El emotivo recuerdo de Paula Chaves a su amiga Lina, a dos años de su muerte: “Dame señales, las espero”

El emotivo posteo de Paula Chaves para homenajear a su amiga fallecida

A dos años de su pérdida, Paula Chaves recordó a su fallecida amiga Lina. A través de sus redes sociales, la conductora le dedicó un emotivo posteo a su compañera, quien murió a los 37 años, tras una dura lucha contra el cáncer de mama.

Mediante un carrusel con nueve diferentes momentos que compartieron juntas, la actriz homenajeó la memoria de su amiga. La primera imagen se trataba de un video en la que ambas cantaban la canción de Carlos Baute, “Colgando en tus manos”.

En el resto del posteo, la modelo mostró distintos momentos de su vida. Desde el proceso de su embarazo hasta vacaciones juntas, incluso pasando por el cumpleaños de su amiga y hasta recuerdos de la adolescencia. Además, acompañó las fotos con una frase, la cual reflejó cuánto la extraña. “Que lindo fue compartir la vida con vos, mi compañera de viajes. Tanto que aprender, cómo viviste tu vida sin miedos, cómo transitaste tu partida. Te amo bicho. Una parte de mí se fue con vos. Dame señales, las espero. Te quiero sentir cerca. Te amo”, comenzó expresando Chaves junto al emoji de una mariposa.

El emotivo posteo de Paula Chaves para homenajear a su amiga (Foto instagram)

Este último detalle se relaciona con uno de los videos que integran el carrusel. En el mismo, a la joven se la veía con una mariposa de color negro posada en su brazo. “Bendiciones me dijo una señora, qué increíble, mirá cómo se quedó. ¿Le sacaste de cerca?”, decía Lina mientras Paula filmaba la escena. Es que la presencia del insecto tiene muchos significados en diferentes religiones. Para el catolicismo, el budismo o el Feng Shui, las mariposas representan la resurrección, la perseverancia, la libertad y la resiliencia.

En poco más de tres horas, el posteo superó los 55.000 likes y se llenó de ciento de comentarios que enviaban su fuerza y apoyo para la modelo. Incluso también se sumaron Verónica Lozano, Nazarena Vélez, quienes acompañaron a Chaves en este sensible momento. Por su parte, Georgina Barbarossa escribió unas tiernas palabras para la conductora: “Te abrazo fuerte. Te adoro, lo sabés”.

Durante la semana de concientización del cáncer de mama, del año en que falleció su amiga, Paula Chaves se expresó en sus redes sociales: “Somos 5 amigas, de esas que son de toda la vida, vida que nos imaginamos juntas, siendo viejas, viajando, riéndonos de todas las cosas buenas que pasamos. Estamos atravesando un duelo, doloroso, injusto. Perdimos una hermana. Lina de 37 años, dos hijos”.

Paula Chaves recordó a su amiga fallecida (Foto instagram)

En contexto con el día de su publicación, la actriz envió un mensaje de concientización para todas las mujeres y contó cómo fue el proceso de su amiga: “Se palpó una dureza en la teta, se hizo una ecografía, de tanto insistirle a su médico que le decía que amamantando no se iba a ver nada, y le dijeron que era quiste de leche. Pasó el tiempo, bebé de 6 meses, todo avanzado, el peor final”.

Luego, continuó con el recuerdo: “Un día me dijo: ‘Bicho quiero hacer algo para que se investigue el cáncer de mama, quiero que las mujeres insistan por su salud y se hagan los controles aunque estén embarazadas y amamantando, que vayan a fondo aunque el médico diga otra cosa’. Y acá estoy, en el mes de octubre, sin nada rosa, te digo: tocate las tetas, hacete el autoexamen mamario en la ducha, hacé tus controles mamarios aunque estés embarazada o amamantando”.

Por último, extendió el recuerdo de su amiga en un firme pedido para las mujeres: “No existe más el ‘amamantando no se ve nada’, yo me hice eco y punción en el 2017 y no era nada, mientras amamantaba a Balta. Amamanto desde el 2013, imaginate 9 años sin controlarme. La cantidad de mensajes e historias que me llegan de ustedes. Compartí entre tus amigas y círculo de mujeres. Nos cuidamos entre todas”.