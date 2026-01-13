Marixa Balli a pura tensión en la gala de eliminación de Masterchef: la palabra cortante a Yanina Latorre

La tensión y los desacuerdos entre Yanina Latorre y Marixa Balli permanecen vigentes dentro de MasterChef Celebrity 2026

En la emisión de MasterChef Celebrity del lunes, se expuso un nuevo cruce entre Yanina Latorre y Marixa Balli durante la gala de eliminación.

La tensa relación entre ambas, forjada como excompañeras de LAM, se reavivó en el clima de competencia del programa. Como panelista y empresaria, las dos mantuvieron diferencias notorias en su paso por el ciclo de Ángel de Brito, situación que persiste en el set de MasterChef Celebrity.

Balli acusó a Latorre de disfrutar su posición de privilegio en el balcón mientras observa las dificultades de sus compañeros

En la gala, Latorre ocupaba el balcón luego de reemplazar a Maxi López, permaneciendo en un lugar seguro. Mientras tanto, Balli afrontaba una jornada exigente en la competencia, enfrentada al reto de preparar una torta bañada en chocolate. El ambiente se volvió más complejo debido a los bizcochuelos recién salidos del horno. En ese contexto, Latorre animó desde el balcón: “¡Vamos Marixa! Vas re bien”. La respuesta de Balli fue inmediata y tajante: “¡Callate!”.

Marixa Balli afrontó el desafío de preparar una torta bajo presión y respondió tajantemente al aliento de Latorre

Sorprendida, Latorre replicó que solo quería alentarla y buscó la mirada de Susana Roccasalvo y Evangelina Anderson, quienes siguieron el intercambio desde sus puestos en el estudio. Balli insistió con una frase todavía más categórica: “Callate, no me digas nada”.

Marixa Balli cortó a Yanina Latorre durante la gala de eliminación con la frase: "¡Callate!"

Tras ese momento, al dirigirse al backstage, la empresaria apuntó que Latorre parece disfrutar de su posición de seguridad en el balcón mientras observa las dificultades ajenas. El episodio reflejó que el desacuerdo entre ambas sigue presente y que la distancia dentro del programa no da señales de ceder.

Marixa Balli apuntó contra su excompañera de LAM en medio de una pelea que parece no tener fin (Video: LAM, América TV)

Cómo la rivalidad entre Yanina Latorre y Marixa Balli volvió a escalar en MasterChef Celebrity ante millones de espectadores

Durante una de las galas temáticas del certamen culinario, Balli debió cocinar y aprovechó para declarar ante el jurado: “Soy una mujer muy envidiada, es una buena semana para este plato”. El comentario, que muchos interpretaron como una referencia directa a Latorre, se viralizó y desató una reacción inmediata en redes sociales.

Desde sus redes y en audios difundidos a Ángel de Brito, Yanina opinó: “Es un absurdo que la envidie. La envidia siempre es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo”. Esa afirmación fue el inicio de una serie de declaraciones en las que la conductora sugirió que Balli estaba utilizando el tema como una herramienta y añadió que, antes de su llegada, “nadie sabía” que Balli participaba en el ciclo, atribuyéndose haberle dado notoriedad: “Gracias a mí, da notas y sale en portales”.

“Ángel me dio un lugar muy lindo, me dejó conducir ese programa que es un camión, y eso provocó problemas”, dijo Marixa Balli

Balli abordó la escalada de la discusión y atribuyó el conflicto a su ascenso dentro del programa: “Ángel me dio un lugar muy lindo, me dejó conducir ese programa que es un camión, y eso provocó problemas”. La artista aclaró que se mantuvo fiel a su estilo: " Soy una persona con muchos años en este ambiente, no miento, soy de enfrentar las situaciones y hacerme cargo cuando tengo un conflicto. Si yo hablo es porque las cosas pasaron, no soy una demente".

Balli también explicó la razón de su decisión, en el pasado, de evitar compartir más espacio con Yanina, al considerar que “la convivencia se volvió insostenible”. El episodio se intensificó aun más cuando Balli escuchó los audios en los que Latorre se atribuía el mérito de su exposición y respondió sin titubeos: “Es fuerte cómo minimiza. No solamente me minimiza a mí; es su forma de pensar… que todos somos menos, que todos somos una porquería. Esa ironía que maneja, que todos estemos por debajo”.

El cara a cara entre Yanina Latorre y Marixa Balli después de no saludarse en MasterChef

Frente a esta acusación, Balli reivindicó su camino profesional, diferenciándose de la postura de la conductora de SQP. Remarcó que no depende de terceros para sostener su trayectoria y que su presencia en los medios responde a años de trabajo, escenarios y esfuerzo personal, más allá de la mayor o menor exposición mediática de cada etapa.