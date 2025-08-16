La sorpresiva despedida de Marixa Balli de LAM: "No quería llorar" (Video: LAM, América)

Tiempo de cambios para LAM (América). Este viernes justo cuando Ángel de Brito anunció las famosas que se incorporarán como panelistas la próxima semana en el programa, unos minutos antes del final del programa, anunció la despedida de Marixa Balli sorprendiendo a todos en el piso.

“Quería contarles que hoy es el último programa de Marixa Balli, que se despide de LAM esta noche. Lo teníamos guardado en secreto”, expresó el conductor, mientras la exvedette, sensibilizada hasta las lágrimas, casi no podía hablar. “No me hagas llorar”, le pidió.

“Tomé la decisión porque hay muchos cambios en mi cabeza, pero estoy muy feliz y muy agradecida. ¡Ay, me emocioné!“, comentó, en el mismo momento que intentaba expresarse, superada por sus sentimientos. ”Los amo. Tomé la decisión de dar un paso al costado, pero estoy muy feliz“, continuó, consiguiendo que Ángel se asombraba al verla por primera vez en ese estado.

“Amo este programa, los amo a todos y a vos, Ángel, estoy tan agradecida. Vos sabés que yo te quiero más allá de este programa, pero necesito hacer un cambio. Empiezo con un nuevo local de Xurama. Le puse toda mi energía y estoy muy agotada, pero estoy feliz. Los quiero a todos”, expresó, sobre su deseo de enfocarse más en su negocio de calzado.

En ese momento sus compañeros aseguraron que la iban a extrañar. “Yo también, pero me hace muy bien este cambio”, mencionó, para después fundirse en un abrazo con Yanina Latorre. “Somos amigas desde los 15 años”, recordó la conductora de SQP (América) y Marixa contaba que quería reunirse con todo el equipo una vez al mes para cenar.

“Te amo”, le dijo el conductor, mientras se abrazaban. “Marixa la rompió todo el tiempo que estuvo acá en LAM. Fue un placer trabajar con vos y tenemos que agradecerte”, le dedicó el periodista. “Los quiero, quiero que sepan que estoy genial y que me voy muy feliz”, manifestó la intérprete de “La Cachaca”.

Aunque todo era emotivo, Yanina puso la cuota de picante. “¿No vas a dar notas la semana que viene criticando el programa?“, lanzó, en alusión a algunas ”exangelitas". “No, no, no. Realmente estoy muy feliz. Fueron todos muy lindos años. Fue maravilloso, pero la cabeza pide cambios a veces. Tengo el cuerpo lleno de preguntas”, agregó, mientras De Brito bromeaba con la frase de Balli. “Sos parte del equipo, Marixa, así que sos bienvenida siempre”, concluyó, dejando la puerta abierta para su regreso en otro momento.

El lugar que dejó vacante Marixa Balli será ocupado por dos exvedettes. El conductor, después de hacer sus clásicos enigmáticos, que Mónica Farro y Adabel Guerrero se sumarán a partir de la semana que viene como “angelitas”. Una salida y dos incorporaciones que parecerían tener su origen en el conflicto que se generó a principios de julio cuando fue desplazada de ser el reemplazo de De Brito en la conducción, que se había lesionado jugando al paddle. El lugar fue ocupado por Pepe Ochoa y esto generó malestar.

Mónica Farro y Adabel Guerrero se incorporan a LAM, luego de la salida de Marixa Balli

Incluso, Marixa terminó confrontando con Yanina Latorre como con el propio Ángel. “Me pareció que no estuvo bueno el día que condujo Pepe no remarle las cosas, que estabas enojada y no hablabas”, afirmó la esposa de Diego Latorre, pero la cantante la frenó. “Disculpa porque yo le remé, hay momentos que hablo y momentos que no. Pero remé, hablé y dije lo que quise decir”, se defendió.

Mientras que el periodista, en diálogo con Infama (América), explicó lo sucedido: “Era un día muy picante, con todos los temas de la semana de Benjamín Vicuña y todas esas cosas, y Pepe como está en la producción tenía muy en mente el programa. Marixa llega ocho menos cinco y no le podían explicar todo lo que había pasado en un día”.

“Marixa es panelista y tiene que aceptar lo que decido yo. Lo único que me falta es tener que hacer una votación a ver a quién le toca”, lanzó, terminante.