El romántico posteo de Indiana Cubero por el primer mes de noviazgo con Thiago Silvero: “Por muchos más”

A casi un mes de hacerse pública su relación, la pareja celebró un nuevo aniversario juntos (Instagram)

En el universo siempre agitado del espectáculo argentino, la familia Neumann-Cubero suele estar asociado a escándalos, romances y flashes, pero esta vez fue Indiana, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, quien se convirtió en noticia por motivos muy distintos. Desde mediados de diciembre, la joven de 17 años hizo pública su relación con Thiago Silvero, promesa de Vélez Sarsfield, y en las últimas horass celebró su aniversario de noviazgo con un mensaje que no pasó desapercibido en redes sociales.

Lejos de los perfiles mediáticos de sus padres, Indiana eligió una manera sencilla y auténtica de compartir una nueva actualización de su historia de amor. Usó su cuenta de Instagram para compartir una foto que originalmente había subido el propio Silvero: en la imagen se los ve abrazados y sonrientes, en una postal de juventud y complicidad.

“1+ te amo”, escribió Thiago, dejando en claro que celebraban un mes más juntos. Indiana, por su parte, replicó el gesto con un “Te amo. Por muchos más”, palabras que rápidamente se llevó el protagonismo en las redes.

La pareja celebró un nuevo aniversario de su noviazgo

Si bien la pareja venía manteniendo un bajo perfil, el aniversario funcionó como punto de inflexión. A partir de esa publicación, ambos decidieron mostrarse más cercanos en público y no ocultar el cariño que se tienen. La elección de Indiana de compartir el mensaje especial tuvo eco no solo entre sus amigos y seguidores, sino también en el ambiente del espectáculo, donde la identidad de Silvero empezó a despertar interés.

Silvero tiene 19 años, nació el 18 de abril de 2006 en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y desde muy chico lleva la camiseta del Fortín como parte de su vida cotidiana y de sus sueños. Hoy, integra el plantel de Primera División de Vélez, uno de los clubes más tradicionales del fútbol argentino y semillero constante de nuevas figuras. En el último Torneo Apertura 2025, Silvero disputó once partidos y sumó 483 minutos en cancha; mientras tanto, en la Reserva jugó diecinueve encuentros, consolidándose como una de las apuestas fuertes del club.

Desde que oficializaron su relación, Indiana y Thiago se mostraron juntos frente a las cámaras

El dato que más resonó tanto en los medios como entre los fanáticos es el paralelismo con su suegro. Al igual que Cubero, Thiago juega como defensor, ocupando una posición que fue emblemática para la familia. Poroto Cubero fue ídolo y símbolo de Vélez, con 633 partidos oficiales y siete títulos, además de haber protagonizado el inicio de su romance con Nicole en la misma cancha, durante una recordada producción de fotos para una revista.

El recorrido de Silvero parece seguir esa huella familiar dentro del club. Según relató en la web oficial de Vélez, su sueño de dedicarse al fútbol profesional nació a los cinco años: “En ese momento jugaba en un club de baby llamado Deportivo Tigre. Ahí me vio el coordinador de infantiles y le dijo a mi papá que me llevara a probar. Desde entonces, estoy en Vélez”. Los años de esfuerzo y dedicación dieron sus frutos: hace solo dos semanas, Thiago firmó la renovación de su contrato hasta 2028. “Contento de renovar este vínculo. Muchas gracias a todos los que estuvieron. A mi familia, compañeros y amigos. Vamos en busca de más siempre. A seguir trabajando. La gloria le pertenece siempre a Dios”, escribió emocionado en Instagram.

El primer posteo que blanqueó el romance entre Indiana y la joven promesa de Vélez (Instagram)

El presente profesional de Silvero no se limita al fútbol local. El joven defensor fue una de las figuras destacadas de la Selección Argentina Sub-20, donde sumó minutos y experiencia en partidos de alto nivel, enfrentándose a los mejores de su categoría. Pero además, pudo cumplir el sueño de cualquier futbolista argentino: conocer y fotografiarse con Lionel Messi. El encuentro quedó inmortalizado en sus redes sociales y fue celebrado tanto por sus compañeros como por los seguidores del club, que ven en él la ilusión de un futuro astro del fútbol.

Mientras tanto, Indiana se consolida como una referente juvenil que, lejos de buscar escándalos, apuesta por la autenticidad y el amor en tiempos de exposición constante. Su relación con Silvero demuestra que, aun llevando un apellido que pesa en la farándula, es posible hacer camino propio, construir una historia genuina y celebrar los pequeños grandes momentos que marcan la adolescencia.