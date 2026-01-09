Sofía la Reini Gonet comenzó el proceso para borrarse los “tatuajes tumberos”

La influencer decidió borrarse los diseños que se hizo cuando era joven y compartió el proceso (Video: Instagram)

Sofía “la Reini” Gonet decidió encarar un cambio radical en su imagen y compartir el proceso en sus redes sociales: la influencer inició la remoción de varios tatuajes que se hizo a los dieciséis años y que hoy ya no siente propios ni acordes a su estética actual. Con honestidad y un toque de humor, Sofía mostró a sus seguidores los detalles, los temores y las sensaciones del procedimiento, sumando una nueva reflexión sobre los cambios personales y la evolución de la identidad.

En el primer video, Sofía aparece dentro de un ascensor, grabándose frente al espejo y contando: “Hoy me van a acompañar a seguir con mi proceso de borrado de tatuajes tumberos que me hice a los dieciséis años sin ningún tipo de criterio ético y estético. Me da terror, duele muchísimo. Tengo solo una sesión hecha. Vamos por la segunda. Les voy a mostrar, pero en este momento tengo miedo”. Sobre la imagen, añadió: “Hoy me van a acompañar a borrar mis tatuajes tumberos”.

Ya en la clínica, la influencer registró el momento de la anestesia y el inicio del procedimiento: “Anestesia. Listo. Bueno, la verdad no dolió tanto. Me parece que exageré. Fue bastante tolerable la situación. Y ahora a esperar”. En el texto del video, Sofía aclaró para sus seguidores: “Chicos, no me dolió nada, exageré, ahora toca esperar a que se vayan yendo hasta la próxima sesión”.

La influencer decidió borrarse los diseños que se hizo cuando era joven y compartió el proceso (Video: Instagram)

Los tatuajes que Sofía está eliminando se encontraban en zonas como el cuello, detrás de las orejas y en las clavículas. Con total sinceridad, la influencer relató sus miedos antes de la sesión y el alivio posterior, dejando en claro que animarse a cambiar y a dejar atrás decisiones pasadas puede ser un acto de autoconocimiento y libertad, y que la transformación personal también se construye a partir de nuevas elecciones y del coraje para mostrarlas al mundo.

El look de La Reini inspirado en Martitegui y Moria Casán

La sorpresa se hizo evidente desde el primer segundo. Apenas ingresó al estudio con su delantal blanco, una gorra que imitaba una cabeza sin pelo y un maquillaje prolijamente trabajado, la reacción fue inmediata. Wanda Nara, conductora del ciclo, no pudo disimular su asombro y lanzó una frase que marcó el tono del momento:“¡Hay alguien nuevo!”. Las cámaras enfocaron a Gonet, que avanzó con total seguridad, consciente de que su imagen ya había logrado el primer objetivo: captar todas las miradas.

Lejos de dejar lugar a la confusión, Sofi tomó rápidamente la palabra y explicó el concepto detrás de su estilismo. “Hoy soy Germán Martitegui”, anunció entre risas, dejando en claro que se trataba de un homenaje directo al chef del jurado. La referencia fue clara: la cabeza rapada, minimalista y contundente, una marca registrada del cocinero. Pero el guiño no terminó ahí.

Minutos después, La Reini amplió la idea y sumó una segunda figura icónica: Moria Casán. “Es un homenaje para Martitegui y también para Moria, por su libro Memoria”, explicó, recordando la tapa de la autobiografía de la diva, donde posó completamente calva y convirtió esa imagen en un símbolo de libertad, ruptura y poder personal. Como si eso no fuera suficiente, remató la explicación con su habitual ironía: “Y tengo la estabilidad emocional de Furia de Gran Hermano. Soy la mezcla de esas tres personalidades”.

Sofía Gonet lloró de dolor al retirar el látex que recubría su pelo para su participación en MasterChef Celebrity (Video: TikTok)

Si bien en el momento causo furor, no todo fue color rosa. A través de un video que rápidamente se viralizó en TikTok, La Reini compartió el detrás de escena del look que había causado furor. En las imágenes se la ve frente al espejo del baño, con el maquillaje intacto y los aros dorados puestos, mientras intenta despegar el látex adherido a su cuero cabelludo. El proceso, lejos de ser glamoroso, se vuelve cada vez más doloroso. “Ay, ay… Dios. ¿Quién mier... me manda?”, se la escucha decir entre suspiros, lágrimas contenidas y gestos de incomodidad.

El momento más crudo llega cuando la influencer ya no puede disimular el dolor. “Chicos, estoy llorando del dolor de sacarme esto. De verdad. ¿Quién ver... me manda a que me guste tanto la perfo?”, dice, mientras intenta despegar la prótesis. Aunque intenta tomárselo con humor, la incomodidad es evidente. “No, quiero llorar, chicos, quiero llorar… Ah, qué dolor”, agrega, resignada.