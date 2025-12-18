Quién es Thiago Silvero, la joven promesa de Vélez que conquistó a Indiana Cubero

El joven futbolista de Vélez Sarsfield se hizo notar en el mundo del espectáculo al confirmar su romance con Indiana Cubero

El nombre de Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, volvió a ocupar el centro de la escena mediática en los últimos días, pero esta vez por motivos románticos y deportivos a la vez. La adolescente sorprendió al hacer público un vínculo sentimental con Thiago Silvero, jugador de Vélez Sarsfield, club que marcó profundamente la historia de su familia. La noticia se viralizó y cruzó límites: así como une a dos mundos muy distintos, también coloca en agenda a uno de los grandes proyectos del fútbol argentino y lo pone en la mira del espectáculo.

Silvero tiene 19 años, nació el 18 de abril de 2006 en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y desde muy chico lleva la camiseta del Fortín como parte de su vida cotidiana y, ahora, de sus sueños profesionales. Actualmente, forma parte del plantel de Primera División del club, uno de los clubes más tradicionales del fútbol nacional y, hoy, una cantera clave de jóvenes talentos en el país. En el último Torneo Apertura 2025, Silvero disputó 11 partidos y sumó 483 minutos en cancha; mientras tanto, en Reserva acumuló 19 partidos, mostrando que es una fija en las formaciones del club y uno de los chicos mimados del semillero.

Silvero, con tan solo 19 años, se desempeña como defensor en Vélez (Instagram)

El dato más curioso, y el que más atrajo la atención de medios y fanáticos, es que Thiago, al igual que su suegro Fabián, juega como defensor. Poroto fue un verdadero emblema del club, defendiendo la camiseta azulada durante más de dos décadas, con 633 partidos oficiales y siete títulos en su haber, además de haber protagonizado el comienzo de su romance con la madre de sus hijas en la mismísima cancha de Vélez, en medio de una recordada sesión de fotos para una revista.

Silvero parece destinado a seguir los pasos del hombre fuerte de la familia Cubero. Según contó en la web oficial de Vélez, comenzó a soñar con el fútbol profesional a los cinco años: “En ese momento jugaba en un club de baby llamado Deportivo Tigre. Ahí me vio el coordinador de infantiles y le dijo a mi papá que me llevara a probar. Desde entonces, estoy en Vélez”. El esfuerzo y el trabajo dieron resultado: hace apenas dos semanas, Thiago firmó la renovación de su contrato con la institución hasta 2028. “Contento de renovar este vínculo. Muchas gracias a todos los que estuvieron. A mi familia, compañeros y amigos. Vamos en busca de más siempre. A seguir trabajando. La gloria le pertenece siempre a Dios”, escribió el joven en su cuenta de Instagram, emocionado.

Hace dos semanas, Thiago renovó su contrato con el club hasta 2028

Su proyección no se limita solo al fútbol local. Silvero fue una de las figuras destacadas en la Selección Argentina Sub-20, donde no solo sumó minutos y experiencia frente a los mejores de su categoría, sino que también pudo cumplir el gran sueño de su vida: conocer y fotografiarse junto a su máximo ídolo, Lionel Messi. Ese momento, que compartió en redes, fue celebrado tanto por sus compañeros como por sus seguidores, quienes ven en sus pasos la ilusión de un futuro astro del fútbol.

Y ahora, la notoriedad del joven deportista en el espectáculo se disparó en las últimas horas, cuando Indiana blanqueó la relación en sus redes. La hija de Neumann, que generalmente mantiene un perfil bajo frente a las cámaras, compartió un tierno posteo en el que él le dedicó un mensaje directo y romántico.“El comienzo de algo muy lindo. Te amo mi compañera”, escribió el futbolista, sellando la relación con una frase que dejó en claro el nivel de compromiso mutuo.

Silvero formó parte de la Selección Argentina Sub-20, lo que le permitió conocer a su máximo ídolo, Lionel Messi (Instagram)

Así, la historia de Indiana y Thiago no solo le suma un capítulo fresco y romántico al árbol genealógico de las familias más seguidas del espectáculo argentino, sino que también pone de manifiesto el modo en que la nueva generación combina amor, redes y pasión deportiva con total naturalidad.