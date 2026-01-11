El conmovedor mensaje de Paula Chaves para recordar a su amiga Lina, quien falleció a los 37 años: “Eterna”

Paula Chaves recordó a su amiga Lina fallecida hace 4 años (Instagram)

El 11 de enero marca una fecha de recuerdos y homenajes para Paula Chaves. Ese día, cada año desde 2022, la conductora utiliza sus redes sociales para rendir tributo a su amiga Lina, conocida en su grupo como Bicho, quien falleció a los 37 años a causa de cáncer de mama. El vínculo entre ambas atraviesa los años, los viajes, las maternidades y la vida cotidiana, y se refleja en cada publicación que Paula decide compartir en fechas significativas, como el aniversario del fallecimiento o el cumpleaños de su amiga.

Este domingo, la modelo compartió su recuerdo de este año con un mensaje cargado de cariño y gratitud. “Eterna en mi corazón. En mi memoria, en la vida que compartimos y las historias que tenemos en este plano. Eterna en todos los que te disfrutamos. Eterna en las mujeres que salvaste con tu relato y tu lucha. Eterna, porque hasta el último día de vida en esta vida, nos enseñaste mucho. Te extraño Bicho, te pienso siempre. Intento buscarte en todos lados y recibir tus señales. Te amo hasta el infinito y nos vemos en la próxima vida que nos toque compartir y aprender juntas”, escribió la conductora y modelo, acompañando su mensaje con un video y varias imágenes.

El conmovedor mensaje de Paula Chaves a su amiga "Bicho", quien falleció a los 37 años (Instagram)

En el video, Lina aparece durante un viaje junto a Paula. La escena transcurre en una pasarela turística, bajo el sol, con Lina luciendo una visera y anteojos oscuros. Se la ve reír mientras una mariposa se posa en su brazo. Lina la muestra con gracia hacia la cámara que Paula sostiene. La espontaneidad y alegría de ese momento quedan inmortalizadas en la grabación, y Paula decide compartirlo con sus seguidores como símbolo de la energía y el espíritu de su amiga.

El carrete de fotos continúa con recuerdos de diferentes etapas de la vida compartida. Una imagen muestra a Lina embarazada, con una panza prominente y redonda, mientras Paula sostiene en brazos a sus dos hijas mayores, pequeñas en ese entonces. Otra fotografía retrata a ambas amigas disfrazadas de conejitas, en una época anterior, con juventud y diversión como protagonistas. En otra postal, Lina aparece sobre un pelotero infantil, con la panza de embarazada y una de las hijas de Paula y Pedro Alfonso en su regazo. También se ve a las dos en la playa, adolescentes, junto a una tercera amiga, con el mar de fondo. Cada imagen retrata la vitalidad y la complicidad que unió a las amigas a lo largo de los años.

El emotivo posteo de Paula Chaves para homenajear a su amiga fallecida (Foto instagram)

La despedida de Lina dejó huellas profundas en quienes la conocieron. Sin embargo, su historia trascendió el círculo íntimo gracias a su decisión de compartir su experiencia con el cáncer de mama a través de las redes sociales. Lina relató su proceso, advirtió sobre los síntomas y la importancia de los controles, especialmente para las mujeres jóvenes y madres lactantes. Ese testimonio resultó fundamental para muchas seguidoras, quienes tomaron conciencia sobre la detección temprana de la enfermedad.

Entre los comentarios que recibió Paula en su publicación, destaca el de una seguidora que relata: “Por este posteo (Lina contando que tenía cáncer) una amiga mía el año pasado se chequeó. Igual que ella, estaba amamantando y pum la piña el cáncer jodido. Tuvo otra suerte porque lo agarraron a tiempo, así que quimio y ahora está dada de alta. Con controles por supuesto. Así que la verdad que fue de gran ayuda”. Este mensaje ilustra el impacto concreto que tuvo la exposición pública de la lucha de Lina contra la enfermedad.

Paula respondió a otro testimonio similar con palabras sencillas y directas: “Eso era lo que quería ella. Salvar a otras mujeres! Gracias x compartirlo”. La publicación de la conductora recibió cientos de mensajes de apoyo, tanto de seguidores anónimos como de colegas y amigas del medio. Entre ellas, Mery del Cerro, Vero Lozano y Connie Ansaldi expresaron su acompañamiento y cariño en la red social.

Con un tierno posteo, Paula Chaves recordó a su amiga "Bicho", quien falleció hace 4 años por cáncer de mama (Instagram)

El legado de Lina sigue vigente a través de los recuerdos de Paula y de las mujeres que, inspiradas por su historia, decidieron realizarse controles médicos a tiempo. La memoria de su lucha y su mensaje de prevención continúan presentes, multiplicándose en cada nueva fecha significativa y en cada nueva historia de vida que logra un diagnóstico temprano gracias al ejemplo que dejó.

El tributo de Paula a su amiga se sostiene en la permanencia de los lazos que la muerte no logra romper. En cada aniversario y cada cumpleaños, la conductora encuentra una forma de mantener viva la presencia de Lina. La publicación de este año, con el video, las fotos y los mensajes, suma un nuevo capítulo a la historia de amistad, lucha y solidaridad que ambas construyeron y que hoy sirve como inspiración para muchas otras mujeres.