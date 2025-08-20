Marixa Balli habló sobre su salida de LAM y contó cuáles son sus nuevos proyectos: “Empecé a tener ganas de otras cosas”

Después de una extensa etapa en LAM (América) y tras la emotiva despedida de Ángel de Brito, que la dejó al borde del llanto, Marixa Balli decidió dar un paso al costado del programa y encarar nuevos proyectos. Así las cosas, este miércoles, la exvedette charló con Verónica Lozano sobre sus próximos pasos.

“Es un placer hablar con vos, estamos muy contentas porque nuevamente sos parte de esta familia de Telefe”, comenzó diciéndole la conductora a Cachaca en Cortá por Lozano (Telefe). Acto seguido, la invitada recordó su paso por el ciclo de de Brito: “Mi experiencia fue maravillosa, pero es difícil ser panelista. Una cosa es que te entrevisten, pero si tenés que estar del otro lado para opinar… te pasan por la cabeza muchas sensaciones. De a poco me fui animando, que igual lo hice con mi estilo. A mí no me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan a mí y siempre traté de ser respetuosa. Yo en mi carrera tuve momentos muy heavy y la pasé mal. Tuve momentos muy heavy en esta carrera, situaciones muy incómodas, hasta me hacían guardias periodísticas”.

Durante la charla, Cachaca también contó qué la impulsó a dar un giro en su carrera. “Di el paso al costado de LAM y arreglé este viaje con Marley ahora. La verdad es que las productoras son muy celosas y cada una quiere mantener a su artista en exclusividad. Yo empecé a tener ganas de otras cosas, di el paso al costado sumamente agradecida y ya tengo el pasaporte al día, también me vacuné contra la fiebre amarilla”, explicó Marixa sobre su llegada a Telefe.

En ese marco, la panelista también se refirió a su participación en el ciclo de Por El Mundo y su entusiasmo por viajar a la India, país en el cual podría adquirir diversas prendas para vender en su negocio. “Me voy a India y estoy contenta porque quiero importar vestidos de allá. Vendí mucho tiempo cosas de ahí”, detalló la bailarina, quien comenzó a construir un perfil empresarial activo desde 2005, año en el que fundó su propia marca de ropa, “Xurama”.

Días atrás, la panelista vivió un emotivo momento cuando Ángel de Brito comunicó al aire su salida del programa. “Quería contarles que hoy es el último programa de Marixa Balli, que se despide de LAM esta noche. Lo teníamos guardado en secreto”, expresó el conductor, mientras la exvedette, sensibilizada hasta las lágrimas, casi no podía hablar. “No me hagas llorar”, le pidió.

“Tomé la decisión porque hay muchos cambios en mi cabeza, pero estoy muy feliz y muy agradecida. ¡Ay, me emocioné!“, comentó, en el mismo momento que intentaba expresarse, superada por sus sentimientos. ”Los amo. Tomé la decisión de dar un paso al costado, pero estoy muy feliz“, continuó, consiguiendo que Ángel se asombrara al verla por primera vez en ese estado.

Marixa Balli habló de su salida de LAM y sus proyectos a futuro

“Amo este programa, los amo a todos y a vos, Ángel, estoy tan agradecida. Vos sabés que yo te quiero más allá de este programa, pero necesito hacer un cambio. Empiezo con un nuevo local de Xurama. Le puse toda mi energía y estoy muy agotada, pero estoy feliz. Los quiero a todos”, expresó, sobre su deseo de enfocarse más en su negocio de calzado.

En ese momento sus compañeros aseguraron que la iban a extrañar. “Yo también, pero me hace muy bien este cambio”, mencionó, para después fundirse en un abrazo con Yanina Latorre. “Somos amigas desde los 15 años”, recordó la conductora de SQP (América) y Marixa contaba que quería reunirse con todo el equipo una vez al mes para cenar.