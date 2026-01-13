Teleshow

Tamara Bella se sinceró sobre su vínculo con Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani

La actriz, que fue señalada como tercera en discordia en la crisis de la pareja, dio detalles de su relación con el actor y su postura sus intentos de conquistarla

Guardar
En charla con Moria Casán, Tamara Bella se sinceró sobre el contacto que tuvo con Luciano Castro y aseguró que no estuvieron juntos (La Mañana con Moria – El Trece)

El escándalo en torno a Luciano Castro y Griselda Siciliani continúa creciendo y sumando protagonistas, mientras el mundo del espectáculo no deja de mirar cada movimiento. Desde la semana pasada, la infidelidad confirmada por el propio actor y los detalles aportados por Sarah Borrell desde España instalaron el tema en la agenda mediática. Pero la trama sumó un nuevo capítulo cuando Tamara Bella fue señalada como otra supuesta amante de Castro y decidió dar su versión pública en La Mañana con Moria (El Trece).

Sin rodeos, Moria Casán abrió el diálogo: “¿Vos te lo agarraste?”. Tamara fue clara: “No, no. Lo conozco del cole porque llevamos a los chicos al mismo lugar. Se armó una bola de tercera o cuarta en discordia donde yo no tengo nada que ver. Lo que pasa es que si te ven cerca de Luciano ya asumen que estuviste con él porque él es así, pero yo como mujer puedo elegir”. Bella insistió en que no tuvo ninguna relación con Castro, aunque reconoció que existió un acercamiento: “Hay hombres que dicen que están solos para levantarse a una mujer y después te enterás de que no y decís: ‘Uf, menos mal que la vi’”.

En ese sentido, Tamara detalló: “Yo lo conozco, lo saludo, pero la realidad es que no estuve con él”. Cuando le preguntaron si había recibido mensajes de parte del actor, Bella no quiso profundizar, pero dejó entrever algo: “Sí, pero algunos hombres se acercan para decirte cosas lindas, te mandan mensajes… Tengo algunos mensajitos de gente… no quiero decir mucho para no exponer. No quiero decir que Luciano mandó mensajes, pero sí quiero decir que yo nunca estaría con nadie con pareja”.

En medio de la polémica
En medio de la polémica situación de Siciliani y Castro, una nueva voz se sumó a la historia (Captura de La Mañana con Moria)

La panelista Naza Di Serio fue al hueso y le preguntó si Castro la había intentado conquistar. Tamara no lo negó: “Hubo alguna cañita, sí”, y repitió: “A veces te dicen que están solos, pero después te enterás de que no. Yo hoy me doy más cuenta de cuando hay una red flag, una bandera roja, en un hombre. Ya lo leo de alguna manera, por eso no me quise acercar”.

Al ser consultada sobre el motivo por el que evita dar detalles, Bella explicó: “Me pongo en el lugar de Griselda. También soy empática como mujer y yo no haría nada que no me gusta que me hagan y tampoco diría nada que no me gusta que digan de mí, pero a la vez yo tampoco estuve con él. Está teniendo un montón de problemas y quilombos con toda esta situación, ya con los memes, los audios, me imagino, y no quiero ser un problema más”, señaló, buscando correrse del eje mediático.

Respecto a si le parecía atractivo el actor, Tamara fue honesta: “La realidad es que es canchero, no vamos a decir que no, es superlindo, pero si no tiene contenido…”, analizó. Además, precisó que el supuesto acercamiento de Castro se habría dado entre julio y agosto del año pasado. Bella también recordó una charla ak resoecti, “Tengo una amiga que está indignada. Me dice: ‘Si vos no contás, voy a contar yo. ¿Querés contar? No cuentes nada, porque no hay nada para contar’. En un momento, dada la situación de que los hombres a veces dicen que están solteros y no, yo decía: ‘Che, me parece que me está mintiendo’”, comentó.

"Me pongo en el lugar
"Me pongo en el lugar de Griselda. También soy empática como mujer y yo no haría nada que no me gusta", aseguró Bella (RSFotos)

Finalmente, la versión de un encuentro en el gimnasio fue descartada por Tamara: “No, comparto gimnasio con Sabrina (Rojas), con él no”, sentenció, sumando un nuevo capítulo a la gran novela del verano.

Temas Relacionados

Tamara BellaLuciano CastroGriselda SicilianiInfidelidadLa Mañana con MoriaEl Trece

Últimas Noticias

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna con una emotiva canción: “Hoy te soñé, negrita”

El actor homenajeó a su amiga fallecida en 2023 con una foto retro y un texto cargado de nostalgia, acompañado por un reconocido tema de Elton John

Gustavo Conti recordó a Silvina

Nico Vázquez habló del inicio de su relación con Dai Fernández: “Ustedes nos señalaron antes de que pasara algo”

El protagonista de Rocky contó como surgió el vínculo con su compañera de Rocky y la manera en la que se enteró el resto del elenco

Nico Vázquez habló del inicio

Crisis pública y silencio privado: la decisión de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

El actor admitió su error y pidió perdón, pero la protagonista de Envidiosa optó por un gesto contundente

Crisis pública y silencio privado:

Dante Ortega desnudó los prejuicios sobre él y sus hermanas: “Si hubiéramos sido heterosexuales, no sería tema”

El hijo de Sebastián y Guillermina Valdés enfrentó los discursos de odio que recibe tanto él como Paloma y Helena

Dante Ortega desnudó los prejuicios

Qué dijo Maia Reficco de las versiones de romance con Franco Colapinto

La actriz de Broadway dio su versión acerca de los rumores de relación con el corredor de Alpine

Qué dijo Maia Reficco de
DEPORTES
El particular contrato de “meritocracia

El particular contrato de “meritocracia deportiva” que el Zorro Cóccaro firmó con Newell’s

Valentín Carboni explicó por qué rechazó ofertas de Italia y decidió firmar en Racing

“Desastre absoluto”: el espeluznante accidente del equipo de bobsleigh de Estados Unidos que preocupó al deporte

Defensa confirmó el fichaje de Éver Banega y Newell’s incorporó a uno de los delanteros más buscados

La escandalosa sospecha sobre la tenista egipcia que jugó un torneo sin saber las reglas

TELESHOW
Gustavo Conti recordó a Silvina

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna con una emotiva canción: “Hoy te soñé, negrita”

Nico Vázquez habló del inicio de su relación con Dai Fernández: “Ustedes nos señalaron antes de que pasara algo”

Crisis pública y silencio privado: la decisión de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

Dante Ortega desnudó los prejuicios sobre él y sus hermanas: “Si hubiéramos sido heterosexuales, no sería tema”

Qué dijo Maia Reficco de las versiones de romance con Franco Colapinto

INFOBAE AMÉRICA

Los países europeos convocaron a

Los países europeos convocaron a los embajadores iraníes para condenar la brutal represión del régimen

La justicia francesa inicia el juicio de apelación contra Marine Le Pen por financiación ilícita

El Salvador será sede del Grand Prix de ciclismo: rutas, fechas y cierres viales

La zona gris: cuando la tecnología se convierte en arma de control autoritario

Presos de Milán hacen instrumentos con la madera de barcos de migrantes y sorprenden al mundo con su arte