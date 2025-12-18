Teleshow

Quién es Thiago Silvero, la joven promesa de Vélez que conquistó a Indiana Cubero

El deportista de 19 años, quien se desempeña como una de las figuras destacadas del club, llamó la atención al blanquear su historia de amor con la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero

Guardar
El joven futbolista de Vélez
El joven futbolista de Vélez Sarsfield se hizo notar en el mundo del espectáculo al confirmar su romance con Indiana Cubero

El nombre de Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, volvió a ocupar el centro de la escena mediática en los últimos días, pero esta vez por motivos románticos y deportivos a la vez. La adolescente sorprendió al hacer público un vínculo sentimental con Thiago Silvero, jugador de Vélez Sarsfield, club que marcó profundamente la historia de su familia. La noticia se viralizó y cruzó límites: así como une a dos mundos muy distintos, también coloca en agenda a uno de los grandes proyectos del fútbol argentino y lo pone en la mira del espectáculo.

Silvero tiene 19 años, nació el 18 de abril de 2006 en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y desde muy chico lleva la camiseta del Fortín como parte de su vida cotidiana y, ahora, de sus sueños profesionales. Actualmente, forma parte del plantel de Primera División del club, uno de los clubes más tradicionales del fútbol nacional y, hoy, una cantera clave de jóvenes talentos en el país. En el último Torneo Apertura 2025, Silvero disputó 11 partidos y sumó 483 minutos en cancha; mientras tanto, en Reserva acumuló 19 partidos, mostrando que es una fija en las formaciones del club y uno de los chicos mimados del semillero.

Silvero, con tan solo 19
Silvero, con tan solo 19 años, se desempeña como defensor en Vélez (Instagram)

El dato más curioso, y el que más atrajo la atención de medios y fanáticos, es que Thiago, al igual que su suegro Fabián, juega como defensor. Poroto fue un verdadero emblema del club, defendiendo la camiseta azulada durante más de dos décadas, con 633 partidos oficiales y siete títulos en su haber, además de haber protagonizado el comienzo de su romance con la madre de sus hijas en la mismísima cancha de Vélez, en medio de una recordada sesión de fotos para una revista.

Silvero parece destinado a seguir los pasos del hombre fuerte de la familia Cubero. Según contó en la web oficial de Vélez, comenzó a soñar con el fútbol profesional a los cinco años: “En ese momento jugaba en un club de baby llamado Deportivo Tigre. Ahí me vio el coordinador de infantiles y le dijo a mi papá que me llevara a probar. Desde entonces, estoy en Vélez”. El esfuerzo y el trabajo dieron resultado: hace apenas dos semanas, Thiago firmó la renovación de su contrato con la institución hasta 2028. “Contento de renovar este vínculo. Muchas gracias a todos los que estuvieron. A mi familia, compañeros y amigos. Vamos en busca de más siempre. A seguir trabajando. La gloria le pertenece siempre a Dios”, escribió el joven en su cuenta de Instagram, emocionado.

Hace dos semanas, Thiago renovó
Hace dos semanas, Thiago renovó su contrato con el club hasta 2028

Su proyección no se limita solo al fútbol local. Silvero fue una de las figuras destacadas en la Selección Argentina Sub-20, donde no solo sumó minutos y experiencia frente a los mejores de su categoría, sino que también pudo cumplir el gran sueño de su vida: conocer y fotografiarse junto a su máximo ídolo, Lionel Messi. Ese momento, que compartió en redes, fue celebrado tanto por sus compañeros como por sus seguidores, quienes ven en sus pasos la ilusión de un futuro astro del fútbol.

Y ahora, la notoriedad del joven deportista en el espectáculo se disparó en las últimas horas, cuando Indiana blanqueó la relación en sus redes. La hija de Neumann, que generalmente mantiene un perfil bajo frente a las cámaras, compartió un tierno posteo en el que él le dedicó un mensaje directo y romántico.“El comienzo de algo muy lindo. Te amo mi compañera”, escribió el futbolista, sellando la relación con una frase que dejó en claro el nivel de compromiso mutuo.

Silvero formó parte de la
Silvero formó parte de la Selección Argentina Sub-20, lo que le permitió conocer a su máximo ídolo, Lionel Messi (Instagram)

Así, la historia de Indiana y Thiago no solo le suma un capítulo fresco y romántico al árbol genealógico de las familias más seguidas del espectáculo argentino, sino que también pone de manifiesto el modo en que la nueva generación combina amor, redes y pasión deportiva con total naturalidad.

Temas Relacionados

Indiana CuberoThiago SilveroVélez SarsfieldFabián CuberoNicole NeumannNovioRomance

Últimas Noticias

Wanda Nara canceló las grabaciones de MasterChef y tuvo un ataque de llanto tras enterarse de que no pasará Navidad con sus hijas

Luego de enterarse de que no estará en las Fiestas con las pequeñas que tiene con Mauro Icardi tuvo una crisis emocional y la describieron como “desarmada”

Wanda Nara canceló las grabaciones

José María Muscari celebró sus dos años como papá de Lucio: “Todo el amor que cabe en mi corazón”

El vínculo, que se inició el 18 de diciembre de 2023 cuando adoptó al joven correntino, transformó el día a día del dramaturgo y lo llevó a descubrir nuevas formas de crecer en familia. El emotivo video que publicó

José María Muscari celebró sus

Homero Pettinato aseguró que alguien intentó extorsionarlo y apuntó contra Sofía Gonet: “Mi ex no te gasta un mango”

El conductor de Olga usó sus redes sociales para contar que un joven le envió una serie de mensajes en el que acusaba a la influencer de contratarlo para golpear a su expareja

Homero Pettinato aseguró que alguien

El primer parte médico oficial sobre el estado de salud de Christian Petersen: “Falla multiorgánica”

El chef permanece en terapia intensiva en Neuquén desde el viernes pasado. El comunicado fue dado a conocer en conjunto con el Ministerio de Salud de esa provincia y el Hospital Ramón Carrillo

El primer parte médico oficial

Elba Marcovecchio solicitó a la justicia que las hijas de Mauro Icardi pasen la Navidad con el futbolista

En el escrito, la abogada del delantero, que se encuentra inscripto en el listado de deudores alimentarios, también solicita que se le permita regresar a Turquía sin inconvenientes desde la Argentina luego de esa fiesta

Elba Marcovecchio solicitó a la
DEPORTES
Se estrelló un avión que

Se estrelló un avión que pertenece a la leyenda del NASCAR Greg Biffle: “Ha habido víctimas mortales”

River Plate acordó el primer refuerzo del mercado de pases: el mediocampista que se sumará al plantel de Marcelo Gallardo

“Nunca lo conté”: Ruggeri confesó cómo eludió un control antidoping con la orina de un compañero

“120 minutos de escalofríos y lágrimas”: el llamativo recuerdo de Francia a tres años de perder la final del Mundial contra Argentina

El presidente de Rosario Central habló por primera vez de la sorpresiva salida de Holan: “La eliminación rápida no nos gustó”

TELESHOW
Wanda Nara canceló las grabaciones

Wanda Nara canceló las grabaciones de MasterChef y tuvo un ataque de llanto tras enterarse de que no pasará Navidad con sus hijas

José María Muscari celebró sus dos años como papá de Lucio: “Todo el amor que cabe en mi corazón”

Homero Pettinato aseguró que alguien intentó extorsionarlo y apuntó contra Sofía Gonet: “Mi ex no te gasta un mango”

El primer parte médico oficial sobre el estado de salud de Christian Petersen: “Falla multiorgánica”

Elba Marcovecchio solicitó a la justicia que las hijas de Mauro Icardi pasen la Navidad con el futbolista

INFOBAE AMÉRICA

La capacidad del ajolote de

La capacidad del ajolote de regenerar un timo funcional tras su extirpación inspira terapias en medicina regenerativa

Tambalea el acuerdo Unión Europea - Mercosur: Lula presentará al bloque un pedido de Meloni para postergar la firma

El héroe de Sídney, Ahmed al Ahmed, recibió más de 2 millones de euros tras desarmar al atacante en el atentado de la playa de Bondi

Estados Unidos sancionó a 29 buques por operar en la “flota en la sombra” del petróleo iraní

El papa León XIV designó al obispo Ronald Hicks como nuevo arzobispo de Nueva York