Tamara no lo negó: “Hubo alguna cañita, sí”, y repitió: “A veces te dicen que están solos, pero después te enterás de que no. Yo hoy me doy más cuenta de cuando hay una red flag, una bandera roja, en un hombre. Ya lo leo de alguna manera, por eso no me quise acercar”.

Al ser consultada sobre el motivo por el que evita dar detalles, Bella explicó: “Me pongo en el lugar de Griselda. También soy empática como mujer y yo no haría nada que no me gusta que me hagan y tampoco diría nada que no me gusta que digan de mí, pero a la vez yo tampoco estuve con él. Está teniendo un montón de problemas y quilombos con toda esta situación, ya con los memes, los audios, me imagino, y no quiero ser un problema más”, señaló, buscando correrse del eje mediático.

Respecto a si le parecía atractivo el actor, Tamara fue honesta: “La realidad es que es canchero, no vamos a decir que no, es superlindo, pero si no tiene contenido…”, analizó. Además, precisó que el supuesto acercamiento de Castro se habría dado entre julio y agosto del año pasado. Bella también recordó una charla ak resoecti, “Tengo una amiga que está indignada. Me dice: ‘Si vos no contás, voy a contar yo. ¿Querés contar? No cuentes nada, porque no hay nada para contar’. En un momento, dada la situación de que los hombres a veces dicen que están solteros y no, yo decía: ‘Che, me parece que me está mintiendo’”, comentó.

"Me pongo en el lugar de Griselda. También soy empática como mujer y yo no haría nada que no me gusta", aseguró Bella (RSFotos)

Finalmente, la versión de un encuentro en el gimnasio fue descartada por Tamara: “No, comparto gimnasio con Sabrina (Rojas), con él no”, sentenció, sumando un nuevo capítulo a la gran novela del verano.